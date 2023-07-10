*натисни на свій знак Зодіаку, щоб дізнатися актуальний прогноз на тиждень

А от Раки зможуть забезпечити собі перемогу над суперником на шляху до великої мети. Діви здобудуть шанси заробити гроші, але тільки після усунення кількох проблем. А Рибам зірки просто сприятимуть, хоча успіх залежатиме від особистих рішень. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 10 липня і до 16 липня 2023 року.

Також захопливо Переосмислення популярних коктейлів: авторські модифікації Мохіто й Апероль Шприца

Гороскоп на тиждень 10 липня – 16 липня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки цього тижня будуть сприятливими, свої слабкості ти будеш здатен усунути. Також ти будеш забезпечений можливостями для самовдосконалення в роботі та бізнесі. Особливо ефективно можна буде розвинути акторські здібності, якщо це тобі потрібно. У другій половині тижня з'являться шанси на подорожі або переїзди. На жаль, у любовних стосунках з другої половини тижня буде стукати у двері відсутність бажання у парі. Зате з'явиться інтерес до покупки цінних речей. В останні дні тижня виникне необхідність подбати про членів сім'ї, яка, втім, буде підтримувати тебе лише у деяких випадках.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

З початку тижня виникне потреба в підвищенні активності для реалізації намічених планів. Якщо вдасться, то завдяки цьому будуть масштабні успіхи в роботі й бізнесі. Якщо ти готовий до подорожей, зірки цього тижня подарують тобі особливий успіх. Вдасться зробити вигідним вкладення капіталу. Але є ймовірність більших витрат у питаннях, пов'язаних із кредитними грошима. З другої половини тижня твої зірки знову будуть на піднесенні. У подружньому житті можуть бути моменти сміху і щастя. Якщо упродовж тижня виникнуть юридичні питання, вийдеш із них переможцем. Останні дні тижня сприятливі для справ заради слави.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня з'являться можливості займатися економічними інтересами й досягати в цьому стабільного прогресу. Буде бажаний прогрес й у розв'язанні політичних і соціальних проблем. Якщо ти дотичний до сфер техніки, медицини й наукових досліджень, то на цьому тижні тебе, швидше за все, чекає значний успіх. Однак у другій половині тижня недоброзичливці можуть завдати певних неприємностей. Також будеш відчувати постійний тиск від конкурентів. У цей час організм буде відчувати втому. У сімейному житті будуть моменти сміху і радості, але фінансові витрати будуть дещо завищеними.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

З першої половини тижня тобі дістанеться частка слави й багатства, адже твої зірки будуть на піднесенні. Завдяки цьому з'являться можливості для бажаного прогресу у роботі та бізнесі. Ти здобудеш нагороду за свої зусилля в суспільно-політичному житті. Завдяки цьому зростуть твій ентузіазм, навички та знання. У другій половині тижня ти зможеш заробити гроші й забезпечити собі перемогу над суперником на шляху до великої мети. Наприкінці тижня знову з'явиться загроза збільшення економічних витрат. В особистих стосунках на цьому тижні ти матимеш більше сприятливих результатів, тож щастя залишатиметься у душі. Однак варто уникати всього, що псує повагу у парі.

Цікаво знати Завжди досягають свого: знаки Зодіаку, які ніколи не здаються

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

На цьому тижні для точної реалізації майбутніх задумів може відбутися дуже важлива зустріч з чиновниками певного відомства, які й будуть займатися їх втіленням у життя. Однак тобі потрібно буде проявити більшу активність на особистому рівні, щоб залагодити деякі складні питання і мобілізувати ресурси. У фінансових питаннях збільшаться витрати. З початку тижня ти будеш готовий рушити в якусь важливу поїздку. У любовних стосунках будуть моменти закоханості. Особливо цікаво буде в середині тижня – виникне несподіваний, але приємний нюанс. Наприкінці тижня краще бути максимально уважним до своєї безпеки та вживати поживну їжу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

