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Емоційний стан Овнів буде дуже напруженим, доведеться обдумувати помилки минулого. Ракам не зможе зашкодити жоден ворог, але можуть виникнути певні проблеми з колегами. Ба й у Левів деякі питання з минулого повпливають на мир в сім'ї, а хтось із родичів може виявитися поганою людиною. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 11 грудня і до 17 грудня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 11 грудня – 17 грудня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень буде важливим на більш глибокому емоційному рівні, для самотрансформації та інвестицій. Тобі захочеться дослідити свій внутрішній світ, можливо, якісь психологічні проблеми, пов'язані з минулим. Ти можеш неодноразово думати про помилки, яких припустився раніше, і про те, як їх виправити зараз. Твій емоційний стан буде дуже напруженим. Ти намагатимешся змінити себе на краще – для самого себе і для своєї сім'ї. А також підвищиш ефективність у роботі, де будеш спостерігати постійну боротьбу за владу.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тиждень позначений змінами у стосунках, ділових партнерствах і нерішучістю. Він посилить пристрасть у парі. Ти будеш із нетерпінням чекати на час, який ви проводите разом, і на дуже позитивне спілкування. А от якщо ти у шлюбі, може виникнути певна напруженість. Також можуть виникнути розбіжності й непорозуміння, які створять ще більшу напругу. Третя особа може втрутитися і зіпсувати все. Натомість у родинному колі буде мир і гармонія, і всі в сім'ї будуть щасливі та разом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Тиждень вплине на кар'єру, здоров'я і повсякденні справи. Ти намагатимешся дотримуватися трудової етики й розв'язувати складні завдання. Завдяки сильній силі волі й цілеспрямованості ти зможеш завершити всі справи й проєкти, що залишилися, і знайти рішення для проблем, які давно тебе турбують. Також ти постараєшся бути більш організованим. Залишивши лінь позаду, склади чіткий графік і працюй за ним. Твій фінансовий стан також покращиться, що дасть змогу відчути себе захищеним, комфортним і щасливим. Ти зможеш досягти душевного спокою й почуття безстрашності.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цей період буде важливим для творчих ідей, занять мистецтвом і проведення часу з дітьми. Ти будеш використовувати художні підходи як в особистому, так і в професійному житті. За допомогою нових ідей у діловому житті ти зможеш досягти поставлених цілей і розвинути бізнес. Ти матимеш похвалу від старших і зможеш завоювати велику повагу в соціумі. Жоден ворог не зможе тобі зашкодити, але можуть виникнути певні проблеми з колегами. Утім, всі питання вирішаться завдяки твоєму спокійному характеру і позитивній енергії. Ти зможеш дізнатися життєві цілі й прагнення близьких, що допоможе планувати майбутнє.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Ці дні будуть важливими для сімейних справ, партнерських відносин та історичних для життя подій. Цього тижня ти будеш ділитися сімейною роботою і внутрішніми сімейними справами. Деякі питання з минулого вийдуть на перший план і вплинуть на мир в сім'ї. Зірки вказують на суперечки в сім'ї та у парі. Хтось із членів сім'ї може виявитися трохи поганою людиною. Ти бажатимеш миру в місці, де живеш, а для цього знадобляться певні зміни або перестановки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Тиждень буде важливим для розвитку комунікації, навичок, налагодження зв'язків і коротких подорожей. Ти будеш спілкуватися з деякими людьми у твоїй сфері, які виявляться чудовими й сприятливими для кар'єри в майбутньому. Завдяки відмінним комунікативним навичкам ти зможеш залучати людей і впливати на них. Якщо виникне якась особлива справа, ти зможеш показати себе з вигідного боку й почути похвалу від начальства. У середині тижня з'явиться бажання розкрити інформацію або секрет, що трапилися в особистому житті або професійній діяльності. Приймати рішення тут слід мудро.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей час вплине на твої фінанси, інвестиції, матеріальні активи. Ти зосередишся на посиленні фінансової стабільності й пошуку альтернативних джерел доходу (або шляху виходу з кризи). Ти матимеш багато можливостей, дуже важливо вивчити кожну з них і тільки потім вирішувати щодо грошей. На тижні можуть виникати негативні почуття до інших людей. Тут важливо вірити в себе й не втягуватися в будь-який негатив, конфлікти чи суперечки. У бізнесі слід бути обережним з державними установами. І не довіряй нікому свою роботу.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Тиждень буде важливим для самозміни, самовираження і міцного здоров'я. Ти побачиш зростання своїх особистих цілей і відчуєш голод до підвищення ефективності в роботі. Самовідданість і серйозність у роботі зростуть. Цього тижня з'явиться сильне бажання зміцнити себе і протистояти викликам. Ти хотів би підвищити самооцінку й авторитет серед інших. Якщо говорити про професійне життя, то, можливо, тобі доведеться натрапляти на труднощі. Можливі затримки у виконанні завдань і проєктів. Також можлива поїздка з наданням медичної допомоги.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Тиждень буде важливим для глибокого самоаналізу, потреби в усамітненні й духовному досвіді. У тебе буде бажання глибокого дослідження свідомості. Ти зрозумієш дещо про себе, певні речі, що потребують вдосконалення. І це допоможе тобі розвивати кар'єру і себе як людину. Цей тиждень може принести глибокі емоції, які спочатку можуть засмутити, але з самоусвідомленням і розумінням ти відчуєш себе краще. Також у сім'ї пануватиме мир і злагода, і всі будуть готові підтримати тебе.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ці дні будуть важливими для зростання і потужного налагодження зв'язків у твоїй соціальній групі й групі друзів. У тебе з'явиться бажання сильніше виконувати свої бажання і цілі. Ти намагатимешся знайти способи реалізуватися у житті, втілити прагнення і цілі в набагато швидшому темпі. Можеш зосередитися на друзях, що також допоможе тобі знайти більше можливостей у кар'єрі. Причім усі твої зусилля будуть успішними та принесуть максимальний прибуток. Бізнес також піде вгору на цьому тижні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Тиждень вплине на кар'єру, громадське життя і владу. Ти відчуєш зростання амбіцій і рішучості у кар'єрі. Завдяки цілеспрямованості й наполегливій праці ти зможеш досягти всіх цілей в проєктах і здобути вдячність від старших. Прибуток буде значним, а швидкість ведення бізнесу – дуже відчутною. Ти будеш зосереджений на досягненні цілей з одночасною інтенсивністю та наполегливістю. Твоїм пріоритетом будуть зустрічі з однодумцями, які допоможуть у кар'єрному зростанні та фінансових можливостях.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей тиждень матиме вплив на освіту, духовне зростання і філософію. Період сприятливий для навчання і будь-якої навчальної роботи, також для вступу до вищого навчального закладу. Тиждень може принести деякі позитивні новини для тебе. Ти здобудеш знання в області філософії й духовності, які допоможуть рости в житті. Твоє здоров'я буде позитивним, з'явиться величезна кількість енергії та ентузіазму.