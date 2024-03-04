Діва – готуйся до проблем, Телець – тримай рот на замку: чоловічий гороскоп тижня 4 – 10 березня

Рибам буде важко висипатися, доведеться працювати довше. Якщо вдома у Скорпіонів є якась напруженість, буде сприятливий час для її усунення. А от у Близнюків стосунки з парою можуть погіршитися, обом буде важко зрозуміти погляди один одного. Щоб дізнатися більше, читай чоловічий гороскоп на тиждень від 4 березня і до 10 березня 2024 року на Men 24.

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Ракам варто поміркувати про минулі проблеми й помилки, проаналізувати свої вчинки. Терезам слід шукати можливості за межами своєї зони комфорту. Тим часом Козероги можуть відчувати занепокоєння з приводу фінансів, буде багато дискусій щодо грошей. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 4 і до 10 березня 2024 року.

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Гороскоп на тиждень 4 березня – 10 березня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Ти познайомишся з новими людьми, і це буде дуже корисно для кар'єри. У цей період також можуть з'явитися можливості, пов'язані з фінансами. Старий друг може познайомити тебе з впливовими людьми або допомогти укласти вигідну угоду. Якщо будеш добре спілкуватися, то завоюєш довіру людей. Можеш очікувати похвали за свою роботу. Попередня наполеглива праця принесе плоди, і на цьому тижні ти будеш відмінно справлятися з роботою. У сімейному житті все буде дуже добре, відчуєш багато прихильності й любові у стосунках. У цей час у парі обидвоє почуватимуться ближчими одне до одного.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На цьому тижні важлива здатність розв'язувати ситуації дипломатично, мудрість і ведення переговорів. Усе це виведе тебе вперед у кар'єрі. Зірки радять бути обережним із тим, чим ти ділишся зі своїми близькими друзями або колегами. На роботі ти зосередишся на тому, щоб робити все правильно. Дипломатія і стратегія допоможуть подолати труднощі. Тиждень буде вдалим у фінансовому плані, бізнес буде процвітати, а клієнти будуть задоволені твоєю роботою. Є ознаки хорошого спілкування в родині, що допоможе зняти стрес. В особистому житті ти чудово проведеш час зі своєю половинкою. А проте може виникнути потяг до колеги, який може перерости в серйозні стосунки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки будуть зосереджені на ідеалістичних і філософських думках більше, ніж на практичних. Ти будеш менше піклуватися про особисті цілі чи щоденні завдання, а більше про соціальні питання. Хороший тиждень для студентів. Налагодження зв'язків з людьми на роботі, з різних сфер і галузей, виявиться корисним для кар'єри. Тиждень сприятливий для розвитку бізнесу та втілення планів, про які ти вже давно думав. Можливо, доведеться зустріти певні проблеми в сімейному житті. Стосунки з парою можуть погіршитися, обом буде важко зрозуміти погляди один одного, що може призвести до комунікативного розриву.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

На цьому тижні твої думки можуть бути трохи нав'язливими. Весь тиждень пов'язаний зі змінами, не тільки фізичними, але й емоційними та ментальними. Варто поміркувати про минулі проблеми й помилки, проаналізувати свої вчинки. На роботі ж буде позитивна взаємодія з начальством та колегами, це зміцнить ваш зв'язок, а також принесе користь для кар'єри в майбутньому. Власники сімейного бізнесу отримають значні прибутки. Сімейна атмосфера залишатиметься спокійною. В особистому житті будуть кілька чудових моментів, але інтимні стосунки в парі будуть на середньому рівні.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Ідеальний тиждень для особистих розмов та професійного зростання. Висловлюй свої думки відкрито і докладно. Завдяки інтонації та підбору слів ти привернеш увагу потрібних людей. Амбіції й рішучість будуть помітні. На роботі ти зможеш збільшити кількість клієнтів і досягти поставлених цілей. В офісі відбуватимуться позитивні групові дискусії, і ти матимеш роль лідера. Це підвищить твою репутацію у колективі. У бізнесі ти можеш обговорювати з партнерами шляхи досягнення цілей. В особистому житті можеш відкрито обговорити з парою нерозв'язані питання. Цього тижня ти й твоя пара зрозумієте погляди одне одного. Інтимні стосунки будуть в порядку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

