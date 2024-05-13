Її сміх на побаченні не обов'язково щось означає