Якуб говорит, что эта работа придала ему уверенности в себе. Ведь женщины делятся своими секретами и говорят, что он "потрясающий", когда подает им коктейли.

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"Если я могу общаться с полуобнаженными, то смогу и с одетыми"

Итак, парень убежден, что это лучшее, что он когда-либо делал. А он еще и успевает параллельно учиться в университете.

"Я всегда был немного неуверенным в себе", – признался Плюцинский-Ольчак. Но когда ты приходишь на работу и тебе говорят: "Ты абсолютно потрясающий", и каждая женщина реагирует на то, что ты там полуобнаженный, это придает уверенности в себе.

На эти бранчи приходят самые разные люди. И я слышу много интересных историй. Женщины также делятся со мной своими секретами, я зачитываю их, а потом выбираю одну женщину, которая должна угадать, чей секрет я зачитываю. Мы вместе смеемся,

– описывает свою работу Якуб.

На эту работу Якуб попал по рекомендации своего парикмахера. Тот предложил ему быть голым дворецким около двух лет назад, Якуб тогда был "напуган" и, "не знал, что делать".

Плюцинский-Ольчак говорит, что работа сделала его более уверенным в себе / Изображение SWNS

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И сейчас он считает, что навыки (в частности, межличностного общения) и уверенность, приобретенные на текущей работе, помогут ему в карьере персонального тренера, о которой мужчина мечтает.

И если я могу общаться с людьми, женщинами, полуобнаженными, то я могу общаться и с людьми полностью одетыми и адаптировать их опыт для персонального тренинга,

– убежден Якуб.

Сейчас он работает в баре The End Bar в центре города Лидс, а учится в Шеффилдском университете Халлама, где изучает различные спортивные дисциплины.