Аксесуари – це ті елементи, які доповнюють вбрання, допомагають йому стати цілісним і досягати ефекту, якого ти шукаєш. За їх допомоги ти можеш свій повсякденний образ зробити унікальним, створити ідеальний професійний вигляд чи будь-який інший, що не дозволить не звернути на тебе увагу.
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І для цього не потрібно ускладнювати собі життя. Не потрібно начіпляти на себе аксесуари з голови до ніг і виходити з дому в капелюсі, намисті, каблучках і з безліччю інших деталей. Ні, треба просто навчитися редагувати себе правильними штрихами, тобто носити тільки ті аксесуари, які дійсно щось додають і найкраще поєднуються з тим одягом, що на тобі.
5 аксесуарів для сексуального образу чоловіка на будь-який вік
Обирай правильні аксесуари, що пасують саме тобі / Фото artursafronovvvv@freepik
- Маленькі ланцюжки. Зараз ми бачимо, як багато знаменитостей носять їх з костюмами, футболками та з будь-якими образами, щоб мати сексуальний і вишуканий вигляд водночас. Зауважмо, слід носити коротші версії, з невеликими ланками й із таких матеріалів, як золото або срібло. Можна комбінувати кілька ланцюжків, але вигляд з одним із них має бути справді потужний.
- Краватки. Вони доречні на весіллях, на роботі, на ділових заходах, але не обов'язково носити їх постійно. Хороша альтернатива – хустки та бандани. У поєднанні з відкритою сорочкою або футболкою вони створюють розслаблений, авантюрний і безтурботний літній ефект, який виходить за рамки примх і дає той сексуальний ефект, який не має вікових обмежень.
- Каблучки. Вони можуть додати цікавий штрих до образу і привернути увагу до твоїх рук (не забувай, що кожна деталь має значення та все тіло грає, коли справа доходить до невербальної мови, щоб сподобатися людям). Уникай носити їх на пальцях, які мають важливе значення (наприклад, на тому, де вже є обручка). Грайся з кольорами, матеріалами й розмірами, але щоб було зручно і легко рухати руками.
- Ідеальний годинник. Вони є символом статусу та елегантності. Варіантів багато, але слід вибирати вироби, які добре доповнюють саме твій образ. Наприклад, можеш носити спортивний годинник для повсякденних образів, годинник на шкіряному ремінці для класичного образу або ретро-годинник з металевим корпусом під стиль Old Money.
- Протисонцеві окуляри. Вони допоможуть мати вигляд загадковий, цікавий і дуже привабливий. Важливо враховувати форму і розмір свого обличчя, щоб підібрати пару, яка дійсно пасуватиме. Крім того, варто дотримуватися класичних стилів, оскільки вони ніколи не виходять з моди й завжди додаватимуть тобі бездоганності.