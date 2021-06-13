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Цього тижня більшості знаків Зодіаку потрібно буде викластися на всі 100 відсотків на роботі. Комусь необхідно добити робочі питання перед довгоочікуваною відпусткою, а комусь – повернутися до звичного режиму роботи. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 14 – 20 червня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 14 – 20 червня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Що стосується Овнів, то їм зорі рекомендують заощаджувати свою енергію упродовж цього робочого тижня. На тебе очікує досить багато завдань, з якими необхідно впоратися. І щоб на це у тебе залишалися сили, необхідно достатньо уваги присвячувати відпочинку. Тож не лінуйся щодня вибиратися на свіже повітря. Прогулянки заряджатимуть тебе енергією для нових звершень.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей тиждень для Тельців буде доволі насиченим. На тебе очікує багато роботи з новими замовниками. Тож потрібно буде не лише познайомитися з ними, а й налагодити комунікацію. Не соромся просити про допомогу упродовж наступних семи днів. Це дозволить тобі не почуватися виснаженим до п'ятниці. Пам'ятай також про відпочинок, якому ти просто зобов'язаний присвятити вихідні!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень для Близнюків буде максимально легким. Уже на носі довгоочікувана відпустка, тож ти думками будеш уже десь на морі. Але це не означає, що необхідно відверто байдикувати. Спробуй закрити усі робочі "хвости", щоб під час відпочинку тебе не діймали питаннями, пов'язаними з дедлайнами, проєктами та контактами. Не забувай також про делегування обов'язків на час своєї відсутності.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Що стосується Раків, то їм однозначно фінансово пощастить цього тижня. Вклади отримані гроші у саморозвиток. Наприклад, можеш оплатити омріяні курси з вивчення іноземних мов. Не зайвим також буде шопінг. Обновки не лише підіймуть тобі настрій, а й дозволять почуватися максимально впевнено. На вихідних зорі рекомендують вибратися кудись за місто. Тож клич друзів, щоб круто провести час разом.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цей тиждень для Левів пройде під егідою змін. На тебе очікує переїзд, можливість змінити обстановку, а також вийти із зони комфорту. Що стосується роботи, то перейматися не варто. Ти традиційно справлятимешся з усіма задачами, які ставитиме перед тобою керівництво. Ба більше: ти ще й зможеш вражати своєю швидкістю та якістю роботи. А це особливо цінно, адже відповідальний співробітник на вагу золота.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам зорі рекомендують потурбуватися про особисте життя упродовж цього тижня. Якщо у тебе порівняно нещодавно закінчилися стосунки, то це не причина сидіти одному до кінця своїх днів. Виберися на побачення. Ніхто не змушує тебе відразу ж зустрічатися з новою дівчиною. Але й відмовлятися від спілкування та веселого проведення часу – не найкраща ідея.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам цього тижня зорі рекомендують присвятити всю свою увагу фізичній активності. Останнім часом ти буквально приріс до крісла, що не надто корисно. Спробуй більше ходити упродовж наступних семи днів. Можеш, наприклад, ходити додому з роботи пішки. Це не лише дозволить розвіятися, а й дозволить твоєму організму отримати необхідну рухливість. Вихідні, до слова, слід присвятити рідним.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Що стосується Скорпіонів, то їм зорі рекомендують розслабитися та пливти за течією. Годі вимагати від себе надто багато. Ти й так не зможеш контролювати геть усе, що відбувається навколо тебе. Найкраще, що ти можеш зробити цього тижня, – віддати штурвал долі. Нехай вона вирішує, що відбуватиметься. А ти за цей час розслабишся та матимеш можливість зарядитися енергією для нових звершень.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Що стосується Стрільців, то їм зорі рекомендують переглянути свої витрати упродовж наступних семи днів. Пора виявити, що ж "висмоктує" буквально всі соки з твого бюджету. Це дозволить не лише оптимізувати витрати, а й мати можливість заощаджувати. Вечори, до слова, слід присвятити відпочинку. Можеш вибиратися на прогулянки або дозволити собі просто байдикувати вдома. Ніхто тебе звинувачувати не буде.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Що стосується Козерогів, то їм зорі рекомендують серйозно зайнятися власним здоров'ям. Якщо тебе останнім часом муляє зуб, то пора нарешті записатися на прийом до стоматолога. Варто пам'ятати, що зволікання не надто позитивно вплине на твоє самопочуття. Краще боротися з проблемою на тому етапі, коли вона не переросла у трагедію. І буде тобі щастя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня у Водоліїв випаде нагода позакривати усі свої фінансові питання. Тож не проґав її. Якщо ж залишиться ще трохи грошей, то можеш витратити їх цілком і повністю на себе. Зроби собі невеликий подарунок, який тішитиме та приноситиме користь. Що стосується вихідних, то їх варто присвятити коханій людині. Виберіться кудись разом за містом, насолоджуючись відпочинком від метушні.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

На Риб цього тижня очікує можливість чудово провести час з друзями. Вони завітають до твого міста на кілька днів. Тож твоя задача – влаштувати їм круту екскурсію, поводити по найкращих закладах, а також показати найцікавіші місця, про які не знають туристи. Та й сам спробуй на кілька днів перетворитися на туриста, вивчаючи улюблене місто по-новому. Це дозволить тобі позбутися буденної рутини, яка буквально поглинула тебе.

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