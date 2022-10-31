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Іноді варто прислухатися тільки до себе, іноді – до порад родичів та друзів. А чи слід слухати зірок? Ми розповімо на Men 24, що для чоловіків віщує Всесвіт на тиждень з 31 жовтня по 6 листопада 2022 року. А ти вже роби висновки сам.

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Гороскоп на тиждень 31 жовтня – 6 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень підвищить твою впевненість у собі й дозволить досягати кожної мети – якщо зберігатимеш оптимізм. Стосунки з рідними покращаться – вони можуть усвідомити твою справжню цінність і здібності. Але треба й звертати увагу на слова старших – вони підкажуть дещо важливе. На роботі – можеш покладатися на колег, вони допоможуть краще організувати процеси. Обережно з фінансами – цього тижня контролюй їх особливо ретельно. Це також чудовий час, щоб ділитися всім зі своєю половинкою – навіть тим, чого ти не міг сказати раніше. Можна задуматися й про одруження. А ще тиждень принесе багато сюрпризів, здебільшого приємних. На жаль, є й застереження: зірки натякають на негаразди зі здоров'ям та загрозу зіткнутися з втратою, а також радять уникати гострих суперечок.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Якраз правильний час для, щоб сяяти! На твоєму шляху цього тижня траплятимуться різні можливості, але пам'ятай – немає короткої дороги до успіху. Батьки будуть підтримувати тебе, але – ти мусиш докласти зусиль, щоб налагодити дружні стосунки з іншими родичами, навіть якщо деякі з них тобі не подобаються. На роботі все буде добре – керівництво і колеги будуть вражені, як ти розв'язуватимеш різні питання. Ти навіть можеш стати джерелом натхнення для них. Але – переконайтеся, що ти уникаєш ризикованих перспектив. Покращиться і фінансовий стан, можна буде задуматися про інвестиції у майбутнє. Але – цей тиждень принесе тобі й багато обов’язків. Та не бійся працювати ретельно – це окупиться. Загалом комбінація планет добра для тебе – як щодо мотивації до праці, так і особистому житті: у протилежної статі виникатимуть до тебе особливі потяги. На жаль, зірки вказують на можливі проблеми з м'язами та кашлем. До слова, в останній день тижня є шанс зустріти важливу людину, яка може дасть відчутний поштовх у твоїй роботі або творчості!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень буде сприятливим. Піклування про добробут навколишніх людей, участь у різних соціальних заходах – дуже хороша ідея. Намагайся працювати якомога старанніше – так, щоб пишатися собою. В особистому житті буде панувати атмосфера щастя і сміху. А от з братами та сестрами треба стосунки підправити – у кращу сторону. Цього тижня твоя робота вимагатиме більше часу та енергії. Важливою буде твоя здатність справити враження на керівництво – і воно дасть тобі нові можливості. Обов'язково використай їх та водночас контролюй свої фінанси – це не час, щоб витрачати гроші без потреби (але якщо маєш кредити, якраз варто погасити їх достроково). Твої стосунки у парі стануть набагато кращими – ви зможете подолати розбіжності й навіть почати нове життя. Твоя здатність слухати й чути стане в пригоді та дозволить стояти попереду інших. Найближчим часом також варто відпочити – подумай про це.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня Раки матимуть змогу успішно збалансувати особисте та професійне життя. І, що важливо, це позитивно вплине на життя в цілому. Що потрібно? Усього то й – краще спілкуватися з людьми, щоб налагодити міцні стосунки. Зірки також вказують на суперудачу в особистому житті. Твоя фінансова стабільність дозволить робити важливі покупки – можливо, навіть нового будинку (зірки натякають і на неочікуваний спадок). Не забувай свій досвід – він допоможе ухвалити відповідальні життєві рішення. Професійне життя також буде чудовим. Цей час буде дуже зручним і вдалим для студентів, і для людей, які міркують про зміну професії (правильний час для цього). У стосунках в парі намагайся висловлювати свої занепокоєння, коли це необхідно – не тримай у собі. Цей тиждень принесе тобі й нові обов’язки, але ти зможеш витончено впоратися з кожним. Є всі шанси стати кращою версією себе – тож тільки вперед! Але на останній день тижня заплануй якийсь гіперспокійний відпочинок – не завадить.