Читай чоловічий гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Другий тиждень жовтня подарує багато можливостей для більшості знаків Зодіаку. Тож твоя задача – не проґавити слушну нагоду на шляху до досягнення успіху. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 5 – 11 жовтня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Любий Овне, твоя впертість нарешті принесла бажані плоди. Цього тижня ти отримаєш звістку, яка переверне твоє звичне життя з ніг на голову. Цілком імовірно, що тобі нарешті відповіли з компанії, якій понад місяць тому ти надсилав своє резюме. Тож зорі рекомендують регулярно заглядати цього тижня на свою електронну пошту, аби не проґавити своє щастя.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цього тижня вдасться нарешті розставити всі крапки над "і" у питаннях особистого життя. Якщо ти давно пропонував своїй коханій переїхати до тебе, а вона постійно шукала всілякі відмазки, то цього тижня ви зможете нарешті знайти вирішення "квартирного питання". Зорі також рекомендують не надто тиснути на свою дівчину. Іноді життя у холостяцькій барлозі не таке вже й погане. Задумайся над цим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

У тобі цього тижня боротиметься хороший і поганий поліцейський. З одного боку ти терпіти не можеш тиснути на своїх підлеглих, адже сам знаєш, що краще працюєш після "пряника". Водночас доведеться іноді підвищувати тон, адже не всі вміють працювати без постійного керування ними. Тож зорі рекомендують тобі дотримуватися балансу, аби до п'ятниці на твоєму робочому столі не накопичилися кілька заяв на звільнення. Завжди став себе на місце підлеглого.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Якщо Рак хоче досягнути успіху у справі, якою він займається, – йому потрібно докладати значно більше зусиль. Позбудься півтонів. Ти або викладаєшся на повну, або не отримуєш бажаного результату. Все дуже просто. Почни цей тиждень з виконання нагальних і важливих справ, аби у четвер і п'ятницю не надто перейматися через те, що у тебе геть не лишилося часу. Така стратегія дозволить на майбутніх вихідних геть зовсім не думати про роботу.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам цього тижня усміхнеться успіх. Ти надто багато працював, тож можеш сповна пожинати плоди своїх старань та зусиль. Але не зазнавайся. Пам'ятай про те, що досягнути бажаного тобі допомогла також твоя команда та друзі, які завжди тебе підтримували. Наприкінці робочого тижня зорі рекомендують сходити у паб з близькими, аби відсвяткувати свою маленьку перемогу. Ти на це заслужив!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Якщо Діви хочуть бути у бойовій готовності – їм слід максимум уваги приділити власному здоров'ю. Ти надто багато працюєш останнім часом, а також недостатньо часу приділяєш відпочинку. Це у довгостроковій перспективі може стати причиною появи проблем зі здоров'ям. Тож намагайся не залипати до глибокої ночі за переглядом улюблених серіалів, правильно харчуйся та не пропускай тренування. Усе це дозволить тобі залишатися у строю попри все!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зорі рекомендують Терезам потурбуватися про стосунки з рідними. Останнім часом ти надто напружений і різкий, що не надто позитивно впливає на клімат у сім'ї. Спробуй бодай цього тижня стримувати себе та не наїжджати на тих, кого ти любиш. Якщо тебе щось обурює – подумай, а чому саме це стало причиною негативної реакції. Цілком імовірно, що винною є не мама, яка невчасно подала вечерю, а той факт, що вона досі цим займається. Став себе на місце тих, хто тобі не байдужий. І ти зможеш зрозуміти їх краще.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіони такі роботяги, що геть зовсім не шкодують себе. Зорі рекомендують все ж не перевантажувати себе. Дотримуйся розумного балансу між роботою й особистим життям. Якщо ти цього не робитимеш, за лічені дні є всі шанси, що ти просто вигориш. На вихідних слід відмовитися від використання гаджетів. Краще провести час десь за містом, читаючи хорошу літературу та насолоджуючись природою. Це дозволить тобі перезавантажитися та налаштуватися на позитивний лад.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям слід нарешті потурбуватися про своє особисте життя. Навколо досить багато красунь, які не рівно дихають до тебе. Тож не варто відкидати їхні пропозиції кудись сходити та гарно провести час. Але не перестарайся. Не слід одночасно крутити романи з кількома дівчатами. Повір, твоя витівка з часом перестане бути загадкою, через що ти залишишся біля розбитого корита. Воно тобі треба?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам слід звернути увагу на власне здоров'я. Останнім часом ти не надто добре себе почуваєш, але ігноруєш сигнали, які подає твій організм. Зорі рекомендують не очікувати до останнього. Якщо почуваєшся кепсько – звернися до свого сімейного лікаря. Він допоможе розібратися, що ж є причиною не надто хорошого самопочуття. Це дозволить тобі залишатися в обоймі, а не випасти на кілька тижнів зі свого звичного життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Якщо Водолії хочуть досягнути успіху – ніхто не може їх зупинити. Крім них самих. Тож не вставляй власноруч палки у колеса. Спробуй правильно розставляти пріоритети та організовувати свій час. Якщо вже взявся за виконання певної задачі, то не відволікайся ні на що. Це дозволить не лише зекономити дорогоцінні хвилини – іноді й години – а зробити все на найвищому рівні. Наприкінці тижня у тебе з'явиться час для саморозвитку, тож можеш сміливо братися за прочитання мотиваційної літератури або ж перегляд крутого кіно, яке надихатиме на нові звершення.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам зорі рекомендують зосередитися на власній кар'єрі. Ти останнім часом вирішив тихенько відсиджуватися, аби ніхто й не підозрював про твоє існування. Чоловіче, так успішним ти не станеш. Спробуй не боятися розмовляти зі своїм босом. Донеси до нього свою важливість. Поясни, чому саме ти – цінний кадр, і чому потребуєш кар'єрного росту. Це дозволить тобі не лише отримувати вищу зарплату, а й прокачати свої можливості. Не бійся кидати собі виклики. У тебе все однозначно вийде!

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