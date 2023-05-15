Суперники захочуть підкосити Близнюків та Дів: гороскоп на тиждень 15 – 21 травня для чоловіків

Овнам зірки радять не послаблювати свою розсудливість, Козерогам обіцяють шанси на значний прогрес у справах, пов'язаних із дітьми, а Терезам – навіть шанс стати видатною людиною. Щоб дізнатися більше, читай чоловічий гороскоп на тиждень від 15 травня і до 21 травня 2023 року на Men 24.

*натисни на свій знак Зодіаку, щоб дізнатися актуальний прогноз на тиждень

Тим часом Левам варто уникати легковажності, особливо у родинних справах, Водоліям слід пам'ятати про розум, і використовувати його у потрібний момент, а Стрільцям – приготуватися бігати туди-сюди задля збору засобів до існування. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 15 і до 21 травня 2023 року.

Також захопливо Українська міксологія: яка вона на смак і чому нею захоплюється весь світ

Гороскоп на тиждень 15 травня – 21 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

В Овнів цього тижня будуть шанси на значні зміни в кар'єрі та бізнесі. Незалежно від того, чи буде це контекст, пов'язаний з політичним життям, чи якісь юридичні аспекти, чи підготовка до державної служби – з'являться можливості для постійного прогресу. Однак на початку тижня тобі доведеться поїхати кудись на короткий термін. Якщо ти зайнятий виконанням контрактів і планів, то в середині тижня очікуй на активний процес зустрічей із зацікавленою особою. Також цього тижня капітальні вкладення можуть виявитися вигідними. Зірки обіцяють успіх тим, хто збирає докази у якійсь справі. Що важливо, ти зможеш отримати бажані результати в любовних справах – але не послаблюй свою розсудливість. У грошових справах можуть збільшитися несподівані витрати, тому будь обережним.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На цьому тижні зусилля, спрямовані на формування тканини світлого майбутнього, отримають крила. Може мовитися про кар'єру в конкурентних сферах, роботу у сферах виробництва і продажів, також і про ведення й реалізацію бізнесу на особистому рівні. Цього тижня зірки даруватимуть приємні результати, а також і моменти сміху та щастя в подружньому житті. Щодо грошей: дивіденди будуть продовжувати збільшуватися, буде прибуток від капіталовкладень. Утім, не виключена ймовірність більших витрат. Що важливо, цього тижня можна поспішати завершувати якісь такі справи, які давно чекали свого часу. А в любовних справах настане період бажаних діалогів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

На цьому тижні ти можеш натрапити на певні проблеми у різних царинах, і це навіть попри практично безмежні можливості. Зірки радять бути впевненим у своїх цілях. Тому що загалом рух зірок створить суму твого успіху на тижні. До речі, потрібно буде докладати постійних зусиль в розв'язанні ситуацій, пов'язаних із забезпеченням засобів до існування. Якщо ти пов'язаний зі сферами технологій, мистецтва, медицини, інформації, комунікації, акторства, кіно, то рух зірок дасть хороші результати. З'являться шанси раптового грошового надходження звідкись. Зняти постійну напругу у парі в любовних стосунках вдасться в середині тижня. Але на роботі суперники будуть намагатися тебе підкосити, тому будь обережним.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Раки на цьому тижні будуть почуватися могутніми та славними людьми, високоповажними бізнесменами, здібними й досвідченими лідерами. Зірки цього тижня продовжать дарувати приємні й чудові результати. Можна розраховувати на кар'єрний зліт чи успішно складений конкурсний іспит. Також цього тижня з'являться шанси на значний прогрес у заробітку і накопиченні грошей. Однак не все гаразд може бути у стосунках з конкурентами – тому краще заздалегідь перейти до хорошого, чистого і систематичного розпорядку дня, щоб тебе не змогли підставити та змусити відчувати занепокоєння.

