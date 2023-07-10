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А вот Раки смогут обеспечить себе победу над соперником по пути к великой цели. Девы получат шансы заработать деньги, но только после устранения нескольких проблем. А Рыбам звезды будут просто способствовать, хотя успех будет зависеть от личных решений. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 10 июля по 16 июля 2023 года.

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Гороскоп на неделю 10 июля – 16 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды этой недели будут благоприятны, свои слабости ты будешь способен устранить. Также ты будешь обеспечен возможностями для самосовершенствования в работе и бизнесе. Особенно эффективно можно будет развить актерские способности, если тебе это нужно. Во второй половине недели появятся шансы на поездки или переезды. К сожалению, в любовных отношениях со второй половины недели будет стучать в дверь отсутствие желания в паре. Зато появится энтузиазм к покупке ценных вещей. В последние дни недели возникнет необходимость позаботиться о членах семьи, которая, впрочем, будет поддерживать тебя только в некоторых случаях.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

С начала недели возникнет необходимость повышения активности для реализации намеченных планов. Если получится, то благодаря этому будут масштабные успехи в работе и бизнесе. Если ты готов к путешествиям, звезды на этой неделе подарят тебе особый успех. Удастся сделать выгодным вложение капитала. Но есть вероятность больших расходов по вопросам, связанным с кредитными деньгами. Со второй половины недели твои звезды снова будут на подъеме. В супружеской жизни могут быть моменты смеха и счастья. Если в течение недели возникнут юридические вопросы, выйдешь из них победителем. Последние дни недели благоприятны для дел ради славы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе появятся возможности заниматься экономическими интересами и добиваться в этом стабильного прогресса. Будет желанный прогресс и в решении политических и социальных проблем. Если ты причастен к сферам техники, медицины и научных исследований, то на этой неделе тебя, скорее всего, ждет значительный успех. Однако во второй половине недели недоброжелатели могут доставить определенные неприятности. Также будешь ощущать постоянное давление конкурентов. В это время организм будет ощущать усталость. В семейной жизни будут моменты смеха и радости, но финансовые расходы будут несколько завышены.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

