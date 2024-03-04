Дева – готовься к проблемам, Телец – держи рот на замке: мужской гороскоп недели 4 – 10 марта

Рыбам будет трудно высыпаться, придется работать дольше. Если дома у Скорпионов есть какая-то напряженность, будет благоприятное время для ее устранения. А вот у Близнецов отношения с парой могут ухудшиться, обоим будет трудно понять взгляды друг друга. Чтобы узнать больше, читай мужской гороскоп на неделю с 4 марта и до 10 марта 2024 года на Men 24.

*нажми на свой знак Зодиака, чтобы узнать актуальный прогноз на неделю

Ракам стоит поразмышлять о прошлых проблемах и ошибках, проанализировать свои поступки. Весам следует искать возможности за пределами своей зоны комфорта. Тем временем Козероги могут испытывать беспокойство по поводу финансов, будет много дискуссий по поводу денег. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 4 и по 10 марта 2024 года.

Также увлекательно Достаем любимые термокружки: как приготовить пряный фильтр-кофе 18+

Гороскоп на неделю 4 марта – 10 марта

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Ты познакомишься с новыми людьми, и это будет очень полезно для карьеры. В этот период также могут появиться возможности, связанные с финансами. Старый друг может познакомить тебя с влиятельными людьми или помочь заключить выгодную сделку. Если будешь хорошо общаться, то завоюешь доверие людей. Можешь ожидать похвалы за свою работу. Предыдущий упорный труд принесет плоды, и на этой неделе ты будешь отлично справляться с работой. В семейной жизни все будет очень хорошо, почувствуешь много привязанности и любви в отношениях. В это время в паре оба будут чувствовать себя ближе друг к другу.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На этой неделе важна способность решать ситуации дипломатично, мудрость и ведение переговоров. Все это выведет тебя вперед в карьере. Звезды советуют быть осторожным с тем, чем ты делишься со своими близкими друзьями или коллегами. На работе ты сосредоточишься на том, чтобы делать все правильно. Дипломатия и стратегия помогут преодолеть трудности. Неделя будет удачной в финансовом плане, бизнес будет процветать, а клиенты будут довольны твоей работой. Есть признаки хорошего общения в семье, что поможет снять стресс. В личной жизни ты прекрасно проведешь время со своей половинкой. Однако может возникнуть влечение к коллеге, которое может перерасти в серьезные отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы будут сосредоточены на идеалистических и философских мыслях больше, чем на практических. Ты будешь меньше заботиться о личных целях или ежедневных задачах, а больше о социальных вопросах. Хорошая неделя для студентов. Налаживание связей с людьми на работе, из разных сфер и отраслей, окажется полезным для карьеры. Неделя благоприятна для развития бизнеса и воплощения планов, о которых ты уже давно думал. Возможно, придется встретить определенные проблемы в семейной жизни. Отношения с парой могут ухудшиться, обоим будет трудно понять взгляды друг друга, что может привести к коммуникативному разрыву.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

На этой неделе твои мысли могут быть немного навязчивыми. Вся неделя связана с изменениями, не только физическими, но и эмоциональными и ментальными. Стоит поразмышлять о прошлых проблемах и ошибках, проанализировать свои поступки. На работе же будет положительное взаимодействие с начальством и коллегами, это укрепит вашу связь, а также принесет пользу для карьеры в будущем. Владельцы семейного бизнеса получат значительные прибыли. Семейная атмосфера будет оставаться спокойной. В личной жизни будут несколько замечательных моментов, но интимные отношения в паре будут на среднем уровне.

Интересно знать Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы избежать развода

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Идеальная неделя для личных разговоров и профессионального роста. Высказывай свои мысли открыто и подробно. Благодаря интонации и подбору слов ты привлечешь внимание нужных людей. Амбиции и решительность будут заметны. На работе ты сможешь увеличить количество клиентов и достичь поставленных целей. В офисе будут происходить позитивные групповые дискуссии, и ты будешь иметь роль лидера. Это повысит твою репутацию в коллективе. В бизнесе ты можешь обсуждать с партнерами пути достижения целей. В личной жизни можешь открыто обсудить с парой нерешенные вопросы. На этой неделе ты и твоя пара поймете взгляды друг друга. Интимные отношения будут в порядке.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

