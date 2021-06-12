Серію спокусливих фото Юля "Зайка" зробила на Київському морі. Над кадрами працював фотограф Артем Онещак, котрому вдалося передати всю ніжність та вразливість фіналістки "Холостяка".

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Сама ж красуня вирішила поміркувати над тим, ким же має бути справжня жінка. На її думку, вона повинна бути особистістю, котра має свою точку зору та погляд на життя. Її цікавить власне життя, і вона турбується про себе. Вона вміє йти проти системи, але іноді потребує захисту. А ще, переконана Юлія, поруч з такою жінкою чоловік розцвітає та почувається героєм.

І ми не будемо сперечатися, адже поруч з розкішною Юлею "Зайкою" просто неможливо почуватися інакше. Не дивно, що ці світлини зібрали не лише безліч лайків, а й чимало коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них:

"Юля, ти дуже красива справжня жінка";

"Юлічка, фото просто вогонь";

"Ракета, бомба, пітарда";

"Дівчина-мрія";

"Юля, ти – неймовірна";

"Фігура просто приголомшлива";

"Ти моя фаворитка";

"Юлічка, ти – чарівна та дуже ніжна";

"Фотографії чудові. Такі теплі та світлі".

Нам теж шалено подобаються фотографії Юлі "Зайки". Цей ніжний і водночас романтичний образ їй шалено личить. Тож закликаємо підписатися на красуню, щоб не пропустити нові публікації фіналістки "Холостяка".

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