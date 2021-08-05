Слідкувати за Гоуп Білл в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми обожнюємо ті ситуації, коли вона викладає в мережі гарячі фото в купальниках. Цього разу красуня вирішила не робити винятків. Тож не дивно, що свіжий кадр зібрав тисячі лайків, а також коментарів.
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"Накрий мене сонячним світлом", – написала вона під постом.
Не дивно, що підписники Гоуп Біл буквально засипали її коментарями. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Як завжди приголомшлива";
- "Ти щодня чарівна";
- "Абсолютно надзвичайна";
- "Сама бездоганність";
- "Ти неймовірна";
- "Красиві та сексуальні фото";
- "Дуже красива жінка";
- "Люблю тебе";
- "Найкрасивіша жінка на землі";
- "Ти завжди у моєму серці".
Гоуп Білл знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Білл
Гарячі фото фітнес-моделі шалено подобаються користувачам мережі / Фото з інстаграму Білл
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