Читай мужской гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе большинство знаков Зодиака ожидает ряд приятных неожиданностей. Некоторые наконец получат долгожданное повышение на работе, а кому-то выпадет возможность выбраться в отпуск. Овнам и Тельцам звезды рекомендуют сосредоточиться на работе, а вот Львам и Ракам – на отдыхе. Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 11 – 17 января 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 11 – 17 января

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам звезды рекомендуют начинать неделю продуктивно. Тебе нужно будет четко расписать все задачи, которые стоят перед тобой. Важно сначала браться за неотложные, а потом уже решать мелкие и бытовые. Так ты сможешь избавиться необходимости работать дома и на выходных.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе выпадет отличная возможность проявить себя перед руководством. Тебе нужно будет работать на все 100, чтобы твой босс понял, насколько ты ценный работник. Вечера стоит посвятить любимому человеку. Вы можете выбираться вместе на прогулки или устраивать романтические ужины. Совместное времяпрепровождение положительно повлияет на ваши отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам звезды советуют сосредоточиться на отдыхе. В последнее время ты работаешь слишком много, поэтому на этой неделе стоит немного остановиться и избавиться суеты. Не стесняйся отказываться от лишней работы. Это позволит тебе не только лучше себя чувствовать, но и иметь немного свободного времени, которое можно будет посвятить целиком и полностью себе.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам не следует распыляться на мелочи на этой неделе. Поэтому звезды рекомендуют тебе правильно расставлять приоритеты, выделяя время не только на выполнение неотложных задач, но и отдых. Вечера звезды предлагают проводить за любимым занятием. Это позволит расслабляться и перезагружаться для новых свершений.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе Львов ожидает чрезвычайно большое количество работы. Но расстраиваться не стоит, ведь ты справишься с абсолютно всем. Главное – правильно расставлять приоритеты, а также не забывать находить немного времени для отдыха. Тебе нужно беречь свои силы, чтобы до конца недели не чувствовать себя выжатым лимоном.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе следует сосредоточиться на личной жизни. В последнее время ты слишком сосредоточен на проектах, дедлайнах и всевозможных рабочих вопросах. И все бы ничего, если бы твоя преданность работе не влияла на отношения. Если не хочешь все испортить – находи хотя бы несколько часов каждый вечер, которые можно посвящать целиком и полностью любимому человеку. Он оценит это.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам следует побаловать себя чем-то приятным на этой неделе. Можешь наконец позволить себе желанный отдых или выбраться на шопинг. Виртуальный, правда. Вечера звезды рекомендуют посвятить отдыху и попробовать избегать использования гаджетов. Это позволит тебе избавиться от ненужных стрессов и переживаний.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам звезды рекомендуют немного расслабиться на этой неделе. Не стоит требовать от себя больше, чем ты можешь сделать. Соблюдай это правило, чтобы в течение следующих 7 дней чувствовать себя отлично, все успевать, но одновременно оставлять немного времени для себя. И речь идет не только о здоровом сне, но и об отдыхе с любимым человеком.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды рекомендуют отказаться от работы вечером на этой неделе. Ты сосредоточен на карьере, что не может не радовать. Но есть в этом и обратная сторона. Такая концентрация на работе отдаляет тебя от друзей и родных, которые уже соскучились за тем добрым тобой, который всегда имел силы и время выбраться куда-то или просто круто провести время дома.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит быть осторожнее со своим здоровьем. Ты слишком сильно любишь экстрим, но частенько забываешь, что он может принести не слишком приятные последствия. Если же не прислушиваться к советам звезд, то у тебя есть все шансы выпасть из привычного графика на несколько недель, а, то и месяц. Ты готов к такому повороту событий?

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям на этой неделе придется целиком и полностью окунуться в работу. Твоя задача – не только выполнять все поручения руководства, но и проявлять инициативу. Поверь, это высоко оценят, и в следующем месяце тебя вполне может ожидать премия. Вечера звезды рекомендуют посвящать любимому человеку. Поэтому запасайтесь вкусностями для просмотра любимых сериалов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам на этой неделе будет несладко. Ты постоянно будешь бороться с внутренним желанием устроить скандал любимому человеку, но в то же время будешь понимать, что это может навредить вашим отношениям. Поэтому звезды рекомендуют в любой непонятной ситуации считать до 10, а потом уже высказывать претензии. Это может спасти все то, что вы строили на протяжении не одного года.