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Дівам з червня по вересень може захотітися замкнутися в собі. У липні й серпні вплив зірок може приглушити почуття Водоліїв. А от Риби у лютому можуть очікувати дивовижний День Валентина! Про це та більше читай на Men 24 у любовному гороскопі для чоловіків на 2024 рік.

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Гороскоп кохання для чоловіків на 2024 рік

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Овна

Для Овнів це рік багатообіцяючого кохання. Вони можуть зустріти когось особливого або стати ближчими у стосунках, що вже склалися. У березні можна подумати про шлюб. Після кількох місяців, які можуть бути дещо розчаровуючими, літо здатне принести певний азарт. Хоча в серпні варто поводитися обережно. Осінь може здатися не такою насиченою, але ближче до кінця року все може стати куди гострішим.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Тельців

У любовне життя Тельці принесуть задоволення з інших сфер життя, що може зробити романтичні стосунки більш розкутими. Лютий і жовтень особливо сприятливі для кохання. Грудень може принести ще більше пристрасті. Березень, квітень, травень, вересень і листопад можуть стати місяцями для розвитку повноцінних стосунків. Але слід бути обережними в січні, а також протягом червня, липня і серпня, щоб уникнути ревнощів і приймати обдумані рішення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Близнюків

Початок року може бути захоплюючим для Близнюків. Можуть з'явитися нові союзи й знайомства, особливо в першому кварталі. Приблизно в травні можуть навіть бути розмови про шлюб. Червень і липень можуть принести деяке хвилювання, а з липня по вересень варто взяти час на обдумування, попри моменти щастя в серпні. Листопад виглядає багатообіцяючим для романтичних стосунків, але інші місяці можуть потребувати певних коригувань і обережного поводження.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Рака

На початку року стосунки у Раків можуть здаватися не надто пристрасними, але все повільно змінюватиметься. Відбудеться трансформація в тому, як Раки бачать себе та інших, що вплине на стосунки. Кохання і хвилюючі моменти ймовірні в лютому, березні, травні, вересні, частково в жовтні, листопаді та грудні. В інший час можуть знадобитися корективи, особливо в серпні.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Лева

У 2024 зірки вишикувалися на користь Левів, але лютий може викликати занепокоєння. До середини березня Леви почуватимуться чудово, але у квітні майже напевно доведеться піти на компроміси. Любов може розквітнути на початку травня. У червні може знадобитися займатися чим завгодно, навіть прибиранням, щоб тримати почуття на контролі. Середина серпня – дивовижна і чарівна, а вересень і листопад – чудові для кохання. Однак жовтень і грудень можуть потребувати доопрацювання.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Діви

Рік почнеться трохи повільно для особистого життя Дів, але в лютому справи покращаться. Березень, квітень і травень здаються чудовими. З червня по вересень може захотітися замкнутися в собі, навіть подумати про розрив у липні. У серпні та вересні Діви можуть відчувати нерішучість у сердечних справах. Однак з середини жовтня все виглядає яскравіше. Решта року буде сповнена любові та щастя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Терезів

Терези почнуть рік з енергією нової любові й пристрасті. Березень може навіть призвести до весілля або моментів сильної радості. Квітень приємний, а травень і червень неймовірні з залицяннями й новими спільними проєктами. Липень приємний, серпень блискучий, а от вересень передбачає багато дискусій і домовленостей. У жовтні може бути невелика невдача, але листопад її компенсує. У грудні слід зосередитися на розв'язанні дрібних питань чи негараздів.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Скорпіона

Рік почнеться дещо холодно, з лютого по травень ситуація загостриться. А червень може принести деякі проблеми через негнучкість і власницьку позицію. Липень може наштовхнути на думки про розрив стосунків, тому варто поміркувати, не приймаючи поспішних рішень. Серпень закликає до роздумів, а вересень повертає щастя. З цього часу і до кінця року Скорпіонам варто очікувати сюрпризів, таких як нові знайомства, рішення одружитися або романтичні несподіванки.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Стрільців

Особисте життя Стрільців у 2024 році почнеться добре, але в лютому можуть бути труднощі. У березні з'являться можливості для знайомства або одруження. Квітень принесе можливості для самотніх людей і святкування для пар. У травні можуть бути деякі роздратування, але з червня по вересень все налагодиться. У жовтні можна очікувати незначних суперечок, але відкрита і чесна розмова може усунути їх до кінця року.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Козерога

Чудовий рік для Козерогів, одразу наповнений любов'ю до середини березня, коли можуть закрастися ревнощі. До середини квітня вдасться подолати ці почуття. Пристрасні моменти з коливаннями повернуться в червні та липні. Залежно від ситуації, Козероги можуть зблизитися або розлучитися з парою заради нового досвіду. Серпень закликає до роздумів. Вересень і листопад хороші, але жовтень і грудень потребують більше зусиль для примирення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Водолія

У січні буде трохи холодно, але в лютому потеплішає. На початку березня можуть з'явитися сумніви, але до червня Водолії будуть відчувати ейфорію. У липні й серпні вплив зірок може приглушити почуття. Вересень принесе полегшення, розпалюючи пристрасть до кінця року. У жовтні дехто може навіть подумати про шлюб, а самотні можуть змінити свій статус.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп кохання на 2024 рік для Риб

У січні кохання може не бути для Риб головною темою, але у лютому можна очікувати дивовижний День Валентина! Чуттєвість досягне піку в березні, що призведе до святкувань у квітні, які, можливо, завершаться одруженням у травні. У червні самотні люди можуть відчути кохання з першого погляду. Літо принесе романтику і зустрічі, але з вересня Риби можуть стати менш доступними для грайливих моментів. А от листопад і грудень можуть зблизити Риб із кимось особливим.