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Переконайся, що ти довіряєш правильним людям у своєму житті. Є ризик зазнати негативного впливу – на особисту та професійну сфери. Цього тижня тобі слід бути максимально обережним. Дуже важливо розставити пріоритети так, щоб інші не вводили тебе в оману. Також не забувай, що ти можеш краще спілкуватися з рідними – вони потребують твоєї турботи та уваги. Стеж і за своїм здоров'ям, щоб не виникло ризикованої ситуації. Щодо роботи – ймовірно, цього тижня керівники уважно перевірятимуть тебе, зокрема й визначатимуть, підходиш ти на певну посаду чи ні. А колеги можуть тебе турбувати, тож намагайся триматися якомога далі від негативу. На жаль, зірки цього тижня не налаштовані до Левів надто добре. Можуть бути проблеми з самооцінкою, роздратування, апатія. А проте Леви-науковці проведуть ці дні з користю. А ще – у всіх Левів будуть чудові шанси покращити фінансове становище та зробити важливі інвестиції. Це сприятливий час, щоб подумати про одруження чи про інший наступний крок у стосунках. Щоб втриматися та досягти успіху, цього тижня ти маєш бути особливо активним. Зберігай спокій, май стримок та припни язика, щоб уникнути проблем у професійній та побутовій царинах.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Тобі й твоїй родині, можливо, доведеться постати перед труднощами цього тижня. Та все можна подолати, якщо ти підходитимеш до свого життя конструктивно. Власне, саме родичі наведуть тебе на правильний шлях, тому постарайтеся прислухатися до їхніх порад. У професійній діяльності в цей час потрібні корективи. Можливо, варто серйозно подумати про нову кар'єру або бізнес-перспективу. Ймовірні конфлікти з колегами чи підлеглими, але у підсумку шанси побудувати лояльну команду навіть підвищаться. Загалом – це вдалий час для тебе, тому намагайся якнайбільше використовувати кожну можливість. Фінансове становище покращиться, буде багато можливостей інвестувати у вигідні перспективи. Але – пам’ятай про обережність під час розв'язання грошових питань, і дуже-дуже обережно працюй з документами. Натомість спокійно можна організувати соб короткострокову подорож, підсумки якої покажуть користь найближчим часом. І не бійся бути сміливим – саме це допоможе подолати важкий виклик.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Твій тиждень буде, скажімо так, задовільним – у плані сім’ї та кар’єри. На жаль, можуть періодично виникати проблеми, але це цілком нормально. До того ж ти зможеш подолати все своїми силою та рішучістю. Слухай родичів – вони дадуть ефективні поради. І слухай зірок – вони дадуть благословення та удачу. У ці дні піклуйся про мир і стабільність вдома, але – більше часу віддай роботі, і, що дуже важливо, постарайтеся завершити всі залежалі справи (до слова, можеш у цьому покладатися на колег). Відпочинок тобі дуже потрібен. Ще зірки радять подякувати твоєму найкращому другу – ти знаєш, за що. Щодо фінансів – все буде процвітати, якраз чудовий час для інвестицій. Щодо застережень – зірки просять у розмові зі незнайомою людиною бути дуже уважним, бо є шанси, що натрапиш на шахрая. Також не намагайся займатися дріб'язковими й неважливими справами – не на часі.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цей тиждень дозволить тобі розслабитися та зайнятися цікавими справами. Твоє особисте та професійне життя складається дуже добре, здоров'я міцне, тому хвилюватися нема про що. Тож насолоджуйся на повну. А проте не забувай серйозно ставитися до своєї роботи та саме зараз закрити всі незавершені завдання. Інакше це може призвести до стресового часу. На допомогу колег та привітну увагу керівництва можеш розраховувати. Також звільни час і для родини – можливо, навіть для "новачків" у ній, адже вони принесуть неймовірне щастя. Щодо грошей – вони будуть, навіть матимеш змогу збільшити заощадження. Цей тиждень – сприятливий і для встановлення міцніших стосунків у парі. Якщо ти ще не зрозумів, чи хочеш довгострокових стосунків з людиною, з якою зараз зустрічаєтеся – якраз зрозумієш. Зірки натякають, що ти зможеш успішно привнести у своє життя зміни (якщо вони тобі потрібні), тільки не намагайся бути занадто експресивним з людьми.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

