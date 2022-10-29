Учені з Гарвардського університету виявили, що є деякі речі, які ти можеш зробити, щоб переконатися, що ризики, на які ти готовий, дійсно допоможуть досягнути мети. На них зосередив свою увагу Сріні Піллей, генеральний директор NeuroBusiness Group і професор Гарвардського університету.

Читай також Як один експеримент раз і назавжди змінив гастрономічну культуру: історія появи фудпейрингу

Як стати успішнішим на роботі

Піллей каже, що "оцінка ризику сама по собі – небезпечний двосторонній меч". Адже вона може призвести до "вбитих" ідей, які могли бути дуже успішними. Але це не означає, що ти можеш ризикувати, не замислюючись і не маючи уявлення про те, що може статися.

Щоб досягнути кращих результатів, Піллей пропонує три ключові моменти. Вони допоможуть тобі ухвалювати кращі рішення, а також не відмовлятися від хороших ідей.

1. Зрозумій, що відбувається у мозку

Піллей каже, що тобі потрібні кращі інструменти для оцінки ризику. Для цього слід зрозуміти, що існують свідомі та несвідомі фактори, які беруть участь у грі, коли ми аналізуємо ідею або проєкт і готові ухвалити рішення. Крім того, емоційний фактор і питання особистості також відіграють роль.

Тому недостатньо оцінити ситуацію та її ризики. Ви також повинні оцінити остаточне рішення, виходячи з вашої толерантності до ризику та особистості,

– пише експерт.



Оціни не лише поточну ситуацію, а й остаточне рішення / Фото ijeab

2. Зрозумій, що ризики ведуть тебе далі

Ми запрограмовані сприймати щось "ризиковане" як небезпечне. Але Піллей каже, що нам потрібно змінити наратив і зосередитися на тому факті, що ризик може призвести до дуже позитивних речей і мати великі переваги.

Піллей навів приклад Apple. Він написав: "Стів Джобс, який пішов на великий ризик, відкриваючи магазини Apple, хоча фізичні магазини – ризикований бізнес для виробників комп'ютерів, показує, що твереза ​​оцінка ризику – далеко не основне рішення".

Водночас не варто ризикувати, не замислюючись. Але не варто також постійно залишатися на одному місці або відкидати ідеї та плани лише тому, що ти не знаєш, що станеться або тому, що це звучить "небезпечно".

Варте уваги Перевір себе: 3 ознаки того, що ти стоїш на заваді власному успіху

3. Навчися визнавати невдачі

Поразка – частина життя. І деякі ризики, безсумнівно, закінчаться погано, але Піллей каже, що ми повинні розглядати це як можливість вчитися та вдосконалюватися. Ми можемо вчитися на кожній помилці, тому не зупиняйся на невдачах і негативі, продовжуй будувати та рости. Лише той, хто стійкий і відкритий, зможе це зробити.



Нехай твоя невдача стане поштовхом до вдосконалення / Фото cookie_studio

Візьми на озброєння ці поради. Пам'ятай, що без ризику ти не зможеш досягнути висот. Лиш навчися прогнозувати плюси та мінуси кожної ідеї. І в тебе однозначно все вийде!