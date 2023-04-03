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Левам варто цього тижня погоджуватися зі всім, що говоритиме друга половинка, є загроза розриву стосунків у Овнів, ба й Дівам можна очікувати переломних моментів у стосунках. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 3 квітня і до 9 квітня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 3 квітня – 9 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

У твоєму особистому житті можливі несподівані повороти. Деякі сутички через дрібні негаразди можуть вплинути на стосунки, але все вирішиться за день чи два. Тільки не починай суперечки та не дозволяй ситуації виходити з-під контролю. Бо буде загроза розриву стосунків, якщо порозумітися не вдасться. Якщо ти сам матимеш переконання, що краще розірвати стосунки – краще почекай до вихідних, раніше рішення не приймай. Такі ж чи схожі конфліктні ситуації можуть викликати гнів на робочому місці, що може призвести до душевних мук та безсоння. Порада зірок – контролювати себе. Чого точно не варто робити – так це давати поради іншим на роботі, це може погано вплинути на твою репутацію. Фінансова ситуація: гроші будуть надходити з різних джерел, але будуть і так само втрачатися – зокрема й на розкіш, чого краще було б уникати. Бізнесменам варто бути обережними у спілкуванні з малознайомими клієнтами.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Окраса тижня – успішне особисте життя. Міцні романтичні стосунки стимулюватимуть тебе рухатися вперед. Усе складатиметься здебільшого позитивно, але контролюй гнів, ревнощі, почуття зверхності й тривоги. Поганий настрій може все ускладнити у стосунках. На щастя, жодні серйозні проблеми не зможуть зашкодити коханню. Просто поважайте емоції один одного й уникайте суперечок на несерйозні теми. Романтична вечеря на вихідних або відпустка – хороший спосіб зробити стосунки міцнішими. Щодо роботи: переконайся, що ти відданий своїй справі. У колективі не бійся висловлювати свою думку, але ніколи не говори неконтрольовано. Не варто гостро критикувати старших, це може поставити роботу під загрозу. Коли йдеться про професійні питання, обирай середній шлях, будь дипломатичним. Бізнесмени можуть впевнено запускати нові ідеї. Однією з найбільших проблем цього тижня можуть стати неконтрольовані витрати. Подумай двічі перед купівлями речей і позичанням грошей – інакше можеш отримати серйозні проблеми.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Кохання – це потік, і цього тижня ти будеш занурений у нього. Зірки кажуть: "Закохайся ще раз"! Отже, нове кохання може стати головною подією тижня. Нові стосунки можуть стати набагато міцнішими, ніж попередні, якщо цього разу ти виказуватимеш більше терпіння і толерантності. І – ні, це не означає, що нові стосунки будуть із новою людиною. Але якщо у тебе справді нещодавно стався розрив стосунків, є хороша новина: ти можеш ще до кінця тижня зустріти нову людину – на заході, святі, вечірці, в людному місці або під час професійної діяльності. Щодо роботи: попри певні проблеми в професійному житті (через підступи з боку заздрісних колег), успіх буде супроводжувати тебе. Буде багато можливостей проявити себе. Також переконайся, що стежиш за витратами на тижні – очікується хороший приплив грошей. Тиждень сприятливий для інвестицій, купівлі нерухомості, розширення бізнесу. Також можливі закордонні подорожі, які поглинуть значну суму з твого банківського рахунку.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Життя цього тижня може бути казковим. Гроші, робота і любов можуть працювати на твою користь, проблема ж може бути тільки одна – самопочуття. Отже, не забувай про фізичні вправи, добре харчуйся та не ризикуй у рішеннях. Романтичні стосунки будуть потужними. Висловлюй емоції й дай половинці зрозуміти твою пристрасть. Важливо: не дозволяй стороннім особам диктувати правила у твоєму житті. Невеликі сварки можуть траплятися – просто будь терплячим, коли твоя пара злиться. Порада зірок – щовечора залагоджуйте справи перед сном, щоб прокидатися щасливими. Застереження – одруженим не варто наважуватися на службовий роман. На роботі мав би бути чудовий тиждень. З'являться нові завдання, але берися за них сміливо. Тільки-от працівники ЗМІ можуть зіткнутися з важкими часами впродовж тижня. Також фінанси – це та сфера, де ти можеш спіткнутися. Гроші можуть надходити з різних джерел, але й витрати можуть різко зрости. Зокрема, на купівлю будинку чи автомобіля, або й на закордонну поїздку.