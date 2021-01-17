Читай чоловічий гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня на більшість знаків Зодіаку очікує досить багато роботи. Свята доходять до логічного кінця, оголяючи завдання, які накопичилися за першу половину місяця. Але будуть і ті, на кого очікує фінансовий успіх. Тож читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам варто бути обережнішими зі своїми коханими цього тижня. Твоя впертість може зіграти з тобою злий жарт. Тож, якщо ти не хочеш, щоб вона після сварки зібрала речі та поїхала до мами, спробуй приткнути свого язика хоча б іноді. Від різких фраз також варто відмовитися і на роботі. Якщо ж цього не робити – конфліктів не уникнути.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На Тельців очікує безліч приємних несподіванок цього тижня. Одна з них – премія, яку тобі вручить керівництво. І тут не потрібно дивуватися, адже ти заслужив на те, щоб отримати фінансову винагороду за свої старання. Ці гроші зорі рекомендують відкласти. Цілком імовірно, що незабаром саме ця сума буде не зайвою для втілення однієї з твоїх мрій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам варто зосередитися на своєму здоров'ї. Ти надто багато працюєш, що не надто позитивно впливає на твій фізичний і емоційний стан. Тож спробуй виділяти достатньо часу для відпочинку. Щонайменше спробуй спати по 7 – 8 годин. Якщо ж ти не прислухаєшся до порад зірок, є ймовірність, що незабаром ти на кілька тижнів випадеш з робочого процесу.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам зорі пропонують цього тижня налагодити стосунки з коханою людиною. Ви останнім часом проводите надто мало часу удвох. І це не надто позитивно впливає на клімат між вами. Тож бажано присвячувати бодай кілька годин на день заняттю, яке об'єднуватиме вас. Можете, наприклад, разом поратися по дому або ж займатися спортом.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам варто бути обережними зі своїм здоров'ям. Ти вимагаєш від себе надто багато, працюючи без перерв. Так ти довго не протягнеш, тож зорі рекомендують виділяти для себе бодай 2 години посеред дня, які ти зможеш цілком і повністю присвячувати собі. Вибирайся кудись на прогулянку або ж займайся улюбленим заняттям. Це дозволить зарядитися енергією та налаштуватися на нові звершення.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Чоловікам-Дівам слід бути обережними зі своїм фізичним станом. Ти нарешті почав ходити до спортзалу, що варте похвали. Але не слід намагатися у короткий проміжок часу прокачати своє тіло. Є більше шансів, що ти нашкодиш собі замість того, щоб досягнути бажаного рельєфу. Тож зорі рекомендують прислухатися до порад тренера, а також пам'ятати про відпочинок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам цього тижня випаде нагода проявити себе перед босом. Ти матимеш можливість не лише виконати важливі доручення, а й показати, на що ти здатен. Тож спробуй дотриматися дедлайнів, а також скрупульозно підійти до задачі. Якщо ти зможеш вразити боса, є ймовірність, що він запропонує тобі підвищення. А це дозволить тобі не лише отримати омріяну посаду, а й заробляти більше. Мотивація відмінна, ми вважаємо!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня на чоловіків-Скорпіонів очікує низка роботи. Але тобі не варто переживати, адже ти впораєшся з усім. Головне – правильно розставити пріоритети, а також залишати час як для себе, так і для коханої людини. Вечори можете проводити за переглядом улюблених серіалів або настільними іграми.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

На Стрільців очікує цього тижня низка приємних несподіванок. До тебе у гості приїдуть рідні, за якими ти дуже скучив, тож спробуй приділити їм максимум уваги. Також зорі рекомендують братися за виконання складних завдань у першій половині дня, адже по обіді твоя продуктивність падає. Ти ж не хочеш залишатися в офісі після роботи або ж виконувати доручення вдома?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня на Козерогів очікує можливість чудово провести час з коханою людиною. Влаштуйте собі романтичні вечори, а також не забувайте про спільні прогулянки. Усе це позитивно вплине на клімат у ваших стосунках. Також спробуй уникати конфліктів. Твоя задача – приносити радість коханій, а не навантажувати її негараздами. Спробуй. Тобі сподобається.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям варто бути обережнішими на роботі. Цього тижня за тобою пильно слідкуватиме бос. Робитиме він це для того, щоб оцінити твою продуктивність. Тож спробуй уникати користування гаджетами, а також відповідально ставитися до виконання кожного завдання. Не виключено, що такий нагляд матиме позитивні наслідки для тебе. Але варто пам'ятати, що усе у твоїх руках. Тож лінощі можуть стати причиною проблем на роботі.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня на Риб очікує низка приємних сюрпризів. Звичайно ж, зорі знають, що до несподіванок ти ставишся з ноткою скептицизму, але це не означає, що вони не приносять тобі задоволення. Тож спробуй усміхнутися й збирати бонуси, якими засипатиме тебе життя у найближчі 7 днів. Також варто бути обережним зі своїм здоров'ям. Вдягайся тепло, там сніг!

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