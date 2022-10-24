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Останній тиждень жовтня – якраз той час, коли можна задуматися про зорі. Зрештою, а коли не час? Адже зорі про нас постійно думають! Не віриш? От почитай на Men 24, що вони розповіли про чоловіків усіх знаків Зодіаку, описуючи тиждень з 24 по 30 жовтня 2022 року.

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Гороскоп на тиждень 24 – 30 жовтня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня нічого не заважатиме тобі бути щасливим та впевненим у собі, адже хаотичний минулий тиждень закінчився! Вдалий час, щоб допомагати близьким, особливо тим, які можуть підвищити твій статус у суспільстві. Також у цей період зірки сприяють студентам, дітям, особливо в царині здоров'я. Якщо збирався на якісь курси підвищення кваліфікації – негайно йди, вони у підсумку принесуть успіх. Зауваж, останні дні тижня погані для справ сімейних, але сприятливі для романтичних. Щоб не виникло дисонансу у цій сфері, стримуй усі різкі висловлювання, які можуть впасти на думку. Не поспішай витрачати гроші на будь-що, окрім відпочинку.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня ти можеш відчувати певний дискомфорт навколо себе. Це через емоційне навантаження і деяку, скажімо так, зарозумілість. Зірки радять добре думати над кожним словом, яке збираєшся сказати. Перевтома може поставити тебе під відчутний тиск, а це відіб'ється на сімейному житті. Також зірки обіцяють дати внутрішню силу, щоб легко впоратися з неприємною ситуацією. До слова, сміливо можеш витрачати гроші на речі, які потрібні в домогосподарстві – покупки будуть вдалими. Сприятливий тиждень і для бізнесу, можеш розраховувати на підвищення зарплати або прибуток з інвестицій. Для цього треба особливо старанно працювати на своїй роботі. Все це окупиться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Зірки кажуть просто: цього тижня все буде добре. Ти добре працюватимеш, що підвищить твою впевненість у собі. Важкі рішення щодо розвитку бізнесу ухвалюватимуться як ніколи просто. Колеги чи підлеглі підтримають тебе, продуктивність у роботі буде чудовою. На жаль, ймовірні конфлікти з братами та сестрами, зокрема через власність. Вдалі дні для пошуку другої половинки. Останні кілька днів тижня зірки радять уважно прислухатися до порад старших. Також непогано буде, якщо ти на тижні пожертвуєш певну суму на ЗСУ – ці гроші дуже допоможуть адресату. Ще з хорошого: дуже вдалі дні для романтичного побачення у парі, яка вже склалася.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня тебе буквально благословили планети. Ти зможеш контролювати свої витрати, вдало інвестувати в заощадження, приймати найкращі рішення у спірних ситуаціях – все це вестиме до покращення твого життя. Але! Для цього треба виявити у ці дні максимальну ввічливість і повагу до оточення. А у вільний від роботи час зосередитися на домашніх справах. З не дуже хорошого: в останні кілька днів тижня у твоєму побуті будуть збої, невеликі, але все ж можуть вплинути на душевний спокій. Це минеться, просто уникай суперечок на неважливі теми. Зірки радять натомість зайнятися медитацією, йогою, щоб вийти із цього неприємного стану.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня з тобою поряд крокуватимуть впевненість, удача та здоров'я. Ба більше, твої давні численні бажання можуть нарешті здійснитись. Та зауваж, твоїм близьким буде потрібна допомога – не відмовляй. На професійній ниві ти прийматимеш важкі рішення, які найближчим часом можуть перетворитися на несподівану перемогу. Є ймовірність, що ти почнеш якийсь новий проєкт за допомогою родичів. Гарний період для закоханої пари, щоб планувати весілля. На жаль, останні дні тижня означені негативом, відчуттям певної відстороненості. Дуже заважатимуть поспіх та розосередженість. Нічого страшного, але нічого у ці дні не підписуй.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня у тебе може бути негатив. Ти відчуватимеш себе нудно, злегка хворобливо, матимеш перепади настрою, і все це створюватиме перешкоди у повсякденному житті та розкладі. Зірки натякають, що не всіх знайомих у ці дні варто слухати – щоб потім не розгрібати гору непорозумінь. Знову ж таки, біди не буде – але не приймай жодних фінансових рішень у бізнесі. І ще зірки чомусь радять уникати дзвінків, пов'язаних із весіллям – мабуть, щось знають. Також утримайся від дорогих покупок – це не той випадок, коли шопінг зніме стрес. Пройдеш цей період гідно – і останні кілька днів тижня потрапиш у полосу позитиву! Удача, розваги, кохання, зустріч із важливою людиною – все це космос приберіг для тебе саме на кінець тижня. Користуйся!