У тебя будет время подумать о своем образе жизни. В офисе не будут довольны твоей работой, стоит подумать о развитии новых навыков. Это хорошее время для создания новых стратегий и разработки более сложных аспектов твоей работы. Ты можешь получить какую-то большую ответственность или проект, который принесет хорошее признание. Если имеешь дело с каким-либо судебным делом, на этой неделе все может сдвинуться в твою пользу. В личной жизни все будет хорошо. Однако будь осторожным с лишними тратами, они могут создать проблемы в паре. Тогда будет меньше интимной близости, уровень энергии также будет низким.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

На этой неделе Весы станут более творческими. Ты будешь выражать себя в интересных и развлекательных формах. Ищи возможности за пределами своей зоны комфорта. У тебя появится уверенность и оптимизм относительно своих способностей, что поможет эффективно продвигаться по службе. Это удачное время для обсуждения повышения, старшие будут довольны твоей преданностью делу. Финансы будут стабильными, а в личной жизни могут начаться романтические отношения. Ты встретишь кого-то, кто подойдет тебе интеллектуально, и также можешь почувствовать фантазию в этих отношениях. В парах будет больше близости.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам станет легче планировать семейные дела. Будут разговоры с членами семьи без каких-либо конфликтов. Откровенный разговор принесет в семью позитивную атмосферу. Ты сможешь мыслить объективно и рационально, так что если дома есть какая-то напряженность, эта неделя будет благоприятной для ее устранения. На работе тебя поддержат во всех проектах. Весь твой упорный труд принесет плоды, что улучшит твое финансовое состояние. Возможно, ты получишь премию или прибавку к зарплате. В личной жизни ждет счастье, особенно в супружестве. Ты будешь наслаждаться качественными моментами со своей второй половинкой дома, а также планировать ремонт.

Стоит почитать 7 важных уроков для тех, кто собрался жить вместе со своими родными

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На этой неделе ты можешь давать советы другим. Удачное время для тренеров и гидов. Побуждай себя обучаться новому и набираться опыта в профессиональной сфере. На работе старайся создать позитивную атмосферу, но заметь, возможно, придется вступать в споры. Но лучше их избегать, иначе все может привести к разногласиям и недоразумениям. Также, возможно, придется больше времени уделять работе, но ты получишь от нее хорошие результаты. Эта неделя – идеальное время, чтобы учиться у себя и у людей, которые тебя окружают. Можешь открыть для себя новое хобби. В личной жизни стоит остерегаться недоразумений из-за коммуникативных пробелов в отношениях. В семье может возникнуть напряжение.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе Козероги могут испытывать небольшое беспокойство по поводу финансов. Разум будет оставаться сосредоточенным на деньгах. Будет много дискуссий по экономическим вопросам. Могут возникнуть дискуссии относительно наследства. Придется натолкнуться на споры с человеком, с которым вместе живешь. На работе можно обсуждать повышение или прибавку к зарплате. В целом трудовая жизнь будет протекать без особых проблем. Отношения с начальством улучшатся. Также улучшатся отношения с родственниками. Одинокие не почувствуют серьезных изменений в своей жизни. Интимные отношения в паре будут в порядке, уровень энергии останется в норме.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Ты заметишь что-то новое в своем стиле общения, станешь более разговорчивым. И так произведешь впечатление на коллег. Также покажешь свои коммуникативные и интеллектуальные навыки на работе. Все оценят твой интеллект и позитивный настрой. Люди будут тянуться к тебе. Ты сможешь гибко мыслить и согласовать свой подход с руководством. Особенно пригодятся навыки ведения переговоров. Ты сможешь справиться с любым конфликтом с помощью дипломатии и поиска удачных аргументов. Однако ты также можешь испытывать беспокойство и может быть трудно остановить свои мысли. В личной жизни все будет в порядке. Одинокие также могут встретить на этой неделе кого-то особенного.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе Рыбы будут оставаться спокойными. Однако ум будет полностью активным. В это время ты будешь стараться лучше понимать людей, которые тебя окружают. К сожалению, будет трудно высыпаться. На работе понадобится целеустремленность для достижения целей и реализации проектов. Чтобы сохранить репутацию и уважение, возможно, придется работать дольше. Бизнесмены на этой неделе могут понести определенные потери или столкнуться с задержками. Позаботься о расходах – возможно, придется потратить больше, чем обычно. В личной жизни важно вести спокойные разговоры, иначе может усилиться напряжение, что может привести даже к расставанию. Уровень близости в паре может снизиться.