У тебе буде час подумати про свій спосіб життя. В офісі не будуть задоволені твоєю роботою, варто подумати про розвиток нових навичок. Це добрий час для створення нових стратегій та розробки складніших аспектів твоєї роботи. Ти можеш отримати якусь велику відповідальність або проєкт, який принесе хороше визнання. Якщо маєш справу з будь-якою судовою справою, на цьому тижні все може зрушитися на твою користь. В особистому житті все буде добре. Однак будь обережним із зайвими витратами, вони можуть створити проблеми у парі. Тоді буде менше інтимної близькості, рівень енергії також буде низьким.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня Терези стануть більш творчими. Ти будеш виражати себе в цікавих і розважальних формах. Шукай можливості за межами своєї зони комфорту. У тебе з'явиться впевненість і оптимізм щодо своїх здібностей, що допоможе ефективно просуватися по службі. Це вдалий час для обговорення підвищення, старші будуть задоволені твоєю відданістю справі. Фінанси будуть стабільними, а в особистому житті можуть початися романтичні стосунки. Ти зустрінеш когось, хто підійде тобі інтелектуально, і також можеш відчути фантазію в цих стосунках. У парах буде більше близькості.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам стане легше планувати сімейні справи. Будуть розмови з членами сім'ї без будь-яких конфліктів. Відверта розмова принесе в сім'ю позитивну атмосферу. Ти зможеш мислити об'єктивно і раціонально, тож якщо вдома є якась напруженість, цей тиждень буде сприятливим для її усунення. На роботі тебе підтримають у всіх проєктах. Уся твоя наполеглива праця принесе плоди, що поліпшить твій фінансовий стан. Можливо, ти отримаєш премію або надбавку до зарплати. В особистому житті чекає щастя, особливо в подружжі. Ти будеш насолоджуватися якісними моментами зі своєю другою половинкою вдома, а також плануватимеш ремонт.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня ти можеш давати поради іншим. Вдалий час для тренерів та гідів. Спонукай себе вчитися новому і набиратися досвіду в професійній сфері. На роботі намагайся створити позитивну атмосферу, але зауваж, можливо, доведеться вступати у суперечки. Та краще їх уникати, інакше все може призвести до розбіжностей і непорозумінь. Також, можливо, доведеться більше часу приділяти роботі, але ти отримаєш від неї хороші результати. Цей тиждень – ідеальний час, щоб вчитися у себе та у людей, які тебе оточують. Можеш відкрити для себе нове хобі. В особистому житті варто остерігатися непорозумінь через комунікативні прогалини у стосунках. У родині може виникнути напруга.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня Козероги можуть відчувати невелике занепокоєння з приводу фінансів. Розум залишатиметься зосередженим на грошах. Буде багато дискусій щодо економічних питань. Можуть виникнути дискусії щодо спадщини. Доведеться натрапити на суперечки з людиною, з якою разом живеш. На роботі можна обговорювати підвищення або надбавку до зарплати. Загалом трудове життя буде протікати без особливих проблем. Стосунки з начальством покращаться. Також покращаться стосунки з родичами. Самотні не відчують серйозних змін у своєму житті. Інтимні стосунки у парі будуть в порядку, рівень енергії залишиться в нормі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Ти помітиш щось нове у своєму стилі спілкування, станеш більш балакучим. І так справиш враження на колег. Також покажеш свої комунікативні та інтелектуальні навички на роботі. Всі оцінять твій інтелект і позитивний настрій. Люди будуть тягнутися до тебе. Ти зможеш гнучко мислити та узгодити свій підхід із керівництвом. Особливо згодяться навички ведення переговорів. Ти зможеш упоратися з будь-яким конфліктом за допомогою дипломатії й пошуку вдалих аргументів. Однак ти також можеш відчувати неспокій та може бути важко зупинити свої думки. В особистому житті все буде гаразд. Самотні також можуть зустріти на цьому тижні когось особливого.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

На цьому тижні Риби залишатимуться спокійними. Однак розум буде повністю активним. У цей час ти будеш намагатися краще розуміти людей, які тебе оточують. На жаль, буде важко висипатися. На роботі знадобиться цілеспрямованість для досягнення цілей і реалізації проєктів. Щоб зберегти репутацію і повагу, можливо, доведеться працювати довше. Бізнесмени на цьому тижні можуть зазнати певних втрат або затримок. Подбай про витрати – можливо, доведеться витратити більше, ніж зазвичай. В особистому житті важливо вести спокійні розмови, інакше може посилитися напруга, що може призвести навіть до розставання. Рівень близькості у парі може знизитися.