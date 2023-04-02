Це один із найскладніших нюансів в особистісному розвитку, який вимагає вміння працювати з тим, що тебе обмежує, за допомогою самоаналізу. Як набути це вміння – дуже правильне питання у такій ситуації.
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Що таке менталітет дефіциту
Цей термін у 2017 з'явився для опису особливого типу тривоги й стресу, які відчувають люди, чий дохід нижчий за межу бідності. Згодом фахівці розвинули й уточнили визначення: менталітет дефіциту – це всепроникне відчуття недостатності.
Простіше кажучи: у тебе склалося "життя, якого ти завжди хотів", досягнуті цілі, бажане щастя, але ти все одно одержимо працюєш все більше і більше. І не тому, що не цінуєш те, що маєш, а тому, що ніщо навколо не може змусити тебе відчувати себе задоволеним. А головна проблема в тому, що такий менталітет фактично заганяє у пастку все твоє життя.
Менталітет дефіциту – це коли ніщо, чого б ти не досягав, не видається достатнім / Фото master1305@freepik
Чому у людини виникає менталітет дефіциту
Центральною причиною є саме життя – тобто ніхто не застрахований. Інші причини – дрібніші, але важливі:
- Вага (дієта, голодування, переїдання – будь-які обмеження).
- Час (перезосередження на тому, як минув час, або протилежне – байдужість до часу).
- Робота або гроші (перезосередженість на тому, щоб заробити більше, щоб погасити борги, щоб знайти кращу роботу).
- Сім'я (одержимість дітьми або відсутністю дітей, постійне прагнення того, щоб твоя сім’я мала ідеальний вигляд).
Які загрози створює менталітет дефіциту
- Зниження IQ й обмеження в роботі мозку.
- Посилення імпульсивності та контролю.
- Зниження когнітивних здібностей.
- Вплив на прийняття рішень, ризикована поведінка.
- Надмірне мислення (коли забагато думаєш).
- Зниження самооцінки, посилення тривоги.
- Шкода особистим і суспільним відносинам.
Менталітет дефіциту можна замінити – на менталітет достатку / Фото master1305@freepik
Як змінити менталітет дефіциту на менталітет достатку
Щоб позбутися менталітету дефіциту, потрібно зробити перший крок до протилежного – прийняти "шлях достатку або зростання" (це вже само по собі збільшить когнітивну продуктивність і пластичність мозку). А також:
- Після прийняття проблеми подаруй собі співчуття. Менталітет дефіциту з’явився у твоєму житті, бо тобі потрібно було чогось навчитися. Ти навчився.
- Далі зосередься на тому, що вже маєш. Менталітет дефіциту показує обмеження там, де насправді є можливості. Тому, коли ти думаєш про те, чого тобі не вистачає, зупинися! І зверни увагу на те, що маєш зараз – і який шлях заради цього тобі довелося пройти. Куди хочеш рухатися далі – вибирай із цієї точки.
- Дякуй. Людина з менталітетом достатку здатна дякувати за те, що у неї є, тому що знає, що завтра буде мати більше. Не конче це робити публічно – можеш вести собі щоденник вдячності.
Щойно приймеш проблему – зосередься на тому, що вже маєш / Фото cookie_studio@freepik
- Але все ж – це дуже важливо – оточи себе людьми, які думають про достаток. Повір, люди навколо впливають на тебе значно більше, ніж ти думаєш. Якщо твої друзі налаштовані негативно, то й ти зрештою втягнешся у цей негатив. Тож просто зараз починай оточувати себе позитивними, відкритими людьми або тими, хто бореться за життя, схоже на те, якого б ти хотів.
- Створюй взаємовигідні ситуації. Під час спілкування або співпраці з кимось дефіцитний розум завжди бачить конкуренцію та переможця чи переможеного. Розум достатку прагне принести однакову користь усім сторонам.
- Починай з малого. Якщо ти поставив собі мету, наприклад, мати великий будинок з басейном – почни бодай з квартири, придатної для проживання. Невеликі досягнення потроху створять основу для того, щоб у підсумку таки переїхати в особняк, про який ти завжди мріяв.
- Визнай можливості. Зосередження тільки на одній проблемі не дасть розуму отримати повну картину того, що відбувається. Відкрий собі можливість подумати про інші можливі можливості (вже пробач за вимушені повтори). І ти здивуєшся, наскільки широкі перспективи це відкриє!