Чоловічий гороскоп на тиждень: кому варто уникати важливих рішень

Читай чоловічий гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Наприкінці березня потрібно буде не лише закривати усі робочі "хвости", а й будувати нові плани. Комусь цього тижня випаде казкова нагода круто відпочити у хорошій компанії, а комусь – здійснити свою заповітну мрію. Є й ті знаки Зодіаку, яким зорі категорично не рекомендують приймати важливих рішень протягом цих 7 днів. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам зорі рекомендують відповідальніше поставитися до власного здоров'я. Якщо ти почуваєшся не надто добре, то не соромся взяти собі відгул. Краще відпочити сповна та набратися енергії, аніж потім звертатися до лікарів у випадку, якщо самопочуття не покращиться.



Телець (21 квітня – 20 травня)

Чоловікам-Тельцям цього тижня зорі рекомендують провести максимум часу зі своєю коханою. Це не означає, що необхідно брати відпустку. Достатньо буде просто влаштовувати собі гарний спільний відпочинок після роботи. Це можуть бути як прогулянки на свіжому повітрі, так і проведення часу вдома.



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам цього тижня варто відповідальніше ставитися до своїх фінансів. У твоєму гаманці гроші тануть швидше, ніж сніг на вулиці. Тож потрібно переглянути свої витрати. Уникай спонтанних покупок, а також не ведися на всі оголошення зі знижками. Це дозволить неабияк заощадити гроші.



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня випаде можливість гарно відпочити та розслабитися. Ти уже можеш скласти плани на вихідні, щоб не лише грамотно розподілити обсяги роботи, а й підготуватися. Найкраще, що ти можеш зробити, – вибратися кудись за місто. Тож зроби усе для того, щоб це стало можливим.

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Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам слід зайнятися своїм тілом. Ти можеш спробувати почати робити щоденну зарядку або вибиратися на ранкову пробіжку. Усе це необхідно тобі, адже ти надто багато часу проводиш за комп'ютером. Якщо так і далі піде, то не виключено, що скоро твій прес обросте жирком. Ти ж не хочеш цього, правда?



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня зорі не рекомендують Дівам приймати важливих рішень. Це не означає, що протягом наступних 7 днів ти зобов'язаний робити лише те, що тобі диктують. Але самостійно вирішувати все ж не варто. Краще радитися з рідними та близькими. Думка збоку допоможе зробити правильний вибір.



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам зорі пропонують скласти ретельний план роботи на найближчі дні. Це не лише дозволить навести лад, а й дасть можливість знаходити достатньо часу для себе та своїх рідних. Вечори після роботи бажано проводити на свіжому повітрі. Тож не відмовляйся від прогулянок, якщо погода сприятиме цьому.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам цього тижня доведеться довіритися тим людям, яких він дуже любить. Вони запропонують тобі долучитися до божевільної авантюри, від якої ти просто не зможеш відмовитися. Але спробуй зробити так, щоб остаточне рішення приймав не ти. Іноді можна довіритися тим, хто поруч з тобою. Це не так уже й страшно.



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям зорі рекомендують присвятити весь свій вільний час саморозвитку. Візьмися за прочитання якісної робочої літератури, яка дозволить прокачати твої "скіли". Також ти можеш пройти кілька онлайн-курсів. Усе це необхідно робити, щоб прогресувати на роботі, а також мати усі підстави просити про підвищення.



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам цього тижня зорі рекомендують обережніше ставитися до своєї фізичної форми. Протягом цих 7 днів є висока ймовірність травмуватися. Намагайся зробити усе можливе для того, щоб не випасти з колії на кілька тижнів. Це дозволить тобі не лише бути продуктивним, а й позакривати усі робочі "хвости".



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям цього тижня зорі рекомендують стежити за своїм язиком. Це дасть тобі можливість не лише зберегти хороші стосунки з рідними та близькими, а дозволить уникнути негативних емоцій. Якщо хочеш щось різке сказати, подумай кілька секунд. А потім не кажи зовсім нічого.



Риби (21 лютого – 20 березня)

Чоловікам-Рибам цього тижня слід присвятити весь свій вільний час другій половинці. Можете влаштувати собі романтичні вечері, перегляд улюблених фільмів або просто вибиратися на прогулянки. Вам удвох надзвичайно необхідно проводити час разом, адже стосунки починають тріщати по швах. І винною у цьому є надмірна зайнятість обох.

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