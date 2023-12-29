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Девам с июня по сентябрь может захотеться замкнуться в себе. В июле и августе влияние звезд может подавить чувства Водолеев. А вот Рыбы в феврале могут ожидать удивительный День Валентина! Об этом и больше читай на Men 24 в любовном гороскопе для мужчин на 2024 год.

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Гороскоп любви для мужчин на 2024 год

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп любви на 2024 год для Овна

Для Овнов это год многообещающей любви. Они могут встретить кого-то особенного или стать ближе в уже сложившихся отношениях. В марте можно подумать о браке. По прошествии нескольких месяцев, которые могут быть несколько разочаровывающими, лето способно принести определенный азарт. Хотя в августе следует вести себя осторожно. Осень может показаться не столь насыщенной, но ближе к концу года все может стать куда острее.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп любви на 2024 год для Тельцов

В любовную жизнь Тельцы доставят удовольствие из других сфер жизни, что может сделать романтические отношения более раскрепощенными. Февраль и октябрь особенно благоприятны для любви. Декабрь может принести еще больше страсти. Март, апрель, май, сентябрь и ноябрь могут стать месяцами для развития полноценных отношений. Но следует быть осторожными в январе, а также в течение июня, июля и августа во избежание ревности и принятия необдуманных решений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп любви на 2024 год для Близнецов

Начало года может быть увлекательным для Близнецов. Могут появиться новые союзы и знакомства, особенно в первом квартале. Приблизительно в мае могут даже быть разговоры о браке. Июнь и июль могут принести некоторое волнение, а с июля по сентябрь следует взять время на обдумывание, невзирая на моменты счастья в августе. Ноябрь выглядит многообещающим для романтических отношений, но другие месяцы могут нуждаться в определенных корректировках и осторожном обращении.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп любви на 2024 год для Рака

В начале года отношения у Раков могут казаться не слишком страстными, но все будет постепенно меняться. Произойдет трансформация в том, как Раки видят себя и других, что повлияет на отношения. Любовь и волнующие моменты вероятны в феврале, марте, мае, сентябре, частично в октябре, ноябре и декабре. В остальное время могут потребоваться коррективы, особенно в августе.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп любви на 2024 год для Льва.

В 2024 году звезды выстроились в пользу Львов, но февраль может вызвать беспокойство. К середине марта Львы будут чувствовать себя отлично, но в апреле почти наверняка придется пойти на компромиссы. Любовь может расцвести в начале мая. В июне может понадобиться заниматься чем угодно, даже уборкой, чтобы держать чувства на контроле. Середина августа – удивительная и волшебная, а сентябрь и ноябрь – великолепны для любви. Однако октябрь и декабрь могут нуждаться в доработке.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп любви на 2024 год для Девы

Год начнется немного медленно для личной жизни Дев, но в феврале дела улучшатся. Март, апрель и май кажутся великолепными. С июня по сентябрь может захотеться замкнуться в себе, даже подумать о разрыве в июле. В августе и сентябре Девы могут ощущать нерешительность в сердечных делах. Однако с середины октября все выглядит ярче. Остальные периоды будут полны любви и счастья.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп любви на 2024 год для Весов

Весы начнут год с энергией новой любви и страсти. Март может даже привести к свадьбе или моментам сильной радости. Апрель приятный, а май и июнь невероятны с ухаживаниями и новыми совместными проектами. Июль приятный, август блестящий, а вот сентябрь подразумевает много дискуссий и договоренностей. В октябре может быть небольшая неудача, но ноябрь ее компенсирует. В декабре следует сосредоточиться на решении мелких вопросов или проблем.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп любви на 2024 год для Скорпиона

Год начнется несколько холодно, с февраля по май ситуация обострится. А июнь может принести некоторые проблемы из-за негибкости и собственнической позиции. Июль может натолкнуть на мысли о разрыве отношений, поэтому следует поразмыслить, не принимая поспешных решений. Август призывает к размышлению, а сентябрь возвращает счастье. С этого времени и до конца года Скорпионам следует ожидать сюрпризов, таких как новые знакомства, решение жениться или романтические сюрпризы.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Гороскоп любви на 2024 год для Стрельцов

Личная жизнь Стрельцов в 2024 году начнется хорошо, но в феврале могут возникнуть трудности. В марте появятся возможности для знакомства или женитьбы. Апрель принесет возможности для одиноких людей и праздник для пар. В мае могут быть некоторые раздражения, но с июня по сентябрь все наладится. В октябре можно ожидать незначительных споров, но открытый и честный разговор может устранить их до конца года.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп любви на 2024 год для Козерога

Прекрасный год для Козерогов, сразу наполненный любовью к середине марта, когда может закрасться ревность. К середине апреля удастся преодолеть эти чувства. Страстные моменты с колебаниями вернутся в июне и июле. В зависимости от ситуации, Козероги могут сблизиться или расстаться с парой ради нового опыта. Август призывает к размышлениям. Сентябрь и ноябрь хороши, но октябрь и декабрь требуют больше усилий для примирения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп любви на 2024 год для Водолея

В январе будет немного холодно, но в феврале потеплеет. В начале марта могут появиться сомнения, но до июня Водолеи будут испытывать эйфорию. В июле и августе влияние звезд может подавить чувства. Сентябрь принесет облегчение, разжигая страсть до конца года. В октябре некоторые могут даже подумать о браке, а одинокие могут изменить свой статус.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп любви на 2024 год для Рыб

В январе любовь может не быть для Рыб главной темой, но в феврале можно ожидать удивительный День Валентина! Чувственность достигнет пика в марте, что приведет к празднованиям в апреле, которые, возможно, завершатся женитьбой в мае. В июне одинокие люди могут почувствовать любовь с первого взгляда. Лето принесет романтику и встречи, но с сентября Рыбы могут стать менее доступными для игривых моментов. А вот ноябрь и декабрь могут сблизить Рыб с кем-то особенным.