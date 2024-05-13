Її сміх на побаченні не обов'язково щось означає: наука виступила проти сили гумору
Джерело:Independent
Нове дослідження стверджує, що смішні чоловіки перебувають у невигідному становищі на побаченнях. Такого висновку дійшла команда з Університету Квінсленду.
Дослідники попросили 554 гетеросексуальних добровольців взяти участь у серії трихвилинних швидких побачень. Їх записали та проаналізували, і результати показали, що гумор не додавав балів у грі.
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Учені запевняють, що смішити на побаченнях – не гарантія успіху
Цей результат суперечить поширеній думці, нібито жінок більше приваблюють веселі чоловіки, а чоловіків – жінки, які вважають їх смішними.
Незалежно від статі, учасники, які більше сміялися зі свого партнера або чули більше сміху, не оцінювали цього партнера як більше або як менше привабливого,
– заявив провідний автор дослідження Генрі Вейнрайт.
Раніше психологи стверджували, що жінок історично приваблюють кумедні чоловіки через еволюційні причини. Мовляв, діти у таких парах з більшою ймовірністю могли успадкувати корисні характеристики, такі як інтелект.
Справді, гумор важливий практично у всіх людських культурах. Однак результати зазначеного дослідження засвідчили, що надмірне намагання бути смішним на побаченні радше контрпродуктивне, ніж корисне.
Насправді ж варто просто бути собою.
"Цей аналіз – нісенітниця"
З іншого боку, Олівія Петтер, авторка книги "Millennial Love", вказує на хибність висновків дослідження Вейнрайта та команди.
Цей аналіз є нісенітницею – на мою думку, принаймні. Гумор – єдиний рятівний засіб на сцені побачень. Це – в буквальному сенсі – найважливіше, що я і мої друзі шукаємо, коли йдемо на побачення,
– запевняє письменниця.
Водночас вона погоджується, що сміх не обов'язково є показником гумору. Бо, мовляв, жінки можуть сміятися не тому, що чоловік смішний, а тому, що це простіше, ніж мати справу з його похмурим настроєм.
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Ось деякі причини, з яких Олівія сміялася на побаченнях, за її ж словами:
- Я бачу, що він нервує, і намагаюся його заспокоїти.
- Він жахливо фліртує, але я не хочу, щоб він почувався збентеженим.
- Він сказав щось проблематичне, і я намагаюся приховати, що мені незручно.
Жінка каже, що розуміє, чому дослідники встановили, що сміх не обов'язково означає більшу привабливість. Але наголошує:
Це нічого не означає щодо того, наскільки ми цінуємо гумор. Це дослідження показує, що надто багато з нас на побаченнях заспокоюють один одного – сміються з того, що нам не здається смішним, щоб зберегти мир або підвищити чиюсь впевненість у собі, коли ми відчуваємо, що вона зменшується.
Пані Петтер просить чоловіків не дозволяти подібним дослідженням переконати себе, що гумор втратив своє значення у світі знайомств. Бо все навпаки – гумор зараз цінується більше, ніж будь-коли раніше.