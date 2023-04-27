Що цікаво, окрім відкритих стосунків у парі (коли пара є ядром, але обидві сторони шукають інших партнерів), є й інші форми, як-от трісаль (троє людей мають стосунки один з одним) і поліамур (ще ширше поняття).

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Немоногамні стосунки в юридичній площині

Наше законодавство працює з принципом моногамії: домовленість людей, які можуть одружитися, розділити майно і вимагати пенсії – це завжди пара. Тож усі інші форми стосунків – поза юридичною площиною.

А проте – вони вже є невіддільною частиною нашої реальності, враховуючи й публічну. Наприклад, це коли двоє людей офіційно одружуються, але ще й вступають з іншою людиною в стійкий союз – в публічні стосунки з наміром створити сім'ю.

Обов'язкова умова для відкритих стосунків

У випадку відкритих стосунків кожен учасник повинен мати бажання саме до таких. Коли одна сторона робить пропозицію, а інша погоджується лише для того, щоб уникнути незадоволення, бо боїться втратити партнера – це неправильно і неможливо.



За відкритих стосунків кожен учасник повинен мати внутрішню згоду та бажання / Фото shurkin_son@freepik

У разі відсутності внутрішньої згоди та правдивого бажання ціна, яку ви платитимете за стосунки з іншою людиною, буде дуже високою.

Пара, в якій ніколи раніше не говорили про відкриті стосунки, аж раптом підіймає цю тему – це складний випадок. Ініціатор провокує у партнера образу, невпевненість. Шлях до щирих відкритих стосунків пролягає крізь розуміння обох у парі, що це саме те, що їм потрібно, власне, обом.

Документи та правила

Закохані, які прагнуть міцних довготривалих стосунків, повинні поговорити про планування. Це ж стосується і відкритих пар. Чи ви не одружені, чи одружені, чи у вас просто стабільний союз, ви маєте укласти договір про спільне проживання, певний пакт.

Наприклад, я одружений з такою-то, але також живу з іншою людиною, і вона є частиною цього.

Якщо ви спільно купуєте нерухомість, запишіть її на всіх, а не на одного, грунтуючись лише на довірі.

Так само кладіть заповіт, це теж дуже важливо, згадуючи там усіх поточних партнерів.

Але! У приватному житті не варто встановлювати так багато правил.

Зауваж! Все ж відкриті стосунки – порівняно нова річ у людському житті, і люди дуже по-різному їх сприймають. Одні хочуть знати про партнера все, аж до найдрібнішого, інші взагалі нічого не хочуть знати. Інакше кажучи, люди насправді не знають, що робити, і ніхто не знає, як буде краще. Тому основне тут – віднайти спільний знаменник для усіх сторін.

Немоногамне кохання – це не змагання

"Моя дівчина зустрічається з більшою кількістю людей, ніж я. Чи повинен я теж збільшити кількість?" Заради кількості – звісно, ні. Але, звісно, так, якщо ти цього хочеш. Просто усвідом, що відкриті стосунки – це не змагання.



Дуже важливо не перетворювати відкриті стосунки на змагання / Фото freepik.diller@freepik

Сприйняття інших партнерів як конкурентів не відбиває реальності цього типу стосунків. Так само й дискусійною є поширена теза-острах, що у відкритих стосунках людина ризикує, що інша сторона закохається в іншого.

Закохатися в когось іншого й покинути свою пару – це звична річ у нашому житті. І відкриті стосунки тут абсолютно ні до чого – все те ж саме відбувається і в стосунках цілком моногамних.

Сюрпризи та розчарування

Якщо ти збираєшся жити якось поза нормами, соціальними правилами, будувати стосунки не за наперед визначеним сценарієм, тобі доведеться багато чого пережити. Ти потраплятимеш в ситуації, в яких будеш страждати й зазнавати болю – і це нормально.

Дуже важливо бути готовим до розчарувань. Бути готовим знову і знову розбивати собі обличчя. Якщо, ще раз наголошуємо, ти цілковито певен у своїй меті.