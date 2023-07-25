Аксесуари – це ті елементи, які доповнюють вбрання, допомагають йому стати цілісним і досягати ефекту, якого ти шукаєш. За їх допомоги ти можеш свій повсякденний образ зробити унікальним, створити ідеальний професійний вигляд чи будь-який інший, що не дозволить не звернути на тебе увагу.

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І для цього не потрібно ускладнювати собі життя. Не потрібно начіпляти на себе аксесуари з голови до ніг і виходити з дому в капелюсі, намисті, каблучках і з безліччю інших деталей. Ні, треба просто навчитися редагувати себе правильними штрихами, тобто носити тільки ті аксесуари, які дійсно щось додають і найкраще поєднуються з тим одягом, що на тобі.

5 аксесуарів для сексуального образу чоловіка на будь-який вік



Обирай правильні аксесуари, що пасують саме тобі / Фото artursafronovvvv@freepik