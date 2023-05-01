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Зірки також радять Тельцям у середині тижня бути максимально обережними, Дівам – бути більш активними, а Скорпіонам – скористатися порадою досвідченої й надійної людини. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 1 травня і до 7 травня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 1 травня – 7 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня буде хороший прогрес у сферах, пов'язаних із навчанням і викладанням. Загалом рух зірок даватиме приємні результати зусиль, однак вже з перших днів тижня доведеться проявити ініціативу. Також треба активізувати роботу і всі справи, що стосуються твоєї посади та амбіцій. У бізнесменів є шанси на добрі прибутки в інвестиціях. Але дехто з Овнів буде стурбованим через збільшення витрат. Також недруги будуть намагатися тобі заважати. Та й у любовних стосунках може виникнути напруга. Утім, від середини тижня вона почне подавати ознаки завершення. В останні дні тижня ти можеш збентежитися через когось із близьких.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Зірки цього тижня сприятимуть твоєму щастю й удачі. Як наслідок, з'являться шанси на значний успіх у соціальному та політичному житті. Тиждень сприятливий для поглиблення мовних знань. Від початку тижня настане період захоплюючих пригод у любовних справах. Також будуть шанси на грошові надходження звідкись. Однак в середині тижня через збільшення витрат ти можеш відчувати певне занепокоєння. Загалом у середині тижня потрібно бути максимально обережним. Недруги можуть замислити щось таке, що глибоко стурбує. Втім, в останні дні тижня рух зірок дасть приємні результати. У подружнє життя можуть прийти моменти сміху і щастя. З'являться шанси на значний прогрес у бізнесі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня зірки будуть сприяти у роботі й бізнесі. Особливо якщо ти намагаєшся отримати посаду і претендуєш на неї. Якщо ти офіцер чи високопоставлений чиновник – на цьому тижні будуть шанси на важливу реалізацію запланованих схем. Є шанси, що тебе номінують на підвищення, але при цьому покладуть велику відповідальність у приватних або державних установах. Загалом все буде добре. У середині тижня з'являться шанси на значний прогрес у зароблянні грошей, а також у завершенні робіт, пов'язаних з кіно, спортом тощо. Цього тижня можна звертатися до компетентного органу, скориставшись рекомендацією близької чи знайомої людини. В останні дні тижня рух зірок пророчить витрати.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

На цьому тижні буде змога надати остаточну форму будь-якій релігійній чи суспільно-корисній роботі. Дивіденди з інвестицій будуть зростати. Також будуть шанси на важливу розмову з особливими чиновниками. Але через збільшення витрат на тебе чекає занепокоєння. З'являться шанси поїхати в подорож у віддалені райони для розв'язання питань, пов'язаних із забезпеченням засобів до існування. З середини тижня з'являться шанси на просування в бізнесі. В останні дні тижня будуть шанси на бажаний прогрес в любовних справах. Можливий значний прогрес у збільшенні багатства, посилення впливу у громадській діяльності. Загалом, зірки цього тижня даруватимуть приємні результати.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

На цьому тижні очікуй значний прогрес в роботі й бізнесі, пов'язаному з видобувною промисловістю, будівництвом, нафтою, газом і комісійною діяльністю. Однак конкуренти будуть сильно намагатися заважати. Також цього тижня відбудеться низка дискусій з родичами у важливих контекстах. Будуть різкі злети й падіння в грошових питаннях. Є ймовірність суперечок в угодах, раптових витрат тощо. Втім, в середині тижня рух зірок може посилити твою удачу. А в останні дні тижня ти вже матимеш бажані результати в плані грошей. Як наслідок, буде успіх у справах, пов'язаних з роботою і працевлаштуванням.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

