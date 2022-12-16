*натисни на свій знак Зодіаку, щоб дізнатися астрологічний прогноз на 2023 рік

Чи вдасться відкрити свій бізнес? Чи прийде нарешті справжнє кохання? Чи все буде за планом, чи чекати самих сюрпризів? А як буде із грошима? У цих та інших питаннях допоможе розібратися чоловічий гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку на Men 24.

Також цікаво Їх шукали найчастіше: 10 найпопулярніших коктейлів у 2022 році

Гороскоп на 2023 рік для чоловіків

Гороскоп на 2023 рік свідчить, що щасливчиками серед усіх знаків Зодіаку будуть Леви та Стрільці. У них все буде добре в багатьох аспектах життя, особливо в коханні та кар’єрі. Але так пощастить не всім – декому доведеться долати значні перешкоди, а є й знаки, яких буквально переслідуватимуть невдачі.

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловічий гороскоп для Овнів на 2023 рік

Чоловіки знаку Овна вміють бути дуже мотивованими та впертими. З одного боку, це може легко втягнути їх у проблеми. З іншого – допоможе виграти деякі надзвичайно важкі битви в житті. Гороскоп на 2023 рік для Овна передбачає таке: ти будеш і далі керуватися поривами, але рік буде для тебе сильним, сповненим шарму та вдосконалень.

Зірки підтримають тебе, підготують до долання майбутніх перешкод та випробувань. Буде чимало злетів і падінь (особливо у третьому кварталі), емоційних та фізичних, але не буде нічого такого, з чим ти не міг би впоратися.

У першій половині року у твоє життя готове увірватися нове пристрасне кохання (причому це може бути людина, яку ти давно знаєш), якщо ти його довго чекав. Якщо у тебе вже склалися міцні стосунки – це буде вдалий час для наступного кроку (освідчення або й шлюбу).

У другій половині року зірки обіцяють покращення достатку, а загалом фінансова стабільність триватиме весь рік. Якщо хочеш відкрити новий бізнес – роби впродовж перших місяців. А от зусиль до кар'єрного зростання краще почати докладати вже від травня.

Загалом зірки радять: розв'язати проблеми з дітьми (рік дуже сприятливий для цього), якщо такі є; контролювати витрати, не робити ризикованих покупок та інвестицій; витрачати енергію спокійно, адже її буде достатньо весь рік; дозволити собі тривалий відпочинок (бажано в горах) і не економити на ньому.

Щодо здоров'я: ця тема буде в центрі уваги, особливо у другому кварталі року, але якихось особливих зрушень не очікуй.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Чоловічий гороскоп для Тельців на 2023 рік

Зосередженість на досягненні цілей – важлива ознака чоловіків цього знаку. Але гороскоп на 2023 рік для Тельця натякає, що треба дещо змінити – на краще. Грубо кажучи, щоб далі йти за мрією, найімовірніше, доведеться втрутитися у своє звичне життя.

З хорошого – зірки не обіцяють важкої боротьби за місце під сонцем, хіба кілька складних ситуацій та важких рішень. Правляча планета Тельців – Венера, а вона буде сильною у 2023 та сприятиме розвитку як особистого, так і професійного життя.

Загалом у 2023 ти маєш бути готовим до вивчення нових можливостей та людей. Зірки будуть суворими до тебе у першому кварталі року (щоб уникнути проблем на роботі, у перші місяці варто практикувати миролюбність та уникати агресивної поведінки), але потім вони ж подарують рясний успіх у любові, кар'єрі та фінансовій сфері.

Близькість до членів родини має бути одним із пріоритетів 2023 року. Якщо ж родина ще не сформована, то знай: посилення Венери обіцяє успіх у коханні, але місце для самотності й суму у гороскопі також є. Мовиться про те, що у процесі пошуку доведеться пройти крізь низку невдалих побачень, особливо у квітні та травні. Натомість на останній квартал може вдатися навіть шлюб.

Також у другій половині року варто більше зосередитися вже не на особистому, а на роботі та несподіваних поїздках, які на тебе чекають. А от якщо ти планував змінити роботу – це краще робити до початку липня. Загалом упродовж року зірки більше сприятимуть творчості, аніж бізнесу. Відповідно, заплануй свої витрати так, щоб на кінець 2023 не опинитися у кризовій ситуації.

