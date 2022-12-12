Згідно з новим дослідженням, проведеним PureGym, сайтом, що спеціалізується на питаннях фізичних вправ і фітнесу, у 2023 році буде 5 фітнес-трендів. Їх вдалося виділити себе понад 120. Розповідаємо, що варто спробувати у наступному році, щоб стати кращою версією себе вчорашнього.

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5 фітнес-трендів 2023 року

Тренування 12 – 3 – 30

Дослідження свідчить, що тренування, під час якого бігову доріжку встановлюють на 12% нахилу, ходять зі швидкістю 4,8 кілометра (3 милі) на годину упродовж 30 хвилин, набуває шаленої популярності. Воно й не дивно, адже це один з варіантів позбутися зайвої ваги та бути у формі до Нового року. Але це далеко не все.



Під час виконання цієї вправи доріжка має бути під кутом 12% / Фото Seniv Petro

Кросфіт

Цей метод тренування вже є класичним. Він складається з низки задач, які спрямовані на прокачування твоєї сили та витривалості. Це можуть бути важкі предмети, мотузки, гантелі або просто використання власної ваги. Під час таких тренувань ти опрацьовуєш м'язи свого тіла рівномірно та досягаєш сили, яка може знадобитися у майбутньому.

Заняття тверкінгом

Ясна річ, що цей пункт актуальніший для панянок. Тож ми б рекомендували звернути увагу взагалі на танці. По-перше, вони позитивно впливають на твоє ментальне здоров'я. По-друге, це відмінний варіант кардіонавантаження, яке ще й спалює калорії. А ще ти маєш можливість працювати над своєю гнучкістю.



Танці – відмінне кардіотренування / Фото freepik

75 Soft

Це фітнес-завдання, яке триває 75 днів. Під час нього ти зобов'язуєшся добре харчуватися, не вживати спиртних напоїв, виконувати 45-хвилинні тренування та читати 10 сторінок щодня. Тож це виклик, який дозволяє тримати у тонусі як тіло, так і розум.

Hyrox

Ця вправа має формат змагання, під час якого виконується 8-кілометровий забіг. Після кожного кілометра потрібно виконати певну вправу. Тож в результаті ти долаєш непогану відстань, а також працюєш над своїм тілом.

Також серед головних трендів майбутнього року пілатес, йога, піші прогулянки, скелелазіння. Це вправи, які не пов'язані з тяганням заліза. Водночас вони позитивно впливають на твоє самопочуття, стан здоров'я та форму.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Рекомендуємо спочатку навідатися до лікаря. Він допоможе виявити протипоказання, якщо такі є. Якщо ж їх нема – сміливо берися за роботу над тілом своєї мрії!