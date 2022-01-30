На світлині, яку Саша Чистова виклала на своїй сторінці в інстаграмі, вона позує у крихітному бікіні. Зроблений ефектний кадр під час відпочинку блогерки на Балі. І, будемо відвертими, кожен хотів би зараз бути там, а не насолоджуватися погодними вибриками української зими.

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У захваті від красуні не лише ми, а й підписники Саші Чистової. Про це свідчать безліч лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а вже після цього приступай до милування нашою героїнею:

"Сексуальна крихітка";

"Дуже гарне фото. Елегантне";

"Фігура просто вогонь";

"Чому я щоразу кайфую від твоїх фотографій?";

"Дуже граціозно";

"Твоя сторінка – окремий вид мистецтва".



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Нам теж дуже подобається Саша Чистова. А те, чим вона ділиться у мережі, викликає непідробний захват. Тож, якщо ти досі не підписався на блогерку – пора це нарешті зробити. Гарантуємо, на тебе очікує ще дуже і дуже багато гарячого.