Львы переживут трудные времена, Близнецов атакуют разочарования: мужской гороскоп на апрель 2024

Весы могут не получить результатов, на которые надеются. Стрельцов звезды призывают пойти на риск и скачок веры. А Овнам может казаться, что они движутся в замедленном темпе. Чтобы узнать больше, читай мужской гороскоп на месяц с 1 апреля и до 30 апреля 2024 года на Men 24.

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В то же время Тельцам стоит подумать, действительно ли они довольны тем, куда движется жизнь. Скорпионам важно иногда останавливаться и смотреть в зеркало. А Водолеям надо переоценить свой круг общения. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на месяц с 1 и до 30 апреля 2024 года.

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Гороскоп на месяц – апрель 2024 года

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Тебе может казаться, что ты двигаешься в замедленном темпе. Рабочие задачи и обязанности, которые у тебя есть, ты будешь выполнять, вероятно, с небольшими задержками. Но это не повод для беспокойства! Используй это время для инвентаризации своей жизни, того, как ты разговариваешь с собой, и, самое главное, как ты выражаешь себя. Помни, что твоя жизнь – это не гонка, и что достижение чего-то не помешает тебе чувствовать себя оторванным от себя. Время не вылечит это ощущение, но от него можно избавиться – пообщайся наедине с собой и узнай, кто ты есть на самом деле.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

У тебя появится шанс заглянуть внутрь себя и спросить, действительно ли ты доволен тем, куда движется твоя жизнь. Если ответ отрицательный, месяц станет идеальной возможностью осуществить те изменения, которых ты хочешь. И отбросить то, что просто в трендах или является лишь советом кого-то другого, что ты якобы должен сделать. Итак, прислушайся к внутреннему голосу, к своей интуиции. Позволь им направлять тебя и начни создавать жизнь, которая приносит тебе настоящую радость, а не искусственную.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Ты можешь почувствовать, что находишься на грани и не имеешь возможности полностью реализовать себя. Но вместо того, чтобы еще больше злиться на себя, начни искать новые выходы. Научись контролировать свои разочарования, чтобы они не контролировали тебя. Занятия спортом, прогулки или изменение образа жизни – все это может иметь глубокое влияние на то, как ты воспринимаешь себя и свою жизнь. Используй это время, чтобы отбросить груз своего прошлого, боли или страхов. Поддержи себя так, как ты всегда заслуживал.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Звезды призывают тебя к общению и проведению времени с друзьями и любимыми. Это также отличное время, чтобы заново найти своего лучшего друга. Не стоит думать, что жизнь постоянно преследует тебя или выходит из-под контроля, лучше попробуй опередить ее. Чувствуй себя спокойно, уравновешено и с нетерпением жди того, что будет дальше. Не допускай угнетений от очередных задач, которые появятся на горизонте. Если приведешь все в порядок сейчас, впоследствии будет намного меньше проблем и ситуаций, которые нужно будет исправлять.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Ты можешь найти четкое понимание, что работает для тебя, а что нет. Звезды хотят напомнить тебе, что даже когда события развиваются очень быстро или ты чувствуешь полную растерянность, ты всегда можешь заглянуть в себя и положиться на внутренний голос. Он поможет пережить трудные времена, ведь ты стойкий и способный. Также не забывай, что это нормально – брать тайм-аут и давать себе передышку. Не нагромождай хаос на хаос и попробуй всегда держать в уме, что "нет" – это полноценный ответ на то, чего ты не хочешь делать.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Ты начнешь чувствовать возрождение в своей жизни, которое принесет умиротворение. Недавно ты пережил тяжелые времена, но все уже позади, и ты начинаешь новую главу своей жизни с новой энергией и оптимизмом. Вперед тебя будут двигать небольшие ежедневные задачи и привычки, которые снова напомнят тебе о цели. Попробуй по-новому подойти к работе, дружбе и рутине. Будь более открытым к тому, что тебе нравится. И не забудь: не обязательно всегда быть лучшим, чтобы быть любимым.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Ты можешь почувствовать, как все вокруг искрит, ведь попадешь в желанную реальность глубже, чем когда-либо прежде. Однако нужно сотрудничать с людьми, что тебя окружают – сидя дома, ты не получишь тех результатов, на которые надеешься. Найди немного времени, чтобы понять, кто ты – жаворонок или сова. Но в какую бы часть суток ты не работал, именно тогда тебе следует выйти к людям. Которые, к слову, будут непостижимым образом тянуться к тебе. Сейчас самое время стать тем, кто руководит, а не тем, кто ждет зова.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Ты начнешь чувствовать, что все в твоей жизни снова приобретает смысл. Твои ежедневные привычки получат дополнительную искру от звезд, что принесет тебе больше энергии и мотивации, чем ты чувствовал раньше. Ты мог думать, что у тебя затишье, но Вселенная напоминает, что даже когда ты отдыхаешь, то не теряешь ни сил, ни времени. Все, чего ты хочешь, происходит в нужной временной шкале, поэтому постарайся не сравнивать себя с другими людьми. Ты – это уникальное сочетание черт и энергии, которое дает другим людям шанс увидеть себя более четко, когда ты рядом. Однако тебе важно иногда останавливаться и смотреть на себя в зеркало.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Это время будет похожим на критическое, когда наступят дедлайны, начнутся новые главы, а мечты начнут воплощаться в жизнь. Звезды призывают пойти на риск и скачок веры. Ты можешь спросить себя: "Действительно ли это правильное время?" И Вселенная ответит тебе громким "Да!" Собственно, ты уже давно был готов к этому. Звезды зажигают твои свечи романтики, творчества и удовольствия, ты можешь встретить любимого человека, вывести отношения на новый уровень, окунуться в проект или хобби, которые давно звали. Что бы ни случилось, делай шаг вперед обеими ногами и не оглядывайся назад!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Тебе будет казаться, что ты никогда не захочешь выходить из дома, и если это то, что подсказывает тебе интуиция, то так и делай – пришло время позволить себе чаще отдыхать дома. Это не значит, что ты должен впасть в изоляцию. Просто сбалансируй свое время дома с группами, друзьями, ночевкой и гостеприимством, когда это возможно. Попробуй сделать свой дом местом встречи для тех, кого ты любишь. Тематические ужины, просмотры фильмов и книжные клубы – вот отличные способы собраться с друзьями-единомышленниками. Позволь себе быть открытым ко многим возможностям, которые предложит жизнь, и которые не требуют, чтобы ты выходил из дома так часто!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Звезды просят тебя переоценить свой круг общения, которого ты, возможно, избегал. Также следует осторожно воспринимать замечания и поведение других людей. А взглянуть глубже стоит на долгосрочное влияние присутствия других людей на твою жизнь. Не забывай, что ты – уникальный и достойный человек, который может многое предложить миру, однако есть и другие люди, которые имеют черты, совпадающие с твоими. Также у тебя будет шанс погрузиться глубже в то, что тебе действительно нравится, даже если это не соответствует хобби, интересам и юмору людей, которые тебя окружают.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Это время будет посвящено тому, чтобы упорядочить свои финансы и по-настоящему перейти к тому образу жизни, который ты хочешь и на который заслуживаешь. Это будет отличное время, чтобы переоценить все финансовые слепые пятна, которые у тебя могут быть, составить бюджет и, в конце концов, дать себе шанс зарабатывать больше и чувствовать себя более достойно в этом мире. Ты сильный и особенный человек, но не жди, пока другие люди заметят это. Прежде всего отметь сам себя – ценными вещами, приятным отдыхом или инвестицией в себя через занятия или мастер-классы! И ты не пожалеешь о том, что подаришь себе.