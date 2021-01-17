Мужской гороскоп на неделю: на кого на этой неделе ожидает финансовый успех
Читай мужской гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!
На этой неделе большинство знаков Зодиака ожидает достаточно много работы. Праздники приходят к логическому концу, обнажая задачи, которые накопились за первую половину месяца. Но будут и те, на кого ожидает финансовый успех. Поэтому читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 именно для твоего знака Зодиака.
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Гороскоп на неделю 18 – 24 января
Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Мужчинам-Овнам стоит быть осторожнее со своими любимыми на этой неделе. Твое упрямство может сыграть с тобой злую шутку. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы она после ссоры собрала вещи и уехала к маме, попробуй приткнуть своего языка хотя бы иногда. От резких фраз также стоит отказаться и на работе. Если же этого не делать – конфликтов не избежать.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Телец (21 апреля – 20 мая)
На Тельцов ожидает множество приятных неожиданностей на этой неделе. Одна из них – премия, которую тебе вручит руководство. И здесь не нужно удивляться, ведь ты заслужил то, чтобы получить финансовое вознаграждение за свои старания. Эти деньги звезды рекомендуют отложить. Вполне вероятно, что вскоре именно эта сумма будет не лишней для воплощения одной из твоих мечт.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Близнецам стоит сосредоточиться на своем здоровье. Ты слишком много работаешь, что не слишком положительно влияет на твоё физическое и эмоциональное состояние. Поэтому попробуй выделять достаточно времени для отдыха. По меньшей мере попробуй спать по 7 - 8 часов. Если ты не прислушиваешься к советам звезд, есть вероятность, что вскоре ты на несколько недель выпадешь из рабочего процесса.
Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Ракам звезды предлагают на этой неделе наладить отношения с любимым человеком. Вы в последнее время проводите слишком мало времени вдвоем. И это не слишком положительно влияет на климат между вами. Поэтому желательно посвящать хотя бы несколько часов в день занятию, которое будет объединять вас. Вы можете, например, вместе убирать в доме или заниматься спортом.
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Лев (23 июля – 23 августа)
Лев (23 июля – 23 августа)
Львам следует быть осторожными со своим здоровьем. Ты требуешь от себя слишком много, работая без перерывов. Так ты долго не протянешь, поэтому звезды рекомендуют выделять для себя хотя бы 2 часа посреди дня, которые ты сможешь целиком и полностью посвящать себе. Выбирайся куда-то на прогулку или занимайся любимым занятием. Это позволит зарядиться энергией и настроиться на новые свершения.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева (24 августа – 23 сентября)
Мужчинам-Девам следует быть осторожными со своим физическим состоянием. Ты наконец-то начал ходить в спортзал, что стоит похвалы. Но не следует пытаться в короткий промежуток времени прокачать свое тело. Есть больше шансов, что ты навредишь себе вместо того, чтобы достичь желаемого рельефа. Поэтому звезды рекомендуют прислушаться к советам тренера, а также помнить об отдыхе.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам на этой неделе выпадет возможность проявить себя перед боссом. Ты получишь возможность не только выполнить важные поручения, но и показать, на что ты способен. Поэтому попробуй соблюдать дедлайны, а также скрупулезно подойти к задаче. Если ты сможешь поразить босса, есть вероятность, что он предложит тебе повышение. А это позволит тебе не только получить желанную должность, но и зарабатывать больше. Мотивация отличная, мы считаем!
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
На этой неделе на мужчин-Скорпионов ожидает ряд работы. Но тебе не стоит переживать, ведь ты справишься со всем. Главное – правильно расставить приоритеты, а также оставлять время как для себя, так и для любимого человека. Вечера можете проводить за просмотром любимых сериалов или настольными играми.
Стрелец (24 ноября – 21 декабря)
Стрелец (24 ноября – 21 декабря)
На Стрельцов ожидает на этой неделе ряд приятных неожиданностей. К тебе в гости приедут родные, по которым ты очень соскучился, поэтому попробуй уделить им максимум внимания. А еще звезды рекомендуют браться за выполнение сложных задач в первой половине дня, ведь после обеда твоя производительность падает. Ты же не хочешь оставаться в офисе после работы или выполнять поручения дома?
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог (22 декабря – 20 января)
На этой неделе Козерогов ожидает возможность прекрасно провести время с любимым человеком. Устройте себе романтические вечера, а также не забывайте о совместных прогулках. Все это положительно повлияет на климат в ваших отношениях. Также попробуй избегать конфликтов. Твоя задача – приносить радость возлюбленной, а не нагружать ее проблемами. Попробуй. Тебе понравится.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Водолей (21 января – 20 февраля)
Водолеям стоит быть осторожнее на работе. На этой неделе за тобой пристально следить босс. Делать он это будет для того, чтобы оценить твою производительность. Поэтому попробуй избегать пользования гаджетами, а также ответственно относиться к выполнению каждого задания. Не исключено, что такой надзор будет иметь положительные последствия для тебя. Но стоит помнить, что все в твоих руках. Поэтому лень может стать причиной проблем на работе.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
На этой неделе Рыб ожидает ряд приятных сюрпризов. Конечно же, звезды знают, что к неожиданностям ты относишься с ноткой скептицизма, но это не значит, что они не приносят тебе удовольствие. Поэтому попробуй улыбнуться и собирать бонусы, которыми будет засыпать тебя жизнь в ближайшие 7 дней. Также стоит быть осторожным со своим здоровьем. Одевайся тепло, там снег!
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