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня твої зірки у хорошому положенні, тож матимеш багато нагод для отримання прибутку. Навіть те, що на перший погляд видасться втратою, може перетворитися на виграш. Вдалий тиждень для інвестицій, особливо у випадку, якщо робитимеш це разом із друзями. На жаль, у середині тижня ситуація дещо погіршиться, тобі може бути нудно, не буде бажання виконувати навіть звичну роботу. Зірки радять не сідати за кермо, а як вже мусиш – то керуй безпечно, уникай ризикованих шляхів. Останні кілька днів тижня позначені позитивом та гарним самопочуттям. Твої сильні сторони допоможуть у гонитві за успіхом. Вдалі дні для ремонту будинку чи робочого місця. Також у сім'ї буде атмосфера радості.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня розташування зірок достатньо сприятливе. Утім, за завантаженістю на роботі ти ризикуєш цього не помітити. Утім, знайти душевний спокій та щастя вдасться, також відчуєш підвищення самооцінки. Будуть шанси знайти більше можливостей для бізнесу найближчим часом. Можеш отримати велике замовлення на роботу, а хтось дуже близький допоможе його виконати – утім, потім допоможе й витратити зароблене. Підвищення ймовірне, але не надто розраховуй, а от знайти нову та кращу роботу буде простіше. Також дуже вдалий тиждень для творчості. У сімейному житті очікуй щастя, романтичні моменти з коханою людиною. На жаль, в останні дні тижня тобі може бути нудно, самопочуття погіршуватиметься, відсутність концентрації тягнутиме вниз. Вийти з цього просто – уникати лінощів і надмірного сну. І у підсумку все буде добре.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня планети можуть зробити тебе щасливим. Ти відчуєш певний прогрес у житті, а твоя внутрішня сила допоможе зробити правильний вибір. Доля обіцяє відкрити нові можливості, які поведуть у правильному напрямку. Покращиться й фінансове становище. Вдалий тиждень для справ духовних, благодійності. Щодо роботи – можеш бути певен, тобою задоволені. Ймовірне навіть підвищення. Але, от прикрість, останні кілька днів тижня позначені негативом. Аж до тієї міри, що ти почуватимешся нещасним, матимеш безсоння, нетерплячку, робитимеш ірраціональні помилки. Щоб це швидко й без наслідків минуло, треба притримати апетити до покупок (не витрачати гроші на непотрібні речі, які створять погану енергетику в будинку), і не робити нічого поспіхом. І все буде добре!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня навколо тебе не буде позитивних вібрацій. На жаль, зірки радше натякають на проблеми зі здоров'ям, безпричинне закриття проєктів, безсоння, смуток. Різкі слова з твого боку сильно образять когось близького, тож краще під час суперечок тримай рота на замку. Також не заводь нові ділові партнерства. І не забувай працювати – інакше успіхів не досягти. З хорошого – в останні дні тижня планети змилостивляться і понесуть тобі саме добро. Швидше за все, у тебе з'явиться більше джерел прибутку, ти почнеш вдало застосовувати нові ідеї у бізнесі, який незабаром може виявитися прибутковим. Посильнішає й зв'язок у парі чи родині.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня ти будеш під впливом позитивних планет. Легко зможеш підтримувати баланс між професійним та сімейним життям. Твій соціальний статус підвищується. Ти можеш почати нове партнерство з кимось важливим, хто допоможе розвитку бізнесу. А супротивники та приховані вороги ніяк не виявлятимуть себе. Також зірки радять саме цього тижня зайнятися хронічними проблемами зі здоров'ям, якщо такі є. Вдалим рішенням буде й відремонтувати чи перебудувати своє робоче місце. Останні кілька днів тижня – ще кращі, ніж перші. За допомогою наполегливої ​​праці ти досягнеш успіху і на роботі, і в пошуку другої половинки, якщо така потреба є. Дуже вдалий тиждень, до слова, щоб перетворити стосунки на шлюб.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня ти будеш під позитивним впливом планет. Нарешті матимеш шанси навчитися контролювати свої слабкості, ба більше – перетворити їх на силу та впевненість. Зокрема й у боротьбі з негативними вібраціями навколо. Зірки натякають на якісь заблоковані гроші, але тепер вони стануть доступними. Також у ці дні ти можеш досягти піку кар'єри – тож будь морально готовим, що потім доведеться докладати чимало зусиль, щоб втриматися на цьому піку якнайдовше. Останні кілька днів тижня можна розслабитися, ти станеш щасливішим і сильнішим. Можна буде запланувати далеку подорож. І ще зірки чомусь радять пити багато води та уникати інфекцій – мабуть, щось знають. Наприкінці тижня – вдалий час для сім'ї, щоб зібратися разом.