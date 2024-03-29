Ми всі досягнемо моменту, коли з'являться зморшки та сивина, але – є способи сповільнити цей процес завдяки формуванню корисних звичок. А що ж має протилежний ефект і призводить до прискореного старіння?
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Швидке старіння: що спричиняє його, на думку експерта
Доктор Нейл Полвін – експерт у галузі довголіття та регенеративної медицини. Свою кар'єру він присвятив допомозі спортсменам та знаменитостям "біохакати" свої тіла, щоб покращити здоров'я та сповільнити старіння.
За роки досліджень та практики він виявив, що є один ключовий фактор, який, здається, є найбільшим винуватцем того, що ми старіємо значно швидше. На думку доктора Полвіна, основною причиною того, що ти можеш виглядати та почуватися набагато старішим передчасно, є нестача сну.
Сном люди часто жертвують з різних причин, але роблять це дуже дарма / Фото freepik
Сон – це те, чим багато людей готові пожертвувати з різних причин, дарма що твердить наука: достатня кількість сну і його якість є запорукою довголіття, міцного здоров'я і навіть захисту мозку від погіршення пам'яті, концентрації й здатності вчитися.
Коли ми спимо, тіло зцілює себе. Сон від 7 до 8 годин на добу допомагає покращити здоров'я клітин і тканин, когнітивні функції, імунітет, рівень енергії та метаболізм. Натомість нестача сну може спричинити різноманітні проблеми, такі як високий тиск, депресія, ожиріння, інсульт, діабет і хвороби серця,
– пише експерт.
Також нестача сну може призвести до передчасної появи зморшок, негативно вплинути на зовнішній вигляд і здоров'я шкіри, послабити імунну систему та багато іншого. З іншого боку, повноцінний сон є головним інструментом для збереження молодості.
Тому Полвін рекомендує дотримуватися режиму сну і неспання, а також:
- Піддавати себе впливу сонячного світла протягом дня.
- Не зловживати кофеїном та алкоголем.
- Обмежити екрани на ніч.
- Розслаблятися перед сном
- Зробити спальню ідеальним місцем для сну.