Що стане згубним для Скорпіонів і Близнюків: чоловічий гороскоп тижня 31 липня – 6 серпня

Раки можуть створити хаос у розв'язанні серйозних питань, Риби стануть предметом пліток на робочому місці, а Стрільці під критикою намагатимуться показати готовність вчитися на помилках. Щоб дізнатися більше, читай чоловічий гороскоп на тиждень від 31 липня і до 6 серпня 2023 року на Men 24.

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Дівам слід переконатися, що у стосунки не залучена третя особа. Козерогам варто розв'язувати любовні питання обережно, бо деякі будуть делікатними. А от Водолії готуватимуться зустріти когось, хто кине виклик їхнім поглядам. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 31 липня і до 6 серпня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 31 липня – 6 серпня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки цього тижня радять опанувати мистецтво дипломатії. Будь готовий закохатися. Виникне підводна течія, яка може швидко трансформуватися у стосунки. Можна запланувати спільну відпустку або подумати про те, щоб перевести стосунки на новий рівень. Тримайся якомога далі від істерик і завжди давай повагу і простір своїй парі. Не будь владним і не диктуй умови в особистому житті. Будь щирим на роботі. Старанність у виконанні завдань принесе похвалу. Ті, хто прагне знайти нову роботу, можуть звільнитися на цьому тижні, бо отримають запрошення на омріяну співбесіду, яку пройдуть без проблем. Бізнесмени знайдуть нових ділових партнерів, але підписувати важливі угоди поспішати не слід – не всі партнерства будуть хорошими. З грошима все буде добре, але у другій половині тижня можуть виникнути проблеми. Покласти гроші на фіксовані депозити буде хорошою ідеєю, а от спекулятивні операції – ні.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Зірки кажуть: завжди будь провісником успіху. У романтичному житті цього тижня буде багато злетів і падінь. І лише декому з Тельців вдасться вивести стосунки на новий рівень, ба навіть шлюб. З іншого боку – егоїзм може зруйнувати стосунки для деяких представників цього знаку. Деякі труднощі в офісі можуть спричинити неприємності в першій половині тижня. Однак до кінця тижня все нормалізується, якщо будеш ставитися до кожного поставленого завдання з повною відповідальністю. Уникай пліток і будь готовий навіть до переїзду, якщо робота цього вимагатиме. Приватний бізнес отримає довгостроковий прибуток. А шукачі роботи можуть почути хороші новини до кінця тижня. Фінансових проблем на цьому тижні не буде, але поводься з грошима обережно й уникай великих вкладень. Є значні шанси досягнути успіху в справах, пов'язаних із нерухомістю. У першій половині тижня можна придбати транспортний засіб. Також потрібно бути дуже обережним, даючи в борг велику суму, оскільки можуть виникнути проблеми з її поверненням.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Зірки кажуть: будь пристрасними до успіху. На цьому тижні потрібно буде набратися терпіння. Ти можеш лютитися під час суперечок, що може стати причиною серйозних згубних неприємностей. Усувай всі проблеми, пов'язані з романтикою, на позитивній ноті, і побачиш, як це змінить концепцію твого життя. Друга половина тижня добре підходить, щоб налагодити шлюбні стосунки. Самотні ж можуть зустріти цікаву людину, але треба серйозно підійти до цього питання. Цього тижня ти будеш радіти зростанню на роботі. У другій половині тижня з'являться приводи для сміху. Виконуй усі термінові завдання з обережністю. На робочому місці поводься розсудливо, не обговорюй службові плітки. Обережно поводься з фінансами, оскільки на цьому тижні можуть виникнути невеликі негаразди. Можливо, доведеться витрачатися на допомогу брату або сестрі. А от бізнесменам навпаки – фінансово допоможуть партнери.