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Эмоциональное состояние Овнов будет очень напряженным, придется обдумывать ошибки прошлого. Ракам не сможет нанести вред ни один враг, но могут возникнуть определенные проблемы с коллегами. Да и у Львов некоторые вопросы из прошлого повлияют на мир в семье, а кто-то из родственников может оказаться плохим человеком. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 11 декабря по 17 декабря 2023 года.

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Гороскоп на неделю 11 декабря – 17 декабря

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя будет важной на более глубоком эмоциональном уровне, для самотрансформации и инвестиций. Тебе захочется исследовать свой внутренний мир, возможно, какие-то психологические проблемы, связанные с прошлым. Ты можешь неоднократно думать об ошибках, допущенных ранее, и о том, как их исправить сейчас. Твое эмоциональное состояние будет очень напряженным. Ты будешь пытаться изменить себя к лучшему – для самого себя и для своей семьи. А также повысишь эффективность на работе, где будешь наблюдать постоянную борьбу за власть.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Неделя обозначена изменениями в отношениях, деловых партнерствах и нерешительностью. Она усугубит страсть в паре. Ты будешь с нетерпением ждать времени, которое вы проводите вместе, и очень позитивного общения. А вот если вы в браке, может возникнуть определенная напряженность. Также могут возникнуть разногласия и недоразумения, которые создадут еще большее напряжение. Третье лицо может вмешаться и испортить все. Зато в семейном кругу будет мир и гармония, и все в семье будут счастливы и вместе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Неделя повлияет на карьеру, здоровье и повседневные дела. Ты будешь пытаться соблюдать трудовую этику и решать сложные задачи. Благодаря сильной силе воли и целеустремленности ты сможешь завершить все оставшиеся дела и проекты и найти решения для проблем, которые давно тебя беспокоят. Также ты постараешься быть более организованным. Оставив лень позади, составь четкий график и работай по нему. Твое финансовое состояние также улучшится, что позволит почувствовать себя защищенным, комфортным и счастливым. Ты сможешь достичь душевного покоя и чувства бесстрашия.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Этот период будет важен для творческих идей, занятий искусством и времяпрепровождения с детьми. Ты будешь использовать художественные подходы как в личной, так и в профессиональной жизни. С помощью новых идей в деловой жизни ты сможешь добиться поставленных целей и развить бизнес. Ты будешь видеть похвалу от старших и сможешь завоевать большое уважение в социуме. Ни один враг не сможет тебе навредить, но могут возникнуть проблемы с коллегами. Впрочем, все вопросы решатся благодаря твоему спокойному характеру и положительной энергии. Ты сможешь узнать жизненные цели и стремления близких, что поможет планировать будущее.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Эти дни будут важны для семейных дел, партнерских отношений и исторических для жизни событий. На этой неделе ты делишься семейной работой и внутренними семейными делами. Некоторые вопросы из прошлого выйдут на первый план и повлияют на мир в семье. Звезды указывают на споры в семье и паре. Кто-то из членов семьи может оказаться определенно плохим человеком. Ты будешь желать мира в месте, где живешь, а для этого понадобятся некоторые изменения или перестановки.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Неделя будет важной для развития коммуникации, навыков, налаживания связей и коротких путешествий. Ты будешь общаться с некоторыми людьми в твоей сфере, которые окажутся отличными и способствующими карьере в будущем. Благодаря чудесным коммуникативным навыкам ты сможешь привлекать людей и воздействовать на них. Если возникнет какое-нибудь особое дело, ты сможешь показать себя с выгодной стороны и услышать похвалу от начальства. В середине недели появится желание раскрыть появившуюся в личной жизни или профессиональной деятельности информацию или секрет. Принимать решение здесь следует мудро.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Это время отразится на твоих финансах, инвестициях, материальных активах. Ты сосредоточишься на усилении финансовой стабильности и поиске альтернативных источников дохода (или пути выхода из кризиса). Ты будешь иметь много возможностей, очень важно изучить каждую из них и только потом решать по поводу денег. На неделе могут возникать негативные чувства к другим людям. Здесь важно верить в себя и не втягиваться в какой-либо негатив, конфликты или споры. В бизнесе следует соблюдать осторожность с государственными учреждениями. И не доверяй никому свою работу.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Неделя будет важной для самоизменения, самовыражения и крепкого здоровья. Ты увидишь рост своих личных целей и почувствуешь голод к повышению эффективности на работе. Самоотверженность и серьезность в работе возрастут. На этой неделе появится сильное желание укрепить себя и противостоять вызовам. Ты бы хотел повысить самооценку и авторитет среди других. Если говорить о профессиональной жизни, то, возможно, тебе придется сталкиваться с трудностями. Возможны задержки при выполнении задач и проектов. Также возможна поездка с оказанием медицинской помощи.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Неделя будет важной для глубокого самоанализа, потребности в уединении и духовном опыте. У тебя будет желание глубочайшего исследования сознания. Ты поймешь кое-что о себе, определенные вещи, требующие совершенствования. И это поможет тебе развивать карьеру и себя как человека. Эта неделя может принести глубокие эмоции, которые поначалу могут огорчить, но с самосознанием и пониманием ты почувствуешь себя лучше. Также в семье будет царить мир и согласие и все будут готовы поддержать тебя.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Эти дни будут важны для роста и мощного налаживания связей в твоей социальной группе и группе друзей. У тебя появится желание посильнее выполнять свои желания и цели. Ты будешь пытаться найти способы реализоваться в жизни, воплотить стремления и цели в гораздо более быстром темпе. Можешь сосредоточиться на друзьях, что также поможет тебе найти больше возможностей в карьере. Причем все твои усилия будут успешными и принесут максимальную прибыль. Бизнес тоже пойдет вверх на этой неделе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Неделя повлияет на карьеру, общественную жизнь и власть. Ты почувствуешь рост амбиций и решительности в карьере. Благодаря целеустремленности и упорному труду ты сможешь достичь всех целей в проектах и получить благодарность от старших. Прибыль будет значительной, а скорость ведения бизнеса весьма ощутима. Ты будешь сосредоточен на достижении целей с одновременной интенсивностью и настойчивостью. Твоим приоритетом будут встречи с единомышленниками, которые помогут в росте и финансовых возможностях.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эта неделя будет иметь влияние на образование, духовный рост и философию. Период благоприятен для обучения и любой учебной работы, а также для поступления в высшее учебное заведение. Неделя может принести некоторые позитивные новости для тебя. Ты обретешь знания в области философии и духовности, которые помогут расти в жизни. Твое здоровье будет положительным, появится огромное количество энергии и энтузиазма.