Щодо здоров'я гороскоп сприятливий – найбільшими загрозами будуть стрес та втома.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Чоловічий гороскоп для Близнюків на 2023 рік

Гороскоп на 2023 рік для Близнюків передбачає, що перед тобою можуть виникнути конфліктні ситуації. Причому для їх розв'язання доведеться свідомо триматися осторонь, хоча буде дуже хотітися активності та діяти терпляче. А проте загалом рік буде благополучним за однієї умови: якщо ти крокуватимеш у ногу з часом.

Також зірки радять у 2023 році у вирішальні миті менше покладатися на думку друзів чи близьких, а більше – на свою. Гороскоп ясно вказує, що ти матимеш багато нагод звільнитися від зайвого багажу на шляху до прогресу та приємного життя.

Зауваж, це буде рік самоаналізу. Тобі доведеться зосередитися на гнучких способах мислення, адже є деякі застереження – особливо у першій чверті року. Венера та Марс підтримають тебе протягом усього 2023, особливо в особистому житті.

Перший квартал буде відмінним у сфері кохання та стосунків для пари, а проте не обійдеться без непорозумінь. А от самотнім людям доведеться бути дуже обережними під час створення нових зв'язків. У третьому кварталі 2023 тобі треба буде уважно стежити за своїми словами – є загроза серйозного конфлікту, а також втручання зовні. Хтось із минулого захоче повернутися у твоє життя, але добре подумай, чи варто його або її впускати.

Фінансовий гороскоп на 2023 говорить, що рік принесе прибуток і заробіток у довгостроковій перспективі з безліччю чудових шансів накопичити гроші у твоєму гаманці. Але тільки за умови, якщо ти будеш ухвалювати лише ретельно обмірковані рішення. І ще – варто уникати будь-яких масштабних інвестицій, а на роботі – бути гнучким, та не втрачати при цьому своєї індивідуальності.

Твоє соціальне життя також покращає. Деякі близькі друзі стануть такими ж дорогими, як сім'я. Трохи сварок із рідними може бути наприкінці року. Щодо здоров'я: у першому кварталі 2023 можливі певні проблеми, однак до кінця року все стане на свої місця.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Чоловічий гороскоп для Раків на 2023 рік

Раки дуже поважають свою зону комфорту та "заповзають" туди щойно мають можливість. Але гороскоп для Раків на 2023 рік каже, що від цієї стратегії варто відмовитися. Зірки підтримають тебе, тож краще дай своїм пристрастям і планам шанс зовні! За правильних зусиль та ентузіазму ти досягнеш успіху – навіть у не дуже сприятливі дні року.

На жаль, звісно, не всі Раки у 2023 зможуть подолати цей конфлікт у голові – між бажанням бути емоційним і водночас практичним. А тому для більшості чоловіків цього знаку Зодіаку рік буде, скажімо так, нестандартним. Зі змішаними результатами. Гороскоп вказує на низку вибоїн на дорозі, але є й добра новина – буде час подумати, як їх об'їхати.

Також Ракам може бути важко налагодити тісніші соціальні зв'язки. З іншого боку, це сприятиме більшому зосередженню на собі. В особистому житті теж гойдалки: у першій чверті року варто освідчуватися, якщо планував, але загалом до кінця квітня хотітиметься самотності, подекуди навіть ізоляції.

Натомість друга половина 2023 вимагатиме, щоб ти взяв на себе серйозні зобов'язання. А чи готовий ти до цього – вирішувати треба спільно, у парі. Загалом друга половина року зіграє за твою команду: отруйні зв'язки з минулого припинять чинити вплив, у стосунках заграються нові іскри, і ти почуватимеш себе значно краще. На жаль, наприкінці 2023 знову дуже ймовірні проблеми. Гойдалки, пам'ятаєш? Такий рік.

Грошовий гороскоп передбачає, що твоя сім'я сприятиме фінансовому зростанню та благополуччю. Справи на роботі та грошовому фронті будуть рухатися добре. Надмірні видатки загрожують у третьому кварталі, а от надприбуток можливий у четвертому – тільки треба вхопити потрібну нагоду.