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Зірки зауважують: ти динамічний! Обережно поводься у парі, іноді ти запальний і це може створити хаос у розв'язанні серйозних питань. Поговори з половинкою відкрито, щоб усунути неприємності. І не слід заохочувати сторонніх втручатися в інтимне життя. Дехто з Раків може мати серйозні проблеми через минулі стосунки. Самотні ж можуть знайти кохання ще до кінця тижня, якщо не соромитимуться робити пропозицію. У професійному плані ти будеш продуктивний цього тижня. Але на тебе чекають великі обов'язки, тож потрібно попрацювати над своїми навичками, щоб впоратися з ними. На деяких командних зустрічах потрібно буде виступити з новими ініціативами. Бізнесмени можуть очікувати вдячності від клієнтів, особливо у сферах фінансів, продажів та охорони здоров'я. Цей тиждень добре підходить для запуску нових підприємств. Не буде й жодних фінансових проблем. Можлива відпустка за кордон, але вона з'їсть велику суму.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп підтверджує, що леви – природжені лідери. Романтичні стосунки на цьому тижні будуть казковими. Жодних серйозних неприємностей не станеться, ви проведете більше щасливих моментів у парі. Тільки дай простір половинці й поважай її почуття. Непорозуміння потрібно усувати якомога раніше. Цього тижня тобі пощастить і в професійному плані. Попри численні труднощі, ти досягнеш успіху на шляху до навіть нереальних цілей. Зосередься на роботі й переконайся, що перебуваєш поза політикою. Бізнесмени будуть раді знайти нових партнерів, особливо в першій половині тижня. Для безперешкодної ділової активності стосунки з державними органами повинні бути приязними. Пощастить також у фінансовому плані. Серйозних неприємностей не буде, ти зможеш купувати навіть предмети розкоші. Деякі Леви знайдуть щастя в придбанні нового будинку або автомобіля.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Заказ зірок: спрямуй енергію на досягнення мети та будь щасливим у стосунках. Цього тижня, утім, можуть виникнути й нові любовні зв'язки. Потрібно бути відкритим у стосунках, які вже склалися, уникати суперечок і дебатів. Будь поруч із коханою людиною і забезпеч їй турботу і ласку. Переконайся, що у стосунки не залучена третя особа. У професійному плані зростатимуть графічні дизайнери, SEO-спеціалісти, банкіри та науковці. Невеликі труднощі можуть виникнути у медійників, кухарів і механіків, але в другій половині тижня ситуація покращиться. Тиждень може бути непродуктивним для маркетологів і продавців. Хороші новини можуть отримати студенти. Щодо грошей: попри хороший дохід, ти навряд чи будеш у змозі витрачатися на розкіш. А от на придбання побутової техніки, електронних продуктів або меблів для дому – цілком.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки кажуть: ти неперевершений (у більшості випадків). Жодні стосунки не бувають бездоганними, і майже в кожній любовній справі може виникнути завада. Успіх у тому, щоб швидко їх прибрати. Тож усунь всі любовні суперечки на цьому тижні, щоб зробити стосунки міцнішими. Але якщо ти відчуваєш, що задихаєшся в подружньому житті, то варто спробувати вирватися з нього саме на цьому тижні. Самотні Терези можуть закохатися у другій половині тижня. Професійний успіх буде на твоєму боці. Нові обов'язки зроблять тебе сильнішим. Деяким клієнтам можуть знадобитися додаткові роз'яснення – будь ввічливим у спілкуванні з ними, це допоможе завоювати хорошу репутацію у керівництва. Якщо маєш креативні ідеї, втілюй їх, і побачиш, наскільки успішними вони стануть. Цього тижня у тебе все добре у фінансовому плані. Матимеш надходження з різних джерел, враховуючи й попередні інвестиції. Ти також можеш придбати транспортний засіб на цьому тижні.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Зірки стверджують, що ти віриш у неупередженість. Отже, цього тижня будь щирим у коханні. В особистому житті можуть виникнути невеликі тертя, але усувай їх до того, як все вийде з-під контролю. Тим, хто недавно закохався, потрібно буде проводити більше часу разом. Тримайся якнайдалі від позашлюбних зв'язків, вони можуть бути згубними. Та й ти сам можеш відчути себе обманутим. Деяким представникам сфери продажів і маркетингу доведеться добряче постаратися, щоб досягти поставлених цілей. Цього тижня будуть нагоди багато подорожувати. ІТ-фахівці можуть навіть відвідати офіс клієнта за кордоном. Медичні працівники матимуть щільний графік, а деякі Скорпіони звільняться з роботи, щоб знайти кращу. Бізнесмени можуть прийняти важливі рішення і продовжити реалізацію своїх планів. Цього тижня у тебе все добре з точки зору фінансів. Довгоочікувані платежі будуть погашені, кредит – схвалений, ти станеш багатшим і зможеш витрачати гроші, як заманеться. Деякі Скорпіони виграють судову суперечку щодо власності, і це дасть фінансову можливість придбати новий будинок або автомобіль.