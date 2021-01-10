Читай чоловічий гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня на більшість знаків Зодіаку очікує низка приємних несподіванок. Дехто нарешті отримає омріяне підвищення на роботі, а декому випаде нагода вибратися у відпустку. Овнам і Тельцям зорі рекомендують зосередитися на роботі, а от Левам і Ракам – на відпочинку. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 11 – 17 січня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам зорі рекомендують починати тиждень продуктивно. Тобі потрібно буде чітко розписати усі завдання, які стоять перед тобою. Важливо спочатку братися за нагальні, а потім уже вирішувати дрібні та побутові. Так ти зможеш позбутися потреби працювати вдома та на вихідних.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цього тижня випаде відмінна нагода проявити себе перед керівництвом. Тобі потрібно буде працювати на всі 100, щоб твій бос зрозумів, наскільки ти цінний працівник. Вечори варто присвятити коханій людині. Можете вибиратися разом на прогулянки або ж влаштовувати романтичні вечері. Спільне проведення часу позитивно вплине на ваші стосунки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам зорі рекомендують зосередитися на відпочинку. Останнім часом ти працюєш надто багато, тож цього тижня варто трішки зупинитися та позбутися метушні. Не соромся відмовлятися від зайвої роботи. Це дозволить тобі не лише краще почуватися, а й мати трохи вільного часу, який можна буде присвятити цілком і повністю собі.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам не слід розпорошуватися на дрібниці цього тижня. Тож зорі рекомендують тобі правильно розставляти пріоритети, виділяючи час не лише на виконання нагальних завдань, а й відпочинок. Вечори зорі пропонують проводити за улюбленим заняттям. Це дозволить розслаблятися та перезавантажуватися для нових звершень.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня на Левів очікує надзвичайно велика кількість роботи. Але засмучуватися не варто, адже ти впораєшся з геть усім. Головне – правильно розставляти пріоритети, а також не забувати знаходити трохи часу для відпочинку. Тобі потрібно берегти власні сили, щоб до кінця тижня не почуватися витиснутим лимоном.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня слід зосередитися на особистому житті. Останнім часом ти надто зосереджений на проєктах, дедлайнах і всіляких робочих питаннях. І все було б нічого, якби твоя відданість роботі не впливала на стосунки. Якщо не хочеш усе зіпсувати – знаходь бодай кілька годин щовечора, які можна присвячувати цілком і повністю коханій людині. Вона оцінить це.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам слід потішити себе чимось приємним цього тижня. Можеш нарешті дозволити собі омріяний відпочинок або ж вибратися на шопінг. Віртуальний, щоправда. Вечори зорі рекомендують присвятити відпочинку та спробувати уникати використання гаджетів. Це дозволить тобі позбутися непотрібних стресів і переживань.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам зорі рекомендують трохи розслабитися цього тижня. Не варто вимагати від себе більше, ніж ти можеш зробити. Дотримуйся цього правила, щоб протягом наступних 7 днів почуватися відмінно, все встигати, але водночас залишати трохи часу для себе. І мовиться не лише про здоровий сон, а й про відпочинок з коханою людиною.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям зорі рекомендують відмовитися від роботи ввечері цього тижня. Ти зосереджений на кар'єрі, що не може не тішити. Але є в цьому і зворотня сторона. Така концентрація на роботі віддаляє тебе від друзів і рідних, які вже засумували за тим добрим тобою, який завжди мав сили й час вибратися кудись або ж просто круто провести час вдома.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам варто бути обережнішими зі своїм здоров'ям. Ти надто сильно любиш екстрим, але частенько забуваєш, що він може принести не надто приємні наслідки. Якщо ж не прислухатися до порад зірок, то у тебе є всі шанси випасти зі звичного графіка на кілька тижнів, а то й місяць. Ти готовий до такого перебігу подій?

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям цього тижня доведеться цілком і повністю зануритися у роботу. Твоя задача – не лише виконувати усі доручення керівництва, а й проявляти ініціативу. Повір, це високо оцінять, тож наступного місяця на тебе цілком може очікувати премія. Вечори зорі рекомендують присвячувати коханій людині. Тож запасайтеся смаколиками для перегляду улюблених серіалів.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам цього тижня буде несолодко. Ти постійно боротимешся з внутрішнім бажанням влаштувати скандал коханій людині, але розумітимеш, що це може нашкодити вашим стосункам. Тож зорі рекомендують у будь-якій незрозумілій ситуації лічити до 10, а потім уже висловлювати претензію. Це може врятувати усе те, що ви будували протягом не одного року.

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