На тижні можуть бути моменти сміху і щастя у дворі подружнього життя. Якщо раніше були якісь суперечки, ти зможеш їх усунути. Якщо перебуваєш у шлюбі, то можуть з'явитися ознаки того, що ти не помилився з вибором. Однак буде ймовірність збільшення витрат. Цього тижня рух зірок подарує бажаний прогрес у справах роботи й бізнесу. Однак ти все ж будеш залишатися стурбованим. А це означає, що тобі потрібно буде бути більш активним. Днями з'являться можливості для прогресу в роботі з капіталовкладеннями й зв'язками, пов'язаними із закордоном. Якщо захочеш кудись поїхати, то, ймовірно, зможеш досягти успіху.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки цього тижня можуть допомогти у виконанні завдань, пов'язаних з навчанням і викладанням, конкурсами, іспитами тощо. Тільки треба постаратися від щирого серця. Удачу зірки обіцяють військовим та службовцям. На цьому тижні будуть певні гойдалки в особистому житті. Можна буде отримати прибуток від капітальних вкладень. На роботі, на жаль, активізуються недруги. Їхній вплив цього тижня буде схиляти тебе до нерішучості в роботі й бізнесі. Тож тримай самоконтроль на належному рівні.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Ти зможеш досягнути різноманітного прогресу у царині освіти. Якщо ти пов'язаний з виробництвом і продажами, то з початку цього тижня з'являться можливості для отримання бажаних результатів. В особистих стосунках цього тижня зірки дадуть прекрасні результати одразу. Якщо раніше були якісь напруження, то з'являться можливості їх подолати. На подвір'ї подружнього життя цього тижня маленький гість додасть сміху і щастя. В цілому, рух зірок на тижні буде сприятливим для тебе. Але в дрібних справах потрібно бути обережним. Якщо ти зібрався приймати остаточне рішення в будь-яких контекстах, скористайся порадою досвідченої й надійної людини, інакше матимеш неприємності.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня з'являться шанси на значний прогрес у питаннях збору документів та питаннях із нерухомістю. Якщо ти займаєшся будівництвом чи ремонтом, рух зірок буде давати важливі результати. Тобі дещо, втім, не вистачатиме позитивного оточення для активізації роботи і бізнесу. Буде потреба стати активнішим задля досягнення відповідних цілей. У середині тижня будуть новини про сміх і радість з боку дітей. Твій настрій залишатиметься хорошим у процесі заробляння та збирання грошей. А проте в цілому рух зірок на тижні може дати неоднозначні результати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На цьому тижні ти будеш радий прискорити роботу, пов'язану із засобами до існування. Зірки особливо сприятимуть Козерогам, пов'язаним з кіно, інформаційним мовленням, телебаченням тощо. Якщо ти політик або офіцер, то рух зірок буде приємним з точки зору дипломатії та укладання взаємовигідних угод між будь-якими контрагентами. У середині тижня з'являться шанси на отримання прибутку від капіталовкладень. Якщо ти займаєшся придбанням домівки або транспортного засобу, то рух зірок дасть тобі бажане зростання. Однак в цей час тебе будуть турбувати контексти, пов'язані з протидією недругів і їхніми зазіханнями. А от у любовних стосунках буде все чудово.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

На цьому тижні можуть з'явитися можливості для постійного прогресу в аспектах, пов'язаних із засобами до існування. Також будуть можливості створити конкретні плани для досягнення поставлених цілей. Рух зірок продовжить давати прекрасні результати, якщо ти плануєш подорожувати. Розвиток зірки обіцяють також у сферах капіталовкладень та роботи, пов'язаної з іноземними країнами. А ось у любовних стосунках можуть чекати неприємності – через глибокі розбіжності у парі в певних питаннях. Також зірки сприятимуть цього тижня купівлі будинку або транспортного засобу.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

У Риб з'являться приємні можливості в подружньому житті. Господар дому може собі дозволити з повною впевненістю займатися прикрашанням і облагороджуванням свого життя. Утім, якщо раніше були якісь суперечки, доведеться їх усувати зі значними зусиллями. У середині тижня з'являться шанси на значний прогрес у царині нерухомості. Якщо ти збираєшся вкласти капітал, то буде успіх. Ймовірно, доведеться багато подорожувати у зв'язку з роботою й іншими справами. В останні дні тижня рух зірок буде приємним та обіцяє особливу підтримку батьків та інших родичів.