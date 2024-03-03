Для багатьох надання ваги взаємозв'язку між сексом і розлученням здається майже примхою. Зрештою, якщо пара функціонує на багатьох інших рівнях, таких як спілкування, повага до кордонів і домовленостей, щоденна динаміка, почуття гумору, інтелектуальні інтереси і т.д., чому секс повинен бути таким важливим? Хіба не нормально для всіх пар страждати від зниження сексуального потягу з часом?
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Частково так, для всіх пар є нормальним зменшення сексуальної взаємодії з часом, оскільки ми звикаємо до іншої людини і втрачається початковий потяг до новизни. Хоча, звичайно, часто це йде пліч-о-пліч зі зростанням любові і турботи, що робить стосунки стійкими, попри зменшення кількості сексуальних контактів (хоча ми не можемо заперечувати, що в інших випадках пари залишаються разом більше через рутину і звичку). Однак існує певна частота, яка вважається мінімальною для того, щоб пара могла залишатися разом і не запускати біноміальну залежність "секс – розлучення".
Скільки разів пара повинна займатися сексом, щоб уникнути розлучення?
Хоча це не закон, який не можна змінити, і, як і у всьому, існують певні винятки, рекомендується, щоб пара займалася сексом принаймні раз на тиждень, щоб підтримувати свою близькість активною, згідно з дослідженням, проведеним Організацією економічного співробітництва та розвитку. Вона стверджує, що 70% розлучень за рік мають спільну причину – відсутність сексу як одну з головних проблем і причин розставання. Але чому сексуальне життя пари настільки важливе?
Експерти рекомендують займатися сексом бодай раз на тиждень / Фото gpointstudio
Чому відсутність сексу призводить до розлучення?
Згідно з тим же дослідженням, зв'язок між сексом і розлученням пов'язаний з тим, що саме під час сексу ми пізнаємо більш приховану сторону нашого партнера, перспективу, яку, як нам здається, знаємо тільки ми, і яка нас об'єднує. А також це породжує почуття прийняття, коли інший також знає цю інтимну сторону нас і насолоджується нею, оскільки це дозволяє нам відчувати себе визнаними і прийнятими на багатьох рівнях.
Наприклад, активне сексуальне життя може допомогти парам відчувати себе привабливими, енергійними і здатними продовжувати подобатися одне одному. Натомість відсутність сексу може призвести до невпевненості і страхів щодо того, чи хоче нас наш партнер. Іншими словами, підтримання близькості створює більше довіри та безпеки у стосунках, ніж відмова від таких моментів.
Регулярний секс дозволяє партнерам почуватися привабливими / Фото senivpetro
Щобільше, в переважній більшості випадків, коли немає сумісності в кількості та частоті сексу, який пара має, ймовірно, є також труднощі у спілкуванні про це. І це ускладнює динаміку спільного життя, оскільки це питання може бути там, як слон у кімнаті. Коли ж нарешті вдається обговорити цю тему, можуть виникнути суперечки, непорозуміння та образи, адже знати, як говорити про секс зі своїм партнером, нелегко, особливо коли існують розбіжності у поглядах на сексуальне життя кожного з вас.
Однак важливо пам'ятати, що якщо сексуальне життя пари не найкраще, у цьому не винна жодна зі сторін, ні той, хто має більше бажання, ні той, хто має менше. Але обидві сторони повинні зробити свій внесок, щоб навчитися йти на компроміс і знайти баланс, який буде корисним для всіх. Це можна зробити лише шляхом переговорів, які спочатку можуть здаватися незручними, але з часом стануть значно менш незручними, якщо ви обидва навчитеся слухати і говорити з повагою.
Важливо йти на компроміси та шукати нові рішення / Фото lookstudio
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Також пам'ятайте, що бажано шукати місця для близькості за межами рутини, і що, навіть якщо повсякденна динаміка є щоденною або зосередженою на інших питаннях, таких як робота, важливо переконатися, що романтична та чуттєва сторона стосунків не втрачається. Це значно підвищить ваші шанси залишитися разом.