Читай мужской гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

В конце марта нужно будет не только закрывать все рабочие "хвосты", но и строить новые планы. Кому-то на этой неделе выпадет сказочная возможность круто отдохнуть в хорошей компании, а кому-то – осуществить свою заветную мечту. Есть и те знаки Зодиака, которым звезды категорически не рекомендуют принимать важных решений в течение этих 7 дней. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам звезды рекомендуют ответственно отнестись к собственному здоровью. Если ты чувствуешь себя не слишком хорошо, то не стесняйся взять себе отгул. Лучше отдохнуть сполна и набраться энергии, чем потом обращаться к врачам в случае, если самочувствие не улучшится.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Мужчинам-Тельцам на этой неделе звезды рекомендуют провести максимум времени со своей возлюбленной. Это не означает, что необходимо брать отпуск. Достаточно просто устраивать себе хороший совместный отдых после работы. Это могут быть как прогулки на свежем воздухе, так и времяпрепровождения дома.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам на этой неделе стоит более ответственно относиться к своим финансам. В твоем кошельке деньги тают быстрее, чем снег на улице. Поэтому нужно пересмотреть свои расходы. Избегай спонтанных покупок, а также не ведись на все объявления со скидками. Это позволит изрядно сэкономить деньги.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе представится возможность хорошо отдохнуть и расслабиться. Ты уже можешь составить планы на выходные, чтобы не только грамотно распределить объемы работы, но и подготовиться. Лучшее, что ты можешь сделать, – выбраться куда-то за город. Поэтому сделай все для того, чтобы это стало возможным.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам следует заняться своим телом. Ты можешь попробовать начать делать ежедневную зарядку или выбираться на утреннюю пробежку. Все это необходимо тебе, ведь ты слишком много времени проводишь за компьютером. Если так и дальше пойдет, то не исключено, что скоро твой пресс обрастет жирком. Ты же не хочешь этого, правда?

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе звезды не рекомендуют Девам принимать важных решений. Это не значит, что в течение следующих 7 дней ты обязан делать только то, что тебе диктуют. Но самостоятельно решать все же не стоит. Лучше советоваться с родными и близкими. Мнение со стороны поможет сделать правильный выбор.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам звезды предлагают составить тщательный план работы на ближайшие дни. Это не только позволит навести порядок, но и даст возможность находить достаточно времени для себя и своих родных. Вечера после работы желательно проводить на свежем воздухе. Поэтому не отказывайся от прогулок, если погода будет способствовать этому.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам на этой неделе придется довериться тем людям, которых он очень любит. Они предложат тебе присоединиться к безумной авантюре, от которой ты просто не сможешь отказаться. Но попробуй сделать так, чтобы окончательное решение принимал не ты. Иногда можно довериться тем, кто рядом с тобой. Это не так уж и страшно.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды рекомендуют посвятить все свое свободное время саморазвитию. Возьмись за прочтение качественной рабочей литературы, которая позволит прокачать твои "скиллы". Также ты можешь пройти несколько онлайн-курсов. Все это необходимо делать, чтобы прогрессировать на работе, а также иметь все основания просить о повышении.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам на этой неделе звезды рекомендуют осторожнее относиться к своей физической форме. В течение этих 7 дней высока вероятность травмироваться. Старайся сделать все возможное для того, чтобы не выпасть из колеи на несколько недель. Это позволит тебе не только быть продуктивным, но и закрыть все рабочие "хвосты".

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям на этой неделе звезды рекомендуют следить за своим языком. Это даст тебе возможность не только сохранить хорошие отношения с родными и близкими, а также позволит избежать негативных эмоций. Если хочешь что-то резкое сказать, подумай несколько секунд. А потом не говори совсем ничего.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Мужчинам-Рыбам на этой неделе следует посвятить все свое свободное время второй половинке. Вы можете устроить себе романтические ужины, просмотр любимых фильмов или просто выбираться на прогулки. Вам вдвоем чрезвычайно необходимо проводить время вместе, ведь отношения начинают трещать по швам. И виновной в этом является чрезмерная занятость обоих.