У плані здоров'я сильних гойдалок не мало б бути, але слід бути уважним до ознак, які можуть свідчити про хвороби.

Цікаво знати Будь коханцем її мрії: що варто зробити, щоб стати справжнім асом у сексі

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Чоловічий гороскоп для Левів на 2023 рік

Для хоробрих Левів немає нічого важкого в житті. Так, 2023 рік може поставити на твоєму шляху деякі випробування, але ти з усіма впораєшся досить добре. Гороскоп для Лева свідчить, що словом року для тебе буде "задоволення".

Звісно, твоя жага бути найкращим і мати все найкраще змусить тебе докладати максимум зусиль. Що ж, зірки теж вимагають від тебе цього. Але не забувай цінувати те, що у тебе вже є, замість того, щоб турбуватися про те, чого у тебе поки немає.

Венера принесе деякі хороші зміни у твоє професійне життя, але Сатурн чинитиме всілякі пакості (саме тому початок року, щонайменше, буде складнуватим). Але найбільше Венера сприятиме приємностям в особистому житті (тебе очікують безліч романтичних взаємодій, особливо у березні, а хтось із роботи чи близького оточення викличе у тебе особливий інтерес).

Та ось ще важливе: 2023 рік буде особливо добрий для Левів, які заспокояться у пошуках і візьмуться йти вперед разом зі своїм коханням. У середині року будуть турботи, пов'язані з кар'єрою. Але зауваж, зміна роботи, найімовірніше, не принесе очікуваного успіху.

Показники здоров'я протягом усього року будуть стабільними, хоча проблеми, про які потрібно буде ретельно подбати, можуть виникнути у третьому квартал. Загалом астрологи радять спробувати звернути увагу на речі, про які ти колись думав, що вони ніколи не зацікавлять тебе. Будь трохи відкритішим до нових пригод.

Загалом гороскоп передбачає хаотичний початок 2023 року для Лева в барлозі (лінь долатиме всі починання); у третій чверті року твоє життя ідеально вирівняється, що дасть багато причин для радості; а закінчення року буде таким, за якого ти станеш набагато щасливішим і задоволенішим, ніж був на початку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Чоловічий гороскоп для Дів на 2023 рік

Діви – один із найбільш розсудливих знаків Зодіаку. Але навіть вони не ідеальні. Гороскоп на 2023 рік для Діви містить крихітний знак тривоги: не роби поспішних висновків! Ця маленька порада заощадить багато днів або й тижнів та допоможе покращити все те добре, що накопичилось за 2022 рік.

Марс і Меркурій дадуть тобі багато хороших можливостей вже у першій половині року. Ти будеш робити речі, нехай і незаплановані, заплутані, але корисні та правильні. Звісно, при цьому будуть і падіння. Є ймовірність змін у твоїх фінансах і стосунках, причому в різні боки – такі собі американські гірки. А проте – точно не буде падіння в яму. Тож радій та цінуй все, що побачиш у 2023 році.

Гороскоп Діви радить ще дві важливі речі: перша – не можна застрягати у скорботі за втраченими можливостями (а, може, так і мало бути?); друга – треба знайти практичні відповіді на питання, які турбують тебе перед початком нового року. Якщо знайдеш – 100% зможеш вдало підхопити всі можливості, які подарує 2023 рік.

Скажімо, Юпітер обіцяє хороші шанси на професійний успіх, шлюб, народження дітей (вже з початку другого кварталу). Венера обіцяє добрий вплив на любовні аспекти життя. Марс і Меркурій пропонують цікаві подорожі та фінансові вигоди від них. Чимало можливостей буде і в бізнесі, особливо у корпоративному середовищі (якщо уникати суперечок із колегами). Тож, як бачиш, усе у твоїх руках.

Найкраща порада, яку дає гороскоп Діви на 2023 рік – набратися терпіння. Ти сильний, сміливий, завжди готовий перемагати. Коли ти на щось націлився, то залюбки вникаєш у це, поки не отримаєш бажаного. Та тут не самі плюси, а є й мінус: зосереджуючи свій розум на чомусь, ти іноді ігноруєш практичніші та корисніші речі.

