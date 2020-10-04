Читай мужской гороскоп на неделю 5 – 11 октября 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Вторая неделя октября подарит много возможностей для большинства знаков Зодиака. Поэтому твоя задача – не упустить удобный случай на пути к достижению успеха. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 5 – 11 октября именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 5 – 11 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Дорогой Овен, твоё упрямство наконец принесло желаемые плоды. На этой неделе ты получишь известие, которое перевернет твою привычную жизнь с ног на голову. Вполне вероятно, что тебе наконец ответили из компании, которой более месяца назад ты посылал свое резюме. Поэтому звезды рекомендуют регулярно заглядывать на этой неделе на свою электронную почту, чтобы не упустить свое счастье.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе удастся наконец расставить все точки над "і" в вопросах личной жизни. Если ты давно предлагал своей возлюбленной переехать к тебе, а она постоянно искала всевозможные отмазки, то на этой неделе вы сможете наконец найти решение "квартирного вопроса". Звезд ы также рекомендуют не слишком давить на свою девушку. Иногда жизнь в холостяцкой берлоге не такая уж и плохая. Задумайся над этим.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

В тебе на этой неделе будет бороться хороший и плохой полицейский. С одной стороны ты терпеть не можешь давить на своих подчиненных, ведь сам знаешь, что лучше работаешь после "пряника". В то же время придется иногда повышать тон, ведь не все умеют работать без постоянного управления ими. Поэтому звезды рекомендуют тебе соблюдать баланс, чтобы в пятницу на твоем рабочем столе не накопились несколько заявлений на увольнение. Всегда стал себя на место подчиненного.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Если Рак хочет достичь успеха в деле, которым он занимается, – ему нужно прилагать значительно больше усилий. Избавься от полутонов. Ты или выкладываешься на полную, или не получаешь желаемого результата. Все очень просто. Начни эту неделю по выполнению неотложных и важных дел, чтобы в четверг и пятницу не слишком переживать из-за того, что у тебя совсем не осталось времени. Такая стратегия позволит на предстоящих выходных совсем уж не думать о работе.

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам на этой неделе улыбнется успех. Ты слишком много работал, поэтому можешь вполне пожинать плоды своих стараний и усилий. Но не зазнавайся. Помни о том, что достичь желаемого тебе помогла также твоя команда и друзья, которые всегда тебя поддерживали. В конце рабочей недели звезды рекомендуют сходить в паб с близкими, чтобы отпраздновать свою маленькую победу. Ты это заслужил!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Если Девы хотят быть в боевой готовности – им следует максимум внимания уделить своему здоровью. Ты слишком много работаешь в последнее время, а также недостаточно времени уделяешь отдыху. Это в долгосрочной перспективе может стать причиной появления проблем со здоровьем. Поэтому старайся не залипать до глубокой ночи за просмотром любимых сериалов, правильно питайся, а также не пропускай тренировки. Все это позволит тебе оставаться в строю несмотря ни на что!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезд ы рекомендуют Весам позаботиться об отношениях с родными. В последнее время ты слишком напряжен и резкий, что не слишком положительно влияет на климат в семье. Попробуй хотя бы на этой неделе сдерживать себя и не наезжать на тех, кого ты любишь. Если тебя что-то возмущает – подумай, а почему именно это стало причиной негативной реакции. Вполне вероятно, что виновной является не мама, которая не вовремя подала ужин, а тот факт, что она до сих пор этим занимается. Ставь себя на место тех, кто тебе не безразличен. И ты сможешь понять их лучше.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионы такие работяги, что совсем уж не жалеют себя. Звезд ы рекомендуют все же не перегружать себя. Соблюдай разумный баланс между работой и личной жизнью. Если ты этого не будешь делать, за считанные дни есть все шансы, что ты просто выгоришь на работе. На выходных следует отказаться от использования гаджетов. Лучше провести время где-то за городом, читая хорошую литературу и наслаждаясь природой. Это позволит тебе перезагрузиться и настроиться на позитивный лад.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам следует наконец позаботиться о своей личной жизни. Вокруг достаточно много красавиц, которые не ровно дышат к тебе. Поэтому не стоит отвергать их предложения куда-то сходить и хорошо провести время. Но не переусердствуй. Не следует одновременно крутить романы с несколькими девушками. Поверь, твоя выходка со временем перестанет быть загадкой, отчего ты останешься у разбитого корыта. Оно тебе надо?

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам следует обратить внимание на собственное здоровье. В последнее время ты не слишком хорошо себя чувствуешь, но игнорируешь сигналы, которые подает твой организм. Звезд ы рекомендуют не ждать до последнего. Если чувствуешь себя плохо – обратись к своему семейному врачу. Он поможет разобраться, что же является причиной не слишком хорошего самочувствия. Это позволит тебе оставаться в обойме, а не выпасть на несколько недель из своей привычной жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Если Водолеи хотят достичь успеха – никто не может их остановить. Кроме них самих. Поэтому не вставляй собственноручно палки в колеса. Попробуй правильно расставлять приоритеты и организовывать свое время. Если взялся за выполнение определенной задачи, то не отвлекайся ни на что. Это позволит не только сэкономить драгоценные минуты – иногда и час ы – а также сделать все на высшем уровне. В конце недели у тебя появится время для саморазвития, поэтому можешь смело браться за прочтение мотивационной литературы или просмотр крутого кино, которое будет вдохновлять на новые свершения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды рекомендуют сосредоточиться на собственной карьере. Ты в последнее время решил тихонько отсиживаться, чтобы никто и не подозревал о твоем существовании. Парень, так успешным ты не станешь. Попробуй не бояться разговаривать со своим боссом. Донеси к нему свою важность. Объясни, почему ты – ценный кадр, и почему нуждаешься в карьерном росте. Это позволит тебе не только получать высокую зарплату, но и прокачать свои возможности. Не бойся бросать себе вызовы. У тебя все однозначно получится!