Гнули подкову и давили содовую: бодибилдеры бросили себе вызов "старой школы"

Брендон и Хадсон Уайт, братья-бодибилдеры из ютьюб-канала Buff Dudes, бросили себе очередной вызов. Речь идет о "Мужской тренировке" к особо напряженным играм HORSE.

В своем последнем видео они показывают серию из пяти демонстраций силы "старой школы". Гарантируем, ты будешь поражен!

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Бодибилдеры выполнили 5 упражнений старой школы

Для начала предлагаем ознакомиться со всеми дисциплинами, с которыми придется столкнуться нашим героям. О некоторых из них ты и сам, должно быть, слышал.

Сгибание подковы

Сгибание сковороды

Распятие

Ношение рога наковальни

Раздавливание содовой

Сразу заметим, чтоЭто может быть небезопасно для твоего здоровья. Помни об этом.

Мы собираемся использовать много мышц, возможно немного техники, но безусловно никаких мозгов,

– говорит Брендон.

В каждом отдельном испытании братья стараются использовать чистую грубую силу для достижения своих целей. После этого они берутся за более шустрый подход.

Все началось со сгибания подковы. Хадсону удается выгнуть подкову в грубую S-образную форму. Брендон пытается сделать то же самое, используя кожаные ручки вместо перчаток. И он тоже справляется с этим тестом.

А теперь попытка согнуть нечто большее, например, сковороду.

"Я не знаю этой техники. Мы просто собираемся согнуть это дерьмо", – говорит Брендон.

И это именно то, что он делает, скручивая сковородные стороны, пока она не станет более цилиндрической формы. Однако когда Хадсон пытается это сделать, ему удается лишь немного согнуть края.

Смотри на видео, как наши герои справляются с новым вызовом:

Дальше следует распятие. Нужно удерживать вес по бокам подольше. Если руки твои опускаются ниже параллели с землей, ты выбываешь. Хадсон идет первым с парой 13-килограммовых гантелей.

13 килограммов не кажутся такими тяжёлыми, но когда вам приходится держать их по бокам с полностью запертыми руками, этот вес растет очень быстро,

– говорит он.

Каждый из них держит позу в течение 35 секунд, прежде чем устанет.

Предпоследняя задача – ношение рога наковальни, которое является проверкой силы хвата. Особенно на это влияет неправильная форма конца наковальни, за которую Хадсон и Брендон должны держаться. Брендон терпит неудачу всего за 2 круга гаража, а Хадсон завершает один.

Наконец-то мы переходим к финальной задаче – раздавливанию банки с содовой. Конечно, может показаться, что это очень простая задача. Цель состоит в том, чтобы вынудить ее взорваться, раздавив голыми руками. Но наши герои немного недооценили жестянку.

Это был самый сложный подвиг силы. Из всех событий это было самое трудное, потому что это не дает тебе никаких указаний на то, что это произойдет. Опять же это своего рода рычаг. Сила играет роль, но это не просто грубая сила,

– говорит Хадсон, после того как его банка взорвалась.

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Братья Хадсоны на собственном примере показали, что проверка "старой школы" не так уж проста. И хотя сила помогла нашим героям, иногда ее было недостаточно.

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