Зірки пропонують подумати: можливо, у 2023 році варто зробити паузу і поміркувати про альтернативи?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловічий гороскоп для Терезів на 2023 рік

Ти ж знаєш, що ключем до твого спокою є баланс. Гороскоп Терезів на 2023 рік рішуче вказує на те саме. Для успішного року тобі знадобиться самоаналіз, розуміння подій і внесення відповідних до часу змін. Зірки значною мірою сприятимуть тобі й принесуть задоволення у життя. Однак пам’ятай: не все, що оточення називає правильним, підійде саме тобі.

Уже з першого кварталу 2023 року доведеться активно діяти. Обставини випробовуватимуть, ти зазнаєш обманів та підступів із боку недругів. Певний час ти не зможеш обійтися без допомоги інших, тож відмовся від егоїзму і приймай її. Саме це стане твоїми дверима до задоволення у 2023. Адже загалом на тебе чекають удача, можливості та навіть величні речі.

Єдине прохання від зірок: ти маєш бути абсолютно чітким та визначеним, що плануєш або шукаєш. Гороскоп для Терезів на 2023 вказує на вдалий час для тебе з другої чверті року. Юпітер обіцяє плідний рік у професійному плані (а ще – захист від нещасних випадків і травм).

Але щоб зберегти баланс між роботою та сім’єю, доведеться пройти через дещо важке. Скажімо, затримки у виконанні завдань та певні проблеми з фінансами. Але, як ми вже писали вище, рік буде для тебе сповнений можливостей. Тож не втрачай віри та будь таким, яким ти справді є – чарівним та інтелектуальним.

У другій половині 2023 року твоя правляча планета Венера гарантує процвітання в особистому житті. Хоча й будуть ситуації, які змусять тебе зайвий раз турбуватися про речі, які насправді є тимчасовими та неактуальними – це через різкі перепади настрою, які точно спіткають тебе в останні місяці року.

Також в останній чверті ти матимеш потужний поштовх у кількох сферах твого життя. Отже, Терези, тебе чекає вибоїста дорога, але наприкінці – багато чудових речей.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Чоловічий гороскоп для Скорпіонів на 2023 рік

Скорпіони люблять бути наодинці й мало спілкуються з людьми. Гороскоп Скорпіона на 2023 рік каже, що ця звичка – не така вже й погана. Навпаки вона може бути продуктивною, якщо її дещо модифікувати. Власне, це все, що тобі знадобиться, щоб залучити щасливі періоди у твоє життя.

Юпітер у 2023 році допоможе прояснити деякі речі у твоєму розумі, та й Сатурн сформує комбінацію подій, які можуть змінити твоє світобачення. Зокрема й думки щодо деяких людей у твоєму житті. Звучить як рік, який відкриває очі? Ну, це так і буде. Буквально все стане на свої місця в другій половині року, коли велика частка токсичності піде геть із твого життя.

Щодо списку новорічних рішень, який, мабуть, ти вже склав: реалізовуй сміливо, але роби це повільно. Зірки дозволять тобі узгодити своє життя, лише якщо ти проявиш терпіння та наполегливість. Що буде далі? В особистому житті ти побачиш деякі речі у своїй парі зовсім по-новому.

Гороскоп Скорпіона на 2023 також просить тебе вживати заходів обережності щодо професійного життя аж до третьої чверті року. Після цього зірки обіцяють благословення й допомогу тобі й твоїй родині. Загалом у другій половині року можеш розраховувати на свої фінансові можливості. Але вкрай бажано використати цей час якнайкраще, бо під кінець року можуть виникнути проблеми.

Якщо ти одружений або збираєшся одружитися, порада така: не бійся брати на себе нову відповідальність, ти готовий до неї. Від цього близькість у парі й взаємоповага тільки зростуть. Ще зірки підказали застереження щодо здоров'я: створити деякі перешкоди може ртуть, будь уважним, особливо в останній чверті року.

Отже, Скорпіони, у 2023 році будьте готові до змін у своїх точках зору, але з певною обережністю.