І для Стрільців буде чудовий тиждень. Можливо, ти зможеш внести зміни у своє життя, які будуть тривалими та успішними. Добре вплине на це проведення якісного часу з родиною та друзями, з якими можна згадати "старі добрі часи". А особисте життя буде свідком щастя і благословення. Зірки запевняють, що твоя робота рухатиметься у звичному режимі. Загалом тиждень сприятливий для ділових людей, тільки важливо не забувати про впевненість у собі та мотивацію. А ще зірки радять пригостити колег – мабуть, щось знають. Твоє матеріальне становище буде надійним, це також сприятливий час для покупки нового автомобіля, якщо мав такі плани – вперед. На жаль, стосунки у парі можуть трохи зіпсуватися. Переконайся, що ти показуєш себе та висловлюєшся найкращим чином, щоб уникнути непорозумінь. Інакше ти можеш опинитися в ситуації втечі від проблеми, небажання брати на себе будь-які обов'язки. Погодься, мало радісного, причому для обох.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Усе добре з зірками, ну, майже. Тиждень буде вдалим для сімейних справ, причому є всі шанси стати більш зрілою людиною, яка може краще справлятися з життям. Те ж саме стосується й взаємин у парі. Приводом для занепокоєння можуть стати брати й сестри, тому цього тижня намагайся тримати їх у полі зору. Робота буде вимагати від тебе більше часу та енергії. Подорожі, пов’язані з роботою, також. Матимеш шанси вразити керівників та колег цікавими думками та ідеями. Фінансові покращення можливі, є натяк на несподіваний спадок або інший спосіб збільшення заощаджень. Цього тижня уважно слухай всі поради, це допоможе легко вибратися з неприємностей. Цей тиждень буде гарним часом, щоб засвоювати життєві уроки. При цьому родичі й друзі будуть поруч – що б не сталося. В останні кілька днів тижня ти відчуватимеш особливу внутрішню силу приймати важкі рішення – не бійся цього відчуття, а краще скористайся ним.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки обіцяють приємні дні та просять насолоджуватися ними всім серцем. Зовсім скоро ти зможеш зробити деякі конструктивні зміни у своєму житті. Зауваж, сім'я потребує твоє присутності та негайної уваги. Зірки радять за змоги провести окремо час із кожним членом родини. А на вихідні – запланувати спільну прогулянку. Професійне життя залишатиметься стабільним, але якщо ти міркуєш про нову роботу, якою хотів би зайнятися в майбутньому – не відкидай цих думок. Для ділових людей цей тиждень також буде корисним, але треба буде багато працювати. З грошима все буде гаразд, але постарайся бути активнішим цього тижня, щоб скористатися можливостями поповнити запаси (будуть нагоди отримати розумний прибуток з невеликих інвестицій). На жаль, в останні дні тижня накинеться на тебе відчуття смутку та здебільшого безпідставні турботи про здоров'я – але це неправильні речі, не слід на них витрачати час. Як вказано вище – краще зосередься на родині!

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей тиждень може бути важким для тебе. Не думай про проблеми занадто багато, інакше все може стати на гірше. Намагайся перебувати в компанії людей, щоб не проводити час наодинці. Варто подбати про сім'ю. Не на часі бути примхливим і вести гарячі розмови без крапок, наслідки цього можуть бути насправді жахливими. Також зосередьтеся на щоденній роботі. Зі здоров'ям все буде гаразд, навіть можуть розв'язатися хронічні проблеми, а от фінанси будуть дещо нестабільними, слід негайно взяти під контроль витрати. В особистому житті – обов’язково вислови свої занепокоєння найближчій людині! Це допоможе уникнути непорозумінь, а ще – що значно важливіше – отримати підтримку. І ще раз: немає короткої дороги до успіху, тому ти маєш наполегливо працювати, щоб досягти мети в житті. Так, цей тиждень не буде для тебе вдалим, але ж ти знаєш – у скрутного часу завжди є остання секунда.