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Зірки обіцяють: ти не залишиш жодної проблеми нерозв'язаною. Щасливі романтичні стосунки – ось що пропонує цей тиждень. Старанність у розв'язанні суперечок відіграє важливу роль у виведенні стосунків на новий рівень. Самотні ж закохаються на цьому тижні, і вже за кілька днів виведуть роман на нові повороти. А хтось може повернути втрачене кохання, причім усі проблеми, що стали причиною розставання, зникнуть. У професійному плані цього тижня у тебе все добре. Невеликі проблеми будуть, але в підсумку ти досягнеш цілей. У тих, кому потрібно змінити кар'єру, цього тижня буде хороший шанс. Тільки будь відкритим до критики й покажи готовність вчитися на помилках. Ніколи не відмовляйся від офіційних доручень, а нестандартні рішення – обов'язкова умова, щоб довести свою спроможність. У скарбничці очікується хороший приплив грошей. Ти можеш дозволити собі витрати на розкіш, але переконайся, що маєш і гроші на чорний день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп каже, що твоя енергія не має собі рівних. Розв'язуй любовні питання обережно, оскільки деякі будуть делікатними. Потрібно буде проявити розуміння. Однак і деякі партнери у парі можуть виявитися недостатньо зрілими, що може стати причиною серйозних неприємностей. А проте цього тижня у тебе все буде добре в професійному плані. Працьовитість, дисциплінованість і цілеспрямованість – твої риси, які сприятимуть професійному зростанню. Приймай нові виклики спокійно. Козероги з творчої індустрії (наприклад, автори, дизайнери чи фахівці з анімації) зароблять на цьому тижні більше грошей. Уникай офісної політики, яка може зашкодити твоїй продуктивності. Цього тижня може виникнути фінансова суперечка з братом або сестрою. Переконайся, що це не вийде з-під контролю. Уникай великих витрат на предмети розкоші, а замість цього зосередься на заощадженнях. Підприємці не матимуть особливих труднощів із залученням коштів на цьому тижні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цей тиждень принесе хвилю творчості й натхнення. Дивися на речі ширше і довіряй своїй інтуїції у всіх аспектах життя. У сердечних справах прийми спонтанність і дозволь коханню розвиватися природно. У кар'єрі ділися своїми інноваційними ідеями та будь відкритим до співпраці. Розумно розпоряджайся фінансами й приймай зважені рішення для довгострокової стабільності. Зроби турботу про себе пріоритетом і підтримуй здоровий баланс фізичного та психічного здоров'я. Повір у свою здатність звільнитися від старих шаблонів і прийняти захоплюючі можливості, які чекають попереду. Самотні можуть зустріти когось, хто кине виклик їхнім поглядам і розпалить їхню цікавість. Будь відкритим до нових знайомств, які розширять твої межі. Твоя здатність мислити нестандартно може привести до успіху і прогресу. Також зірки радять враховувати довгострокові фінансові цілі й уникати імпульсивних витрат.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Зірки кажуть: ти одночасно чутливий і розсудливий. Романтичне життя буде вдалим протягом усього тижня. Високі шанси зустрітися з колишньою, і дехто може минулі проблеми усунути та наново розпалити роман. І все ніби й нічого, але це може бути небезпечно для одружених Риб. Професійні виклики не залишаться без відповіді. Твоя відданість справі буде доведена діями, а керівництво із задоволенням надасть більше можливостей для зростання. Берися за будь-яке поставлене завдання. Ти можеш стати предметом пліток на робочому місці – спробуй цього уникнути. Це також вдалий час для початку нового ділового партнерства. Також можуть виникнути ситуації, коли ти отримаєш похвалу від іноземних клієнтів. У фінансовому плані все добре. Може вирішитися юридичне питання, питання про власність. А проте деяким представникам знаку потрібно буде виплатити банківський кредит.