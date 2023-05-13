Одним із підвидів емоційних зрад є так звані мікрозради – незначні вчинки на межі обману та зради. Залежно від правил кожних стосунків, мовиться тут і про емоційні, і про фізичні чи сексуальні речі, які виходять за рамки заведеного в парі.

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Так, це "не повна" зрада, але вона може бути настільки ж болючою для людей і настільки ж важливою. І так само може призвести до катастрофи – розриву.

Кілька прикладів мікрозради

Як і "повна" зрада, мікрозрада може вплинути на благополуччя, безпеку та рівень довіри однієї половинки пари до другої. Саме тому потрібно навчитися справлятися з ситуацією так, щоб вона стала прийнятною і задовольняла обох.

Прикладом мікрозради може бути завантаження додатка для знайомств, хоча ви перебуваєте у стосунках та навіть якщо людина не має наміру зустрічатися з кимсь. Також мовиться про будь-яке надмірне присвячення уваги сторонній людині, навмисне приховування повідомлень, дружби й спілкування тощо від своєї половинки, а тим паче обговорення сексуального життя з кимось без дозволу.



На жаль, у стосунках іноді виникають емоційні ситуації на межі обману й зради / Фото yanalya@freepik

Як боротися з мікрозрадами та перемогти їх

Правила. Дуже важливо, щоб стосунки "працювали", щоб уникати непорозумінь, встановити чіткі межі чи правила: що дозволено, що ні, що вважається зрадою один для одного. А найголовніше – дотримуватися цих правил неухильно.

Дуже важливо, щоб стосунки "працювали", щоб уникати непорозумінь, встановити чіткі межі чи правила: що дозволено, що ні, що вважається зрадою один для одного. А найголовніше – дотримуватися цих правил неухильно. Чесність. Хороші стосунки потребують чесності – у правильній дозі. У парі ви маєте вільно висловлюватись, говорити про свої смаки, про те, що вам не подобається, про сексуальні вподобання, про сумніви, невпевненість, а також і про те, що ви вважаєте зрадою. Прозорість запобігає формування підозр, що хтось щось приховує. З іншого боку, звісно, кожна людина має право на приватне життя і зберігати щось у таємниці. Але не тоді, коли це може негативно вплинути на стосунки – тож необхідно знайти баланс, а це можливо тільки завдяки домовленостям.

Хороші стосунки потребують чесності – у правильній дозі. У парі ви маєте вільно висловлюватись, говорити про свої смаки, про те, що вам не подобається, про сексуальні вподобання, про сумніви, невпевненість, а також і про те, що ви вважаєте зрадою. Прозорість запобігає формування підозр, що хтось щось приховує. З іншого боку, звісно, кожна людина має право на приватне життя і зберігати щось у таємниці. Але не тоді, коли це може негативно вплинути на стосунки – тож необхідно знайти баланс, а це можливо тільки завдяки домовленостям. Поміркованість. У ситуації мікрозради немає місця імпульсивності. Дуже важливо – трохи подумати, перш ніж щось робити або приймати рішення. Заодно й поміркувати, що про це подумає друга сторона, як це може вплинути на вас, і як би сам відреагував, якби це сталося з тобою. Не потрібно думати годинами, бодай хвилинку, щоб визначитися, чи справді тут є зрада, та подивитися на ситуацію з точки зору іншої людини.

У ситуації мікрозради немає місця імпульсивності. Дуже важливо – трохи подумати, перш ніж щось робити або приймати рішення. Заодно й поміркувати, що про це подумає друга сторона, як це може вплинути на вас, і як би сам відреагував, якби це сталося з тобою. Не потрібно думати годинами, бодай хвилинку, щоб визначитися, чи справді тут є зрада, та подивитися на ситуацію з точки зору іншої людини. Розмова. Спілкування є однією з основ будь-яких стосунків, оскільки воно необхідне для зближення, і для розуміння того, що люди готові або не готові прийняти. Спілкування потрібне для встановлення меж і правил, для здорового відпочинку, для уникнення непотрібних сварок і для того, щоб ніхто не відчував себе проігнорованим, обманутим чи відчуженим.



Якщо встановити правила та дотримуватися їх у парі – проблем не виникатиме / Фото freepik

Прощати чи не прощати

Що ж. Нарешті, настав час вирішити, чи можна пробачити мікрозраду. Чи це те, над чим потрібно працювати, або ж це фактор, який може призвести до розриву стосунків.

Гадаємо, дрібниці можна пробачити – якщо обоє у парі приймуть це. Але для цього потрібно проговорити ситуацію, запропонувати рішення і, що дуже важливо, попросити вибачення. При цьому визнавши свою роль у тому, що сталося, і шкоду, якої зазнала інша людина.

Якщо ж це справді не дрібниця й порозумітися парі не вдається – можливо, тут вже не мовиться про мікрозраду, і люди справді не в тих стосунках, які робитимуть їх щасливими.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, враховуючи й консультацію психолога, обов'язково звернися до лікаря.