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Одинокі Леви можуть знайти нових людей у житті. Для Левів у парі – це хороший період для зміцнення стосунків. Треба тільки бути дипломатичним у романтичній царині. Не злися, краще цього тижня завжди погоджуйся з парою, щоб уникнути серйозних непорозумінь. Тиждень сприятливий для освідчення та для знайомства партнера з сім'єю – родичі будуть готові схвалити ці стосунки. У професійному плані цей тиждень – чудовий період. Використовуй можливості, які з'являться на роботі. А от підприємцям варто утриматися від розширення бізнесу зараз, але варто подумати про експансію на нові території у майбутньому. Особливо хороші прибутки можуть отримати ті, хто займається будівництвом або автомобільним бізнесом. Загалом ти можеш без побоювання вкладати гроші в коштовності, нерухомість, акції, а також займатися торгівлею. Намагайся тільки уникати позичати великі гроші, особливо за кордоном. Також важливо обмежити витрати, особливо на придбання розкішних і непотрібних речей.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Романтичне життя буде радісним на цьому тижні. Зірки також передбачають переломні моменти у стосунках, ти можеш зустріти нову цікаву людину в житті. До слова, для тих, у кого зараз не все гаразд у парі, зірки радять таке: знайди час, щоб зрозуміти людину, перш ніж робити останній дзвінок. Якщо спалахне конфлікт, стань першим, хто пробачить. На роботі треба братися за будь-який виклик, адже на тебе чекають багато можливостей для професійного зростання. Але професійне его може стати причиною страждань на робочому місці. Загалом – приділяй більше часу роботі й намагайся виконати всі поставлені завдання, це принесе вдячність від начальства. Керівники ж повинні подбати, щоб всі члени колективу були задоволені. Підприємці знайдуть нові джерела для розвитку. Загалом для тебе у фінансовому плані – це вдалий тиждень. Можеш дозволити собі інвестувати в акції, торгівлю, нерухомість, картини та антикваріат. Є натяки на отримання давно очікуваного банківського кредиту. Це також вдалий час для купівлі або продажу автомобіля чи будинку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Будь пристрасним до своєї роботи й життя загалом. Насолоджуйся ним на повну. Проблеми можуть виникати на робочому місці. Та всупереч заминкам переконайся, що ти робиш усе, що у твоїх силах. Порада зірок: під час робочого спілкування підтверджуй свою присутність точними висловлюваннями. Не дозволяй офісним пліткам диктувати тобі професійне життя. Тобі будуть пропонувати нові завдання, не соромся братися за них. Цього тижня ти можеш запустити нову ідею або продукт. Продавцям буде складно досягати цілей, а от лікарі та працівники ЗМІ можуть очікувати підвищення або премії. В особистому житті потрібно розв'язати конфліктні ситуації. Здорова розмова – обов'язкова умова для підтримки міцних стосунків. Відпочинок на вихідних або романтична вечеря допоможуть. Але не залучай до цього третіх осіб. Не копайся в минулому і завжди поважай особистість партнера. Одружені люди можуть навіть подумати про розширення сім'ї. Щодо грошей – то вони будуть литися рікою з різних джерел. Тиждень вдалий для купівлі автомобіля.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Попереду казковий тиждень, насолоджуйся! Цей тиждень вдалий для того, щоб зробити пропозицію або закріпити шлюб. Будь щирим у стосунках і ніколи не дозволяй егоїзму затьмарювати твій настрій. І не забувай, що відпочинок на вихідних може творити чудеса у стосунках. Також не вступай у суперечки та заохочуй вибір половинки. В одружених можуть виникати невеликі тертя, але їх можна усунути за допомогою лише позитивного настрою. Незначні затримки на робочому місці не вплинуть на продуктивність. Шукачі роботи мають серйозно поставитися до співбесід на цьому тижні. Загалом – це вдалий тиждень для творчих людей, дизайнерів, письменників, акторів і архітекторів тощо. А от чиновники можуть натрапити на перешкоди на робочому місці. Також продавці й підприємці можуть досягти успіху в залученні нових клієнтів. Украй важливо, щоб ти підтримував належний баланс між роботою і домом та зберігав позитивний настрій протягом усього тижня. Ти можеш познайомитися з новою цікавою людиною, з якою тобі буде приємно проводити час.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня більше зосередься на роботі та не приймай ризикованих рішень. В офісі можуть бути важкі часи. Наприклад, складний переїзд, який дуже втомить усіх. Ба й інші несподівані інциденти можуть ускладнити професійне життя. Твою чесність можуть поставити під сумнів, усю роботу – ретельно перевіряти. На щастя, все швидко повернеться до норми. Тільки не йди на компроміси в роботі, оскільки втратити її – це останнє, чого ти хочеш. Також підприємці можуть не отримати очікуваних результатів (окрім представників сфери розваг і телебачення). Любовні стосунки можуть заплутатися, оскільки егоїзм і суперечки літатимуть у повітрі. Пошук винних ні до чого не призведе, хіба що до небажаних обставин. Не вступай у непотрібні суперечки, які можуть початися як розвага, але призведуть до особистих образ. Під час знайомства з новою людиною аналізуй як позитивні її сторони, так і негативні. Фінансове становище теж не буде чудовим, радше в темній фазі. Однак інвестиції з минулого допоможуть її пройти. Загалом – краще заощаджуй якомога більше грошей, оскільки найближчими тижнями можливі нові кризові явища.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Службовий тиск може вплинути на твоє самопочуття, на роботі можуть бути важкі часи, деякі робочі завдання можуть вимагати від тебе роботи навіть до пізньої ночі. Бізнесменам варто бути дуже обережними під час укладання угод. Цей тиждень може виявитися геть непродуктивним для інженерів та юристів. Це також не найкращий час для зміни роботи. Але все це точно не має впливати на твоє особисте життя – з усіх сил намагайся тримати баланс. На жаль, в особистому житті на цьому тижні теж можуть виникнути проблеми. У повітрі будуть витати гнів, критика і страждання. Тому проявляй терпіння у стосунках і уникай звинувачень. Хорошим рішенням може стати відпочинок на вихідних, пристойна романтична вечеря. Показуй свою любов і не ображай свою половинку. Бери на себе ініціативу у розв'язанні проблем, пов'язаних з егоїзмом, перш ніж вони вийдуть з-під контролю. На тижні не варто приймати серйозних фінансових рішень. Утім, можна без побоювань купувати побутову техніку або починати ремонт в оселі. Загалом – наприкінці тижня все мало б почати повертатися до норми.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Твоє романтичне життя і фінансове становище стануть набагато кращими, живи щасливо і насолоджуйся тижнем. Незначні проблеми в особистому та професійному житті не зіпсують його – тиждень буде вільним від неприємностей. Кохай беззастережно – і отримаєш таке ж навзаєм. Будь щирим із половинкою і не соромся висловлювати свою думку. Однак не варто нав'язувати свої концепції іншій людині. Деякі одружені люди можуть зіткнутися з проблемами з боку сім'ї – треба тактовно розв'язувати їх, щоб загасити вогонь до того, як він вийде з-під контролю. Самотні Водолії в першій половині тижня можуть познайомитися з новою цікавою людиною. Щодо роботи – деякі дедлайни стануть жорсткішими, і щоб дотриматися їх, доведеться добряче попітніти. Медичним працівникам буде нелегко. Державним службовцям і військовим, можливо, доведеться докласти більше зусиль, щоб заслужити оплески старших колег. Творчі люди можуть розраховувати на позитивні результати. Щодо грошей – ти будеш у фінансовій безпеці, але не витрачай багато на предмети розкоші. Краще віддай перевагу довгостроковим інвестиціям. Тиждень сприятливий для купівлі нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, акцій.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Будь щирим у вчинках і дбай, щоб добре висипатися цього тижня. В особистому житті твоє ставлення до пари має бути м'яким, ніжним і дуже романтичним. На жаль, стороння особа може спробувати створити тертя у твоїх стосунках. Остерігайся нездорових втручань, які можуть призвести до розриву. Самотні чоловіки до середини тижня можуть знайти нову пару. Професійне життя стане менш хаотичним, і це добре відіб'ється на твоєму особистому житті. Керівники можуть знайти хороші можливості для професійного зростання. Вчителі можуть змінити місце роботи. Юристам, суддям, поліцейським, працівникам ЗМІ доведеться пройти через складні ситуації, однак їм вдасться довести свою силу духу. Підприємці можуть запустити нову концепцію або продукт, а також розширити бізнес. Можуть виникнути деякі формальні суперечки з місцевою адміністрацією, але їх вдасться усунути. Фінанси можуть не бути проблемою, несплачені платежі будуть погашені, а банки схвалять кредити. Ти можеш купувати прикраси, побутову техніку, подарунки.