З'являться шляхи до прогресу в галузях гірничої справи, медицини, технологій, зв'язку, інформації, комісійної діяльності тощо. Але іноді тобі буде здаватися, що рівень зусиль, яких ти докладаєш, не здатен забезпечити досягнення успіху. Шанси заробити гроші будуть, але тільки після усунення кількох проблем. Усе це не прибере ентузіазм із твоєї голови, однак у цей час буде ймовірність прояву низки сумнівів. У середині цього тижня буде цікаво проводити будь-які релігійні або шлюбні заходи. В останні дні тижня буде сприятлива і позитивна атмосфера на роботі та в бізнесі. У любовних стосунках буде період чергування злетів і падінь.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки кажуть, що цього тижня буде бажаний прогрес в оформленні та догляді за економічними аспектами, а також у домашніх справах. Розум залишатиметься щасливим. Однак на цьому тижні потрібно докладати більше наполегливої праці, особливо у питаннях, пов'язаних із працевлаштуванням. Якщо ти сповнений рішучості рухатися до блискучої кар'єри, то зірки обіцяють сприятливі й позитивні результати. Особливо у царинах технологій, інформації, комунікацій, мистецтва, акторської майстерності, продюсування тощо. На жаль, через емоційні гойдалки, через злети й падіння в любовних справах у середині тижня розум може стати неспокійним. Але в останні дні тижня з'являться шанси отримати сприятливі результати в усіх справах.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Твої зусилля в галузях військової справи, безпеки, кіно й акторської майстерності, як очікується, гідно оцінять відповідні відомства. Неспокійним залишиться питання зростання витрат. У цей період ти можеш відчувати біль, тож поводься максимально обережно. Особливо якщо займаєшся роботами, пов'язаними з ризиком. Загалом – просто не зупиняйся на досягнутому. У другій половині тижня прийде гармонія в парі. А наприкінці тижня з'являться шанси на раптові грошові надходження. На жаль, твої недруги можуть спричинити деякі неприємності, тому не втрачай пильності. Якщо хочеш зробити капіталовкладення, то цей тиждень буде сприятливим.

Тобі сподобається Що таке інтимний інтелект у стосунках, чому важливий і як його розвивати

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Зірки кажуть, що на цьому тижні потрібно розвивати мистецтво зберігати розум щасливим навіть посеред усього тиску і напруги. Також потрібно проявити оперативність вже з самого початку тижня. З'являться можливості для постійного прогресу в питаннях роботи та бізнесу. А в любовних стосунках тебе порадує прихильність половинки. Будь готовим піти на особливі стосунки вже сьогодні. У другій половині тижня добре буде активніше зайнятися заробітками грошей. З іншого боку, в останні дні тижня через відсутність позитивної атмосфери в робочій і діловій сферах тебе будуть турбувати проблеми. Порада одна – не варто поспішати у будь-яких рішеннях.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На цьому тижні варто буде визнати свої маленькі помилки й навчитися чомусь в успішної людини в діловому житті. Завдяки цьому здобудеш успіх у сферах роботи й бізнесу. Однак у сімейному житті доведеться багато разів зустрітися зі стресом. У середині тижня ти досягнеш успіху в навчанні й просуванні вперед у важливих для тебе справах. Є й загроза, як кажуть зірки: через недбалість в питаннях укладання угод цей тиждень може стати дуже неспокійним. Цей період також буде дещо слабким з точки зору самопочуття.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня твої зірки будуть високо. Завдяки цьому фізичне самопочуття буде зростати, а всі слабкості ти зможеш усунути. Також ти зможеш прийняти важливе рішення в роботі чи діловому житті. У сім'ї будуть моменти любові. Якщо ти плануєш довести до кінця будь-які родинні справи, тебе обов'язково чекатиме успіх. У любовних справах від початку тижня буде низка цікавих діалогів. У середині тижня ти можеш придбати якусь сучасну техніку. На жаль, у цей період є ймовірність деякого ослаблення душевної впевненості. Краще, якщо ти будеш максимально усвідомлено ставитися до своїх вчинків.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня процес встановлення гармонії між роботою і відпочинком буде плідним. Унаслідок цього на кожному кроці тебе чекатиме успіх. Особливо якщо ти пов'язаний зі сферами виробництва й продажів, технологій та медицини тощо. А от у другій половині тижня рух зірок сприятиме Рибам, які працюють у царинах краси та моди. В особистих стосунках буде низка милих діалогів у парі. Ви спільно займетеся облаштуванням будинку, але наслідком цього будуть радше плутанина і негаразди. Цього тижня ти зможеш придбати одяг на свій смак. Наприкінці тижня тобі доведеться поклопотатися про своїх близьких. Загалом зірки сприятимуть тобі, але більше все буде залежати від твого мислення та рішень.