Тобі сподобається Виведи тренування на новий рівень: фітнес-тренди, які дозволять бути у формі у 2023 році

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Чоловічий гороскоп для Стрільців на 2023 рік

Безперечно, можна назвати цей рік сприятливим для Стрільців. Гороскоп на 2023 рік для Стрільця говорить про час дослідження та розуміння. Ти не тільки матимеш благословення зірок, а й реально визначні досягнення. Венера і Юпітер разом допомагатимуть тобі, все буде здаватися легким і приємним.

Ні, перешкод у житті буде достатньо, але саме вони врятують тебе від поганої компанії та підкажуть правильний життєвий шлях. Шукай знаки, але будь собою. Гороскоп вказує на майбутні можливості, але просить не поспішати у рішеннях, уникати перевтоми та ризикованих вчинків, не злітати надто високо після успіхів – і тоді 2023 рік буде ідеальним!

Також він навчить тебе більше цінувати те, що справді важливе: людей, моменти, природу, удачу, ба навіть проблеми. Гороскоп на 2023 рік хоче, щоб ти змінювався та встигав за часом, саме це принесе багато хорошого у році в усіх основних аспектах життя, враховуючи кар’єру та фінанси. Ти запалаєш ентузіазмом вже від початку року і нестимеш оптимізм всі 12 місяців.

Цей рік навіть може визначити перебіг усього твого життя. Ти зможеш працювати більше, ніж будь-коли, що в результаті позначиться на кар’єрі. А у першій половині року – ще й на фінансовій сфері.

Щодо особистого життя – зірки кажуть, що ти матимеш багато енергії та підтримки Венери, яка спонукатиме тебе налагоджувати любовні зв'язки. Навіть у сором’язливих Стрільців виникне бажання зав'язати стосунки. Гороскоп вказує, що ти матимеш багато романтики впродовж року, а вкінці 2023 коло твого спілкування чітко визначиться. Треба тільки стежити за своїми витратами та інвестиціями (любов може змусити втратити більше, ніж здобути).

Та й загалом тобі доведеться стати трохи впертішим, щоб у 2023 досягати своїх цілей та втілювати бажання. І насамкінець: Юпітер знову сприятиме твоєму здоров’ю та фізичній формі. Однак нездорове харчування призведе до перевтоми в перші місяці року. Тож краще змінити цю звичку та бути фізично активнішим.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Чоловічий гороскоп для Козерогів на 2023 рік

Перешкоди з'являються і зникають, але Козероги не здадуться за будь-яких умов! Це має залишатися твоїм кредо у 2023 році. Гороскоп для Козерога на 2023 рік каже: якщо твердо дотримуватися етики та правильного способу життя, то у тебе буде все добре. Така політика не тільки принесе успіх, але й допоможе досягти всіх цілей і навіть реалізувати залишкові плани минулого року.

Але ти маєш правильно виражати себе і керувати всіма сферами свого життя з відповідальністю та уважністю. Твої фінанси будуть в порядку, але можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Сатурн затримає деякі події у твоєму житті, а Юпітер врятує від багатьох негараздів.

Уже з першого кварталу року ти побачиш, що в інтимному та сімейному житті будуть нагоди для насолоди у парі. Єдине прохання від зірок: роби все послідовно і пам’ятай, що не можна заходити на короткі шляхи – можна дійти зовсім не туди, куди планував.

Спокійно займатися своїми справами, не дуже зважаючи на інших – звичка Козерогів. Але у 2023 вона може завдати неприємностей, створити перепони на роботі і не тільки, особливо в першій чверті року. Замовчування проблем створить психологічний безлад. Але не хвилюйся, незабаром Меркурій покращить твої справи.

За гороскопом Козерога на 2023 рік, ти побачиш потрібні можливості у професійному житті та матимеш шанси виправити помилки. Також самовираження допоможе отримати те, що тобі завжди було потрібно від близьких. Тільки дуже важливо – розповідати їм, що коїться у твоїх голові та серці. Це піде на користь і твоїм фінансам, і відновить деякі старі та дуже потрібні зв’язки.

