Чоловічий гороскоп на тиждень: на кого очікує омріяна подорож

Читай чоловічий гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Перший тиждень весни буде часом нових можливостей. Комусь випаде нагода піднятися кар'єрною драбиною, а комусь – вирушити у мандри. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам цього тижня варто бути обережнішими зі своїми фінансами. Спробуй не витрачати усе до останньої копійки. Краще відкласти собі певну суму, яка може тобі знадобитися. Також варто присвятити вільний час саморозвитку. Останнім часом ти надто лінуєшся, тож саме початок весни може стати можливістю кардинально змінити своє життя.



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям потрібно звернути увагу на свої стосунки. Останнім часом ти зі своєю коханою не можете похизуватися звичною близькістю. І винною у цьому є твоя робота. Спробуй розставити пріоритети, а також щодня знаходити кілька годин, які ви зможете проводити удвох. Не варто забувати також про гаджети. Ними краще не користуватися, коли ти поруч з коханою.



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам варто налагодити стосунки з рідними. Нещодавно ти наговорив зайвого людям, яких дуже любиш, тож мусиш тепер не лише вибачитися, а й спробувати повернути усе на звичний рівень. Роби це максимально щиро, адже твої рідні моментально розкусять тебе. Якщо ж ти не налагодиш стосунки, то з часом усе лише ускладниться.



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам варто більше працювати цього тижня. Твоя безвідповідальність та лінь можуть негативно вплинути на кар'єру. Спробуй не лише виконувати усі доручення керівника, а й проявляти трохи більше ініціативи. Це дозволить не лише справлятися з поставленими завданнями, а й мати можливість розраховувати на нові цікаві проєкти.

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Лев (23 липня – 23 серпня)

Чоловікам-Левам варто бути обережнішими зі своїм здоров'ям. Останнім часом ти не надто добре себе почуваєш, тож слід не вимагати від свого організму максимуму. Спробуй зупинитися та приділяти достатньо часу відпочинку. Лише таким чином ти зможеш не лише уникнути емоційного та фізичного вигорання. У тебе також випаде нагода більше часу проводити з коханою людиною.



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам зорі рекомендують цього тижня спробувати вирушити кудись у подорож. Якщо твій бос не проти, щоб ти взяв спонтанну відпустку, – бери її. Початок весни – найкраща нагода не лише круто провести час, а й перезавантажитися. Це дозволить тобі повернутися до роботи сповненим сил та енергії, а також з багажем крутих ідей.



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам цього тижня також варто задуматися про відпустку. Не обов'язково брати її негайно ж, але ти уже можеш сісти зі своєю коханою й обговорити свої плани про подорож. Спочатку визначтеся, чи хочете ви вибратися кудись за кордон, чи помандрувати Україною. А потім уже можете звузити коло. Спільне планування подорожі дозволить вам гарно провести час удвох.



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам цього тижня випаде крута нагода розвіятися та відволіктися від роботи. Тож не полінуйся почати тиждень з крутих і веселих зустрічей. Що стосується роботи, то тобі потрібно правильно розставляти пріоритети, щоб не лише встигати виконувати усі доручення боса, а й залишати трохи часу для себе та коханої людини. Лише так ти зможеш спокійно та без зайвих нервів провести перший тиждень весни.



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям цього тижня варто зосередитися на власному здоров'ї. Ти працюєш надто багато та вимагаєш від себе неможливого. Якщо ти не прислухатимешся до сигналів, які подає тобі організм, є всі шанси, що скоро тобі доведеться брати лікарняний. Спробуй хоча б присвячувати по 7 – 8 годин сну, а також менше часу проводити у соціальних мережах.



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам варто цього тижня присвятити весь свій вільний час коханій людині. Це дозволить тобі не лише зміцнити ваші стосунки, а й гарно провести час. Якщо є можливість, виберіться кудись за місто на вихідних. Це дозволить не лише перезавантажитися, а й набратися позитивних емоцій.



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям цього тижня варто бути обережнішими зі своїми емоціями. Якщо ти не хочеш наговорити зайвого рідним і близьким, спробуй стримуватися. Найкраще, що ти можеш зробити, – зупинитися на кілька секунд, щоб змогти трохи охолонути. Не забувай про те, що іноді словом ти можеш поранити значно сильніше.



Риби (21 лютого – 20 березня)

Чоловікам-Рибам цього тижня випаде крута нагода відпочити у компанії людей, яких ви дуже любите. Посидьте у кав'ярні, сходіть разом у кіно або ж просто прогуляйтеся вулицями рідного міста. Вечори зорі рекомендують проводити з коханою людиною. Можете влаштовувати романтичні вечері або ж просто гарно проводити час удвох.

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