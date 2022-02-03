Гнули підкову та чавили содову: бодибілдери кинули собі виклик "старої школи"

Брендон і Хадсон Вайт, брати-бодибілдери з ютуб-каналу Buff Dudes, кинули собі черговий виклик. Мовиться про "Чоловіче тренування" до особливо напружених ігор HORSE.

У своєму останньому відео вони показують серію із п'яти демонстрацій сили "старої школи". Гарантуємо, ти будеш враженим!

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Бодибілдери виконали 5 вправ старої школи

Для початку пропонуємо ознайомитися з усіма дисциплінами, з якими потрібно буде стикнутися нашим героям. Про деякі з них ти і сам, мабуть, чув.

Згинання підкови

Згинання сковороди

Розп'яття

Носіння рогу ковадла

Розчавлювання содової

Відразу ж зауважимо, щоЦе може бути небезпечно для твого здоров'я. Пам'ятай про це.

Ми збираємося використовувати багато м'язів, можливо, трохи техніки, але безумовно ніяких мізків,

– каже Брендон.

У кожному окремому випробуванні брати намагаються використовувати чисту грубу силу для досягнення своїх цілей. Після цього вони беруться за спритніший підхід.

Усе почалося зі згинання підкови. Хадсону вдається вигнути підкову у грубу S-подібну форму. Брендон пробує зробити те ж саме, використовуючи шкіряні ручки замість рукавичок. І він теж справляється з цим тестом.

А тепер спроба зігнути щось більше, наприклад, сковороду.

"Я не знаю цієї техніки. Ми просто збираємося зігнути це лайно", – каже Брендон.

І це саме те, що він робить, скручуючи сторони пательні, поки вона не стане більш циліндричної форми. Однак коли Хадсон намагається це зробити, йому вдається лише трохи зігнути краї.

Дивися на відео, як наші герої справляються з новим викликом:

Далі йде розп'яття. Потрібно утримувати вагу з боків якомога довше. Якщо твої руки опускаються нижче паралелі з землею, ти вибуваєш. Хадсон йде першим із парою 13-кілограмових гантелей.

13 кілограмів не здаються такими важкими, але коли вам доводиться тримати їх з боків з повністю замкненими руками, ця вага росте дуже швидко,

– каже він.

Кожен із них тримає позу протягом 35 секунд, перш ніж втомиться.

Передостання задача – носіння рогу ковадла, яке є перевіркою сили хвата. Особливо на це впливає неправильна форма кінця ковадла, за яке Хадсон і Брендон повинні триматися. Брендон зазнає невдачі всього за 2 кола гаража, а Хадсон завершує один.

Нарешті ми переходимо до фінального завдання – розчавлювання банки з содовою. Звичайно ж, може здатися, що це дуже проста задача. Ціль полягає в тому, щоб змусити її вибухнути, розчавивши голими руками. Але наші герої трохи недооцінили бляшанку.

Це був найскладніший подвиг сили. З усіх подій ця була найважча, бо це не дає тобі жодних вказівок на те, що це станеться. Знову ж таки, це свого роду важіль. Сила грає роль, але це не просто груба сила,

– каже Хадсон, після того, як його банка вибухнула.

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Брати Хадсони на власному прикладі показали, що перевірка "старої школи" не така вже й проста. І хоч сила допомогла нашим героям, іноді її було недостатньо.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео: