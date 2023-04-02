Це один із найскладніших нюансів в особистісному розвитку, який вимагає вміння працювати з тим, що тебе обмежує, за допомогою самоаналізу. Як набути це вміння – дуже правильне питання у такій ситуації.

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Що таке менталітет дефіциту

Цей термін у 2017 з'явився для опису особливого типу тривоги й стресу, які відчувають люди, чий дохід нижчий за межу бідності. Згодом фахівці розвинули й уточнили визначення: менталітет дефіциту – це всепроникне відчуття недостатності.

Простіше кажучи: у тебе склалося "життя, якого ти завжди хотів", досягнуті цілі, бажане щастя, але ти все одно одержимо працюєш все більше і більше. І не тому, що не цінуєш те, що маєш, а тому, що ніщо навколо не може змусити тебе відчувати себе задоволеним. А головна проблема в тому, що такий менталітет фактично заганяє у пастку все твоє життя.



Менталітет дефіциту – це коли ніщо, чого б ти не досягав, не видається достатнім / Фото master1305@freepik

Чому у людини виникає менталітет дефіциту

Центральною причиною є саме життя – тобто ніхто не застрахований. Інші причини – дрібніші, але важливі:

Вага (дієта, голодування, переїдання – будь-які обмеження).

(дієта, голодування, переїдання – будь-які обмеження). Час (перезосередження на тому, як минув час, або протилежне – байдужість до часу).

(перезосередження на тому, як минув час, або протилежне – байдужість до часу). Робота або гроші (перезосередженість на тому, щоб заробити більше, щоб погасити борги, щоб знайти кращу роботу).

(перезосередженість на тому, щоб заробити більше, щоб погасити борги, щоб знайти кращу роботу). Сім'я (одержимість дітьми або відсутністю дітей, постійне прагнення того, щоб твоя сім’я мала ідеальний вигляд).

Які загрози створює менталітет дефіциту

Зниження IQ й обмеження в роботі мозку.

Посилення імпульсивності та контролю.

Зниження когнітивних здібностей.

Вплив на прийняття рішень, ризикована поведінка.

Надмірне мислення (коли забагато думаєш).

Зниження самооцінки, посилення тривоги.

Шкода особистим і суспільним відносинам.



Менталітет дефіциту можна замінити – на менталітет достатку / Фото master1305@freepik

Як змінити менталітет дефіциту на менталітет достатку

Щоб позбутися менталітету дефіциту, потрібно зробити перший крок до протилежного – прийняти "шлях достатку або зростання" (це вже само по собі збільшить когнітивну продуктивність і пластичність мозку). А також:

Після прийняття проблеми подаруй собі співчуття . Менталітет дефіциту з’явився у твоєму житті, бо тобі потрібно було чогось навчитися. Ти навчився.

. Менталітет дефіциту з’явився у твоєму житті, бо тобі потрібно було чогось навчитися. Ти навчився. Далі зосередься на тому, що вже маєш. Менталітет дефіциту показує обмеження там, де насправді є можливості. Тому, коли ти думаєш про те, чого тобі не вистачає, зупинися! І зверни увагу на те, що маєш зараз – і який шлях заради цього тобі довелося пройти. Куди хочеш рухатися далі – вибирай із цієї точки.

Менталітет дефіциту показує обмеження там, де насправді є можливості. Тому, коли ти думаєш про те, чого тобі не вистачає, зупинися! І зверни увагу на те, що маєш зараз – і який шлях заради цього тобі довелося пройти. Куди хочеш рухатися далі – вибирай із цієї точки. Дякуй. Людина з менталітетом достатку здатна дякувати за те, що у неї є, тому що знає, що завтра буде мати більше. Не конче це робити публічно – можеш вести собі щоденник вдячності.



Щойно приймеш проблему – зосередься на тому, що вже маєш / Фото cookie_studio@freepik

Але все ж – це дуже важливо – оточи себе людьми, які думають про достаток. Повір, люди навколо впливають на тебе значно більше, ніж ти думаєш. Якщо твої друзі налаштовані негативно, то й ти зрештою втягнешся у цей негатив. Тож просто зараз починай оточувати себе позитивними, відкритими людьми або тими, хто бореться за життя, схоже на те, якого б ти хотів.

або тими, хто бореться за життя, схоже на те, якого б ти хотів. Створюй взаємовигідні ситуації. Під час спілкування або співпраці з кимось дефіцитний розум завжди бачить конкуренцію та переможця чи переможеного. Розум достатку прагне принести однакову користь усім сторонам.

ситуації. Під час спілкування або співпраці з кимось дефіцитний розум завжди бачить конкуренцію та переможця чи переможеного. Розум достатку прагне принести однакову користь усім сторонам. Починай з малого. Якщо ти поставив собі мету, наприклад, мати великий будинок з басейном – почни бодай з квартири, придатної для проживання. Невеликі досягнення потроху створять основу для того, щоб у підсумку таки переїхати в особняк, про який ти завжди мріяв.

Якщо ти поставив собі мету, наприклад, мати великий будинок з басейном – почни бодай з квартири, придатної для проживання. Невеликі досягнення потроху створять основу для того, щоб у підсумку таки переїхати в особняк, про який ти завжди мріяв. Визнай можливості. Зосередження тільки на одній проблемі не дасть розуму отримати повну картину того, що відбувається. Відкрий собі можливість подумати про інші можливі можливості (вже пробач за вимушені повтори). І ти здивуєшся, наскільки широкі перспективи це відкриє!

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