С первой половины недели тебе достанется доля славы и богатства, ведь звезды твои будут на подъеме. Благодаря этому появятся возможности для прогресса в работе и бизнесе. Ты получишь награду за свои усилия в общественно-политической жизни. Благодаря этому возрастут твой энтузиазм, навыки и знания. Во второй половине недели ты сможешь заработать деньги и обеспечить себе победу над соперником по пути к великой цели. В конце недели снова появится угроза увеличения экономических издержек. В личных отношениях на этой неделе ты будешь иметь более благоприятные результаты, так что счастье будет оставаться в душе. Однако следует избегать всего, что портит уважение в паре.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе для точной реализации будущих замыслов может состояться очень важная встреча с чиновниками определенного ведомства, которые будут заниматься их воплощением в жизнь. Однако тебе нужно будет проявить большую активность на личном уровне, чтобы уладить некоторые сложные вопросы и мобилизовать ресурсы. В финансовых вопросах увеличатся затраты. С начала недели ты будешь готов отправиться в какую-то важную поездку. В любовных отношениях будут моменты влюбленности. Особенно интересно будет в середине недели – возникнет неожиданный, но приятный нюанс. В конце недели лучше быть максимально внимательным к своей безопасности и употреблять питательную пищу.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Появятся пути к прогрессу в отраслях горного дела, медицины, технологий, связи, информации, комиссионной деятельности и так далее. Но иногда тебе будет казаться, что прилагаемые тобой усилия не способны обеспечить достижение успеха. Шансы заработать деньги будут, но только после устранения нескольких проблем. Все это не уберет энтузиазм с твоей головы, однако в это время будет вероятность проявления ряда сомнений. В середине этой недели будет интересно проводить какие-либо религиозные или брачные мероприятия. В последние дни недели будет благоприятная и положительная атмосфера на работе и в бизнесе. В любовных отношениях будет период чередования взлетов и падений.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды говорят, что на этой неделе будет желаемый прогресс в оформлении и уходе за экономическими аспектами, а также в домашних делах. Разум будет оставаться счастливым. Однако на этой неделе нужно прилагать больше упорного труда, особенно в вопросах, связанных с трудоустройством. Если ты полон решимости двигаться к блестящей карьере, то звезды обещают благоприятные и положительные результаты. Особенно в областях технологий, информации, коммуникаций, искусства, актерского мастерства, продюсирования и тому подобных. К сожалению, из-за эмоциональных качелей, из-за взлетов и падений в любовных делах в середине недели разум может стать беспокойным. Но в последние дни недели появятся шансы получить благоприятные результаты во всех делах.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Твои усилия в отраслях военного дела, безопасности, кино и актерского мастерства, как ожидается, оценят по достоинству соответствующие ведомства. Беспокойным останется вопрос роста затрат. В этот период ты можешь чувствовать боль, веди себя максимально осторожно. Особенно если занимаешься работами, связанными с риском. В общем – просто не останавливайся на достигнутом. Во второй половине недели придет гармония в паре. А к концу недели появятся шансы на внезапные денежные поступления. К сожалению, твои недруги могут создать некоторые неприятности, поэтому не теряй бдительности. Если хочешь сделать капиталовложения, то эта неделя будет благоприятной.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Звезды говорят, что на этой неделе нужно развивать искусство сохранять разум счастливым даже посреди всего давления и напряжения. Также необходимо будет проявить оперативность уже с самого начала недели. Появятся возможности для постоянного прогресса по вопросам работы и бизнеса. А в любовных отношениях тебя порадует приверженность половинки. Будь готов пойти на особые отношения уже сегодня. Во второй половине недели хорошо будет активнее заняться заработками денег. С другой стороны, в последние дни недели из-за отсутствия положительной атмосферы в рабочей и деловой сферах тебя будут беспокоить проблемы. Совет один – не стоит торопиться в любых решениях.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе стоит признать свои маленькие ошибки и научиться чему-то у успешного человека в деловой жизни. Благодаря этому добьешься успеха в сферах работы и бизнеса. Однако в семейной жизни придется много раз встретиться со стрессом. В середине недели ты добьешься успеха в обучении и продвижении вперед по важным для тебя делам. Есть и угроза, как говорят звезды: из-за халатности в вопросах заключения сделок эта неделя может стать очень беспокойной. Этот период также будет несколько слаб с точки зрения самочувствия.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

На этой неделе твои звезды будут высоко. Благодаря этому физическое самочувствие будет расти, а все слабости ты сможешь устранить. Также ты сможешь принять важное решение на работе или в деловой жизни. В семье будут моменты любви. Если ты планируешь довести до конца какие-либо семейные дела, тебя обязательно будет ждать успех. В любовных делах с начала недели будет ряд интересных диалогов. В середине недели ты можешь приобрести какую-то современную технику. К сожалению, в этот период существует вероятность некоторого ослабления душевной уверенности. Лучше, если ты будешь максимально осознанно относиться к своим поступкам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе процесс установления гармонии между работой и отдыхом будет плодотворным. В результате этого на каждом шагу тебя будет ждать успех. Особенно если ты связан со сферами производства и продаж, технологий и медицины и так далее. А вот во второй половине недели движение звезд будет способствовать Рыбам, работающим в областях красоты и моды. В личных отношениях будет ряд милых диалогов в паре. Вы вместе займетесь обустройством дома, но следствием этого будут скорее путаница и невзгоды. На этой неделе ты сможешь приобрести одежду по своему вкусу. В конце недели тебе придется позаботиться о своих близких. В общем, звезды будут способствовать тебе, но больше все будет зависеть от твоего мышления и решений.