Цікаво знати Навіть не червоніють: знаки Зодіаку, які безсоромно брешуть

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Для Левів на тижні зірки обіцяють приємні результати у таких сферах: інформаційні комунікації, медицина, мистецтво, акторська майстерність, кіно, технології та інші, до яких у тебе є глибокий інтерес і здібності. Цього тижня з'являться можливості для бажаної й приємної реалізації. Наприклад, якщо ти хочеш подорожувати – для цього будуть сприятливі умови. Однак слід уникати легковажності, є ймовірність раптового загострення боротьби в якихось питаннях серед родичів. Тож не звертай уваги на дрібниці та стався до них із повагою, інакше зазнаєш зайвих хвилювань. Рух зірок на цьому тижні натякає, що у тебе буде співпраця та підтримка з особливими людьми. А завдяки цьому з'являться шанси на значний прогрес у виконанні бажаних завдань. У грошових операціях також очікується значний прогрес, і твоя наполеглива праця буде плідною.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки цього тижня допоможуть тобі у розв'язанні питань, пов'язаних із засобами до існування. Це означає, що твоя робота приведе до вершини успіху. Водночас тобі доведеться постійно бігти в ногу з викликами, що виникають навколо – зокрема й створеними твоїми суперниками, які завжди готові стати на заваді. Утім, зірки сприятимуть підвищенню саме твого престижу, тож не соромся продовжувати старатися на своєму рівні. Зірки також обіцяють дар бажаної гармонії у родині, це може зробити тебе щасливим. Цього тижня буде більше оптимізму в сім'ї. Отже, тиждень буде дарувати переважно сприятливі й відмінні результати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам цього тижня зірки подарують шанс стати видатною людиною й успішним бізнесменом. Однак – щоб досягти цих цілей, доведеться багато вагатися з самого початку. Якщо ти хочеш купити нерухомість, або займаєшся будівництвом, то цього тижня рух зірок дасть приємні результати. Якщо хочеш інвестувати капітал, роби це сміливіше. Якщо хочеш поїхати кудись у подорож, зірки подарують тобі успіх. У середині тижня з'являться бажані результати у сферах, пов'язаних із забезпеченням засобів до існування. Але помірні результати будуть в любовних справах. В останні дні цього тижня може раптово напасти млявість від перевтоми.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

На цьому тижні можливе збільшення фізичних навантажень, але ти легко їх витримаєш. Загалом для тебе рух зірок залишиться приємним і ефектним. Цього тижня зросте твій авторитет у подружньому та сімейному житті. Якщо вже виникла якась напруга, то, цілком можливо, ти зможеш її зняти – зірки обіцяють підтримку. Як бізнесмен і підприємець, цього тижня ти зможеш досягти особливих успіхів. Але не бійся брати на себе відповідальність. У любовних стосунках будуть моменти бажаної пристрасті у парі. Для капітальних вкладень рух зірок також буде сприятливим, але декого будуть турбувати юридичні аспекти.

Тобі сподобається Як розпізнати мікрозраду та як впоратися з нею у стосунках

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільців на цьому тижні рух зірок змусить бігати туди-сюди задля збору засобів до існування. Це означає, що твій самоконтроль і регулювання власних сил та часу будуть дуже важливими. На щастя, в результаті ти мав би отримати бажані дивіденди у сферах роботи й бізнесу. Цього тижня буде більше витрат, але якщо прагнеш зробити капітальні інвестиції, тебе чекає успіх. У середині тижня з'являться шанси прийняти будь-яку посаду і підвищення, але тобі знадобиться постійний контакт із керівництвом. У родині тим часом можуть виникнути особливі моменти любові. Тому рухайся своїм шляхом, але з повною обережністю.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На цьому тижні буде цікаво завершити роботу, пов'язану з сім'єю. А також вдасться прокласти шлях до прогресу в суміжних сферах. Також будуть шанси на значний прогрес у завершенні робіт, пов'язаних із дітьми – щоб забезпечити їм блискучу кар'єру і світле майбутнє. У тебе ж можуть з'явитися шанси на грошову вигоду з будь-якого боку. Цілком можливо, що у деяких відомих бізнесменів або чиновників з'являться шанси на значне просування по кар'єрних сходах. У середині тижня можуть виникнути деякі проблеми. У цей час грошові витрати залишаться підвищеними.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки кажуть, цього тижня тобі слід пам'ятати про свої силу й розум, які ти маєш використовувати у потрібний момент. В іншому випадку ти зазнаєш надмірних хвилювань. Цього тижня рух зірок подарує тобі бажане зростання у приватному або державному секторах, тому не соромся продовжувати старатися на своєму рівні. У середині тижня з'являться шанси на підвищення престижу у суспільно-політичному житті. У Водоліїв можуть бути моменти закоханості у парі, а також – шанси на грошові надходження. Однак в останні дні тижня у тих самих сферах можуть виникнути проблеми. З цими викликами можна впоратися – якщо ти будеш до них готовий.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

На цьому тижні ти будеш готовий усувати будь-які проблеми. Якщо прагнеш кудись вкласти капітал, то рух зірок подарує успіх. Цілком можливо, на тижні доведеться піти в гості на запрошення якихось родичів і близьких. У любовних стосунках можуть виникнути моменти закоханості. Якщо ти пов'язаний з будь-якими конкурсними іспитами, а також зі сферами кіно, мистецтва, інформаційних комунікацій, то рух зірок подарує приємні результати. У середині тижня будуть відмінні результати в кадровому і діловому житті. Це може порадувати тіло і розум. Можуть з'явитися шанси отримати гроші з будь-якого джерела.