Вплив Венери, на жаль, буде складним для твого особистого життя, навіюючи сумніви та сум'яття в думках. Так, здається, що у 2023 році на твоєму шляху буде багато проблем, але це не так. Гороскоп на 2023 рік для Козерога твердить, що з часом, набравшись терпіння, ти виграєш цю битву.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловічий гороскоп для Водоліїв на 2023 рік

Як і твій символ, ти несеш на собі занадто багато всього. Але гороскоп на 2023 рік для Водолія обіцяє дні, коли ти зможеш насолоджуватися своїм "Я" та працювати над собою, щоб досягти кращих результатів. Насправді рік буде для тебе чудовим, якщо ти постійно докладатимеш всіх своїх зусиль саме в потрібних місцях. Не варто ігнорувати будь-які попередження, які заважають щось виконати – ймовірно, це підказка від зірок, що ти якраз не туди спрямував зусилля.

Сонце і Марс обіцяють, що у твоє особисте життя прийдуть правильні люди. А також виправлять речі, які відхилялися від позитивних тенденцій року попереднього. Негативного впливу космосу також зазнаєш, Водолію, але глянь на ситуацію так: навіть якщо тобі буде важко, не сходи зі свого шляху, і вже в третій чверті року відсутня частина головоломки опиниться просто перед твоїми очима.

Будь трохи обережним, бо не все, що ти собі думаєш, працює так, як тобі хочеться. Не намагайся виправити ситуацію, а краще спробуй змінити своє ставлення до неї. Також ніколи не починай будь-що з егоїстичних мотивів, оскільки це може перетворити твій хороший рік на не дуже вдалий.

У 2023 році з кожною перешкодою, яка буде зустрічатися на шляху, ти ставатимеш сильнішим. Можливо, успіх не прийде швидко, ти можеш відчувати фінансові труднощі. Згідно з гороскопом на 2023 рік для Водолія, в останньому кварталі виникне багато труднощів, зокрема й у царині здоров’я.

Та що б не трапилося, завдяки підтримці Юпітера та Венери все повернеться на свої місця. Так, у 2023 тобі потрібно зробити багато, щоб не зазнати невдач, випробування чекатимуть чи не на кожному кроці. Але поряд із цим цього року тобі пощастить у коханні та шлюбі!

І знай: у 2023 зірки просто хочуть, щоб ти показав найкращу версію себе – професійно, фінансово та особисто.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Чоловічий гороскоп для Риб на 2023 рік

Передовсім – подякуй за те, що у тебе є! Гороскоп для Риб на 2023 рік закликає це зробити. Чому? Бо у всіх аспектах твого життя зірки показують щастя, але не для тебе. Ти його багато і часто даруватимеш іншим, а сам водночас інколи впадатимеш у песимізм і роздвоєність.

Думаєш, попередній рік закінчився і можна відпочити? Та ні, все піде ще з більшою швидкістю та силою. Твоя подвійна природа заводитиме на якісь хитрі шляхи, якнайдалі від гарного та приємного життя. Але не хвилюйся, Марс допоможе протистояти викликам і виправляти сценарії. До кінця року Риби вивчать уроки та здобудуть знання, які допоможуть знайти нові шляхи долання перешкод.

Щоб зробити своє життя щасливим і легким, суворо дотримуйся бодай чогось, а не, як це часто буває, нічого конкретного. Початок року – свіжий, як ромашки – спровокує бурхливу активність. Але краще б ти трохи посидів, склавши руки, щоб подумати й побачити правильний напрямок дій, особливо на роботі.

Хороші новини: у фінансовому плані гороскоп для Риб на 2023 рік передрікає, що результати зусиль будуть сприятливі. Буде благополуччя, приплив грошей – більший, ніж у попередні роки. Але, на жаль, у розвитку кар’єри все сповільниться. Скористайся цим часом, щоб переосмислити те, що тобі насправді потрібно, і відповідно до цього спланувати майбутнє.

У другій половині року зверни увагу на здоров’я – самопочуття покращиться і зірки обіцяють шанс вилікуватися від тривалої хвороби, якщо така у твоєму житті присутня. У кінці 2023 в любовних стосунках ти можеш відчути себе відстороненими. Гороскоп вказує на високу ймовірність труднощів і викликів у твоєму любовному житті.

Зосередься на цьому, але не хвилюйся, після низки злетів і падінь Венера і Меркурій стануть на твій бік цілком і повністю. Так, труднощі можуть час від часу виникати й в інших сферах твого життя. Але ти, як завжди, боєць – тож іще подивимося, хто кого!