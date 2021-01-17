Читай мужской гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе большинство знаков Зодиака ожидает достаточно много работы. Праздники приходят к логическому концу, обнажая задачи, которые накопились за первую половину месяца. Но будут и те, на кого ожидает финансовый успех. Поэтому читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 18 – 24 января

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам стоит быть осторожнее со своими любимыми на этой неделе. Твое упрямство может сыграть с тобой злую шутку. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы она после ссоры собрала вещи и уехала к маме, попробуй приткнуть своего языка хотя бы иногда. От резких фраз также стоит отказаться и на работе. Если же этого не делать – конфликтов не избежать.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На Тельцов ожидает множество приятных неожиданностей на этой неделе. Одна из них – премия, которую тебе вручит руководство. И здесь не нужно удивляться, ведь ты заслужил то, чтобы получить финансовое вознаграждение за свои старания. Эти деньги звезд ы рекомендуют отложить. Вполне вероятно, что вскоре именно эта сумма будет не лишней для воплощения одной из твоих мечт.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам стоит сосредоточиться на своем здоровье. Ты слишком много работаешь, что не слишком положительно влияет на твоё физическое и эмоциональное состояние. Поэтому попробуй выделять достаточно времени для отдыха. По меньшей мере попробуй спать по 7 - 8 часов. Если ты не прислушиваешься к советам звезд, есть вероятность, что вскоре ты на несколько недель выпадешь из рабочего процесса.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам звезды предлагают на этой неделе наладить отношения с любимым человеком. Вы в последнее время проводите слишком мало времени вдвоем. И это не слишком положительно влияет на климат между вами. Поэтому желательно посвящать хотя бы несколько часов в день занятию, которое будет объединять вас. Вы можете, например, вместе убирать в доме или заниматься спортом.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам следует быть осторожными со своим здоровьем. Ты требуешь от себя слишком много, работая без перерывов. Так ты долго не протянешь, поэтому звезды рекомендуют выделять для себя хотя бы 2 часа посреди дня, которые ты сможешь целиком и полностью посвящать себе. Выбирайся куда-то на прогулку или занимайся любимым занятием. Это позволит зарядиться энергией и настроиться на новые свершения.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Мужчинам-Девам следует быть осторожными со своим физическим состоянием. Ты наконец-то начал ходить в спортзал, что стоит похвалы. Но не следует пытаться в короткий промежуток времени прокачать свое тело. Есть больше шансов, что ты навредишь себе вместо того, чтобы достичь желаемого рельефа. Поэтому звезды рекомендуют прислушаться к советам тренера, а также помнить об отдыхе.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам на этой неделе выпадет возможность проявить себя перед боссом. Ты получишь возможность не только выполнить важные поручения, но и показать, на что ты способен. Поэтому попробуй соблюдать дедлайн ы , а также скрупулезно подойти к задаче. Если ты сможешь поразить босса, есть вероятность, что он предложит тебе повышение. А это позволит тебе не только получить желанную должность, но и зарабатывать больше. Мотивация отличная, мы считаем!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе на мужчин-Скорпионов ожидает ряд работы. Но тебе не стоит переживать, ведь ты справишься со всем. Главное – правильно расставить приоритеты, а также оставлять время как для себя, так и для любимого человека. Вечера можете проводить за просмотром любимых сериалов или настольными играми.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На Стрельцов ожидает на этой неделе ряд приятных неожиданностей. К тебе в гости приедут родные, по которым ты очень соскучился, поэтому попробуй уделить им максимум внимания. А еще звезды рекомендуют браться за выполнение сложных задач в первой половине дня, ведь после обеда твоя производительность падает. Ты же не хочешь оставаться в офисе после работы или выполнять поручения дома?

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе Козерогов ожидает возможность прекрасно провести время с любимым человеком. Устройте себе романтические вечера, а также не забывайте о совместных прогулках. Все это положительно повлияет на климат в ваших отношениях. Также попробуй избегать конфликтов. Твоя задача – приносить радость возлюбленной, а не нагружать ее проблемами. Попробуй. Тебе понравится.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям стоит быть осторожнее на работе. На этой неделе за тобой пристально следить босс. Делать он это будет для того, чтобы оценить твою производительность. Поэтому попробуй избегать пользования гаджетами, а также ответственно относиться к выполнению каждого задания. Не исключено, что такой надзор будет иметь положительные последствия для тебя. Но стоит помнить, что все в твоих руках. Поэтому лень может стать причиной проблем на работе.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе Рыб ожидает ряд приятных сюрпризов. Конечно же, звезды знают, что к неожиданностям ты относишься с ноткой скептицизма, но это не значит, что они не приносят тебе удовольствие. Поэтому попробуй улыбнуться и собирать бонусы, которыми будет засыпать тебя жизнь в ближайшие 7 дней. Также стоит быть осторожным со своим здоровьем. Одевайся тепло, там снег!