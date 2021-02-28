Читай мужской гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Первая неделя весны будет времям новых возможностей. Кому-то выпадет возможность подняться по карьерной лестнице, а кому-то – отправиться в путешествие. Читай на Men 24 актуальн ы й мужской гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 1 – 7 марта

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам на этой неделе стоит быть осторожнее со своими финансами. Попробуй не тратить все до последней копейки. Лучше отложить себе определенную сумму, которая может тебе понадобиться. Также стоит посвятить свободное время саморазвитию. В последнее время ты слишком ленишься, поэтому самое начало весны может стать возможностью кардинально изменить свою жизнь.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам нужно обратить внимание на свои отношения. В последнее время ты со своей возлюбленной не можете похвастаться привычной близостью. И виновной в этом есть твоя работа. Попробуй расставить приоритеты, а также ежедневно находить несколько часов, которые вы сможете проводить вдвоем. Не стоит забывать также о гаджетах. Ими лучше не пользоваться, когда ты рядом с возлюбленной.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам стоит наладить отношения с родными. Недавно ты наговорил лишнего людям, которых очень любишь, поэтому должен теперь не только извиниться, но и попытаться вернуть все на привычный уровень. Делай это максимально искренне, ведь твои родные моментально раскусят тебя. Если ты не наладишь отношения, то со временем все только усложнится.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам стоит больше работать на этой неделе. Твоя безответственность и лень могут негативно повлиять на карьеру. Попробуй не только выполнять все поручения руководителя, но и проявлять чуть больше инициативы. Это позволит не только справляться с поставленными задачами, но и иметь возможность рассчитывать на новые интересные проекты.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам следует быть осторожнее со своим здоровьем. В последнее время ты не слишком хорошо себя чувствуешь, поэтому следует не требовать от своего организма максимума. Попробуй остановиться и уделять достаточно времени отдыху. Таким образом, ты сможешь не только избежать эмоционального и физического выгорания. У тебя также представится возможность больше времени проводить с любимым человеком.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам звезды рекомендуют на этой неделе попробовать отправиться куда-то в путешествие. Если твой босс не против, чтобы ты взял спонтанную отпуск, – бери его. Начало весны – лучшая возможность не только круто провести время, но и перезагрузиться. Это позволит тебе вернуться к работе полным сил и энергии, а также с багажом крутых идей.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам на этой неделе также стоит задуматься об отпуске. Необязательно брать ее немедленно, но ты уже можешь сесть со своей любимой и обсудить свои планы о путешествии. Сначала определитесь, хотите ли вы выбраться куда-то за границу, или попутешествовать по Украине. А потом уже можно сузить круг. Совместное планирование путешествия позволит вам хорошо провести время вдвоем.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам на этой неделе выпадет крутая возможность развеяться и отвлечься от работы. Поэтому не поленись начать неделю с крутых и веселых встреч. Что касается работы, то тебе нужно правильно расставлять приоритеты, чтобы не только успевать выполнять все поручения босса, но и оставлять немного времени для себя и любимого человека. Только так ты сможешь спокойно и без лишних нервов провести первую неделю весны.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам на этой неделе стоит сосредоточиться на собственном здоровье. Ты работаешь слишком много и требуешь от себя невозможного. Если ты не будешь прислушиваться к сигналам, которые подает тебе организм, есть все шансы, что скоро тебе придется брать больничный. Попробуй хотя бы по 7 – 8 часов посвящать сну, а также меньше времени проводить в социальных сетях.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит на этой неделе посвятить все свое свободное время любимому человеку. Это позволит тебе не только укрепить ваши отношения, но и хорошо провести время. Если есть возможность, выберитесь куда-то за город на выходных. Это позволит не только перезагрузиться, но и набраться положительных эмоций.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям на этой неделе стоит быть осторожнее со своими эмоциями. Если ты не хочешь наговорить лишнего родным и близким, попробуй сдерживаться. Лучшее, что ты можешь сделать, – остановиться на несколько секунд, чтобы смочь немного остыть. Не забывай о том, что иногда словом ты можешь ранить значительно сильнее.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Мужчинам-Рыбам на этой неделе выпадет крутая возможность отдохнуть в компании людей, которых вы очень любите. Посидите в кафе, сходите вместе в кино или просто прогуляйтесь по улицам родного города. Вечера звезды рекомендуют проводить с любимым человеком. Можете устраивать романтические ужины или просто хорошо проводить время вдвоем.