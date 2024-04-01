Леви переживуть важкі часи, Близнюків атакують розчарування: чоловічий гороскоп на квітень 2024

Терези можуть не отримати результатів, на які сподіваються. Стрільців зірки закликають піти на ризик і стрибок віри. А Овнам може здаватися, що вони рухаються у сповільненому темпі. Щоб дізнатися більше, читай чоловічий гороскоп на місяць від 1 квітня і до 30 квітня 2024 року на Men 24.

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Водночас Тельцям варто подумати, чи справді вони задоволені тим, куди рухається життя. Скорпіонам важливо іноді зупинятися і дивитися в дзеркало. А Водоліям треба переоцінити своє коло спілкування. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на місяць із 1 і до 30 квітня 2024 року.

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Гороскоп на місяць – квітень 2024 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Тобі може здаватися, що ти рухаєшся у сповільненому темпі. Робочі завдання й обов'язки, які у тебе є, ти виконуватимеш, ймовірно, з невеликими затримками. Але це не привід для занепокоєння! Використай цей час для інвентаризації свого життя, того, як ти розмовляєш зі собою, і, найголовніше, як ти виражаєш себе. Пам'ятай, що твоє життя – це не перегони, і що досягнення чогось не завадить тобі почуватися відірваним від себе. Час не вилікує це відчуття, але його можна позбавитися – поспілкуйся наодинці з собою і пізнай, ким ти є насправді.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

У тебе з'явиться шанс зазирнути всередину себе і запитати, чи справді ти задоволений тим, куди рухається твоє життя. Якщо відповідь негативна, місяць стане ідеальною можливістю здійснити ті зміни, яких ти хочеш. І відкинути те, що просто в трендах або є лише порадою когось іншого, що ти буцімто мусиш зробити. Отже, прислухайся до внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Дозволь їм скеровувати тебе та почни створювати життя, яке приносить тобі справжню радість, а не штучну.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ти можеш відчути, що перебуваєш на межі й не маєш можливості повністю реалізувати себе. Та замість того, щоб ще більше злитися на себе, почни шукати нові виходи. Навчися контролювати свої розчарування, щоб вони не контролювали тебе. Заняття спортом, прогулянки чи й зміна способу життя – все це може мати глибокий вплив на те, як ти сприймаєш себе і своє життя. Використай цей час, щоб відкинути тягар свого минулого, болю чи страхів. Підтримай себе так, як ти завжди заслуговував.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Зірки закликають тебе до спілкування і проведення часу з друзями та коханими. Це також чудовий час, щоб віднайти свого найкращого друга. Не варто думати, що життя постійно переслідує тебе або виходить з-під контролю, краще спробуй випередити його. Відчувай себе спокійно, завершено і з нетерпінням чекай на те, що буде далі. Не допускай пригнічення від чергових завдань, які з'являться на горизонті. Якщо приведеш все до ладу зараз, згодом буде набагато менше проблем і ситуацій, які потрібно буде виправляти.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Ти можеш знайти чітке розуміння, що працює для тебе, а що ні. Зірки хочуть нагадати тобі, що навіть коли події розвиваються дуже швидко або ти відчуваєш повну розгубленість, ти завжди можеш зазирнути у себе і покластися на внутрішній голос. Він допоможе пережити важкі часи, адже ти стійкий та здібний. Також не забувай, що це нормально – брати тайм-аут і давати собі перепочинок. Не нагромаджуй хаос на хаос та спробуй постійно пам'ятати, що "ні" – це повноцінна відповідь на те, чого ти не хочеш робити.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ти почнеш відчувати відродження у своєму житті, яке принесе умиротворення. Нещодавно ти пережив важкі часи, але все вже позаду, і ти починаєш нову главу свого життя з новою енергією та оптимізмом. Уперед тебе будуть рухати невеликі щоденні завдання і звички, які знову нагадають тобі про мету. Спробуй по-новому підійти до роботи, дружби та рутини. Будь більш відкритим до того, що тобі подобається. І не забудь: не обов'язково завжди бути найкращим, щоб бути коханим.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ти можеш відчути, як все навколо іскрить, адже потрапиш в омріяну реальність глибше, ніж будь-коли раніше. Однак потрібно співпрацювати з людьми, що тебе оточують – сидячи вдома, ти не отримаєш тих результатів, на які сподіваєшся. Знайди трохи часу, щоб зрозуміти, хто ти – жайворонок чи сова. Та в яку б частину доби ти не працював, саме тоді тобі слід вийти до людей. Які, до слова, будуть незбагненним чином тягнутися до тебе. Зараз саме час стати тим, хто керує, а не тим, хто чекає на поклик.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Ти почнеш відчувати, що все у твоєму житті знову набуває сенсу. Твої щоденні звички отримають додаткову іскру від зірок, що принесе тобі більше енергії та мотивації, ніж ти відчував раніше. Ти міг думати, що у тебе затишшя, але Всесвіт нагадує, що навіть коли ти відпочиваєш, то не втрачаєш ні сили, ні часу. Все, чого ти хочеш, відбувається у потрібній часовій шкалі, тому постарайся не порівнювати себе з іншими людьми. Ти – це унікальне поєднання рис та енергії, яке дає іншим людям шанс побачити себе більш чітко, коли ти поруч. Однак тобі важливо іноді зупинятися і дивитися на себе в дзеркало.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цей час буде схожим на критичний, коли настануть дедлайни, розпочнуться нові глави, а мрії почнуть втілюватися в життя. Зірки закликають піти на ризик і стрибок віри. Ти можеш запитати себе: "Чи дійсно це правильний час?" І Всесвіт відповість тобі гучним "Так!" Власне, ти вже давно був готовим до цього. Зірки запалюють твої свічки романтики, творчості та задоволення, ти можеш зустріти кохану людину, вивести стосунки на новий рівень, зануритися в проєкт чи хобі, які давно кликали. Що б не сталося, роби крок уперед обома ногами та не озирайся назад!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тобі здаватиметься, що ти ніколи не захочеш виходити з дому, і якщо це те, що підказує тобі інтуїція, то так і роби – настав час дозволити собі частіше відпочивати вдома. Це не означає, що ти маєш впасти в ізоляцію. Просто збалансуй свій час вдома з групами, друзями, ночівлею та гостинністю, коли це можливо. Спробуй зробити свій дім місцем зустрічі для тих, кого ти любиш. Тематичні вечері, перегляди фільмів та книжкові клуби – ось чудові способи зібратися з друзями-однодумцями. Дозволь собі бути відкритим до багатьох можливостей, які запропонує життя, і які не вимагають, щоб ти виходив з дому так часто!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки просять тебе переоцінити своє коло спілкування, якого ти, можливо, уникав. Також слід обережно сприймати зауваження та поведінку інших людей. А поглянути глибше варто на довгостроковий вплив присутності інших людей на твоє життя. Не забувай, що ти – унікальна й гідна людина, яка може багато чого запропонувати світові, однак є й інші люди, які мають риси, що збігаються з твоїми. Також у тебе буде шанс зануритися глибше в те, що тобі дійсно подобається, навіть якщо це не відповідає хобі, інтересам і гумору людей, які тебе оточують.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей час буде присвячений тому, щоб упорядкувати свої фінанси та по-справжньому перейти до того способу життя, який ти хочеш і на який заслуговуєш. Це буде чудовий час, щоб переоцінити всі фінансові сліпі плями, які у тебе можуть бути, скласти бюджет і, врешті-решт, дати собі шанс заробляти більше і відчувати себе більш гідно в цьому світі. Ти сильна й особлива людина, та не чекай, поки інші люди помітять це. Передовсім відзнач сам себе – цінними речами, приємним відпочинком або інвестицією в себе через заняття чи майстер-класи! І ти не пошкодуєш про те, що подаруєш собі.