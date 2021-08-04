Ми обожнюємо літо бодай за те, що усе частіше можна побачити улюблених красунь у спокусливих образах. От, наприклад, українська модель Таня Брик знялася у крихітному бікіні. І воно надзвичайно їй личить, адже виграшно підкреслює її розкішні форми.
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"Готова до нападу", – написала жартома Таня під публікацією.
Підписники Тані теж були готовими до нападу. Про це свідчить шалена кількість лайків, а також коментарів під її постом:
- "Неймовірна";
- "Шикарна";
- "Таня, ти така фактурна та харизматична";
- "Жінка-кішка";
- "Погляд – справжній космос";
- "Таня, ти – секс";
- "Просто нереальна краса";
- "Дика та неприборкана".
Таня Брик знялася у крихітному бікіні, чим розбурхала мережу / Фото з інстаграму Брик
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