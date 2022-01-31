Гимнастка Влада Никольченко похвасталась соблазнительными формами во время отдыха
Источник:инстаграм Влады Никольченко
На этот раз под нашим прицелом очаровательна Влада Никольченко. Украинская гимнастка сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах, о чем свидетельствуют ее соблазнительные публикации в сети.
Не стал исключением ее свежий пост. На нем можно вдоволь полюбоваться гимнасткой в соблазнительном купальнике. Последний, к слову, очень выигрышно подчеркивает безупречные формы Влады Никольченко. Чем мы и советуем любоваться.
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"Лето зимой. Какая погода в вашей стране?", – написала она в сети.
Какая погода в Украине она сама без нас прекрасно знает. Иначе зачем бы она отправлялась на отдых в Эмираты. Что же касается поклонников гимнастки, то они в восторге от красавицы. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Чрезвычайно красивая";
- "Я влюблен в тебя";
- "От тебя невозможно оторвать взор";
- "Очень красивое фото".
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Влада Никольченко вызывает неподдельный восторг. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на украинскую гимнастку. Это позволит тебе быть одним из первых, кто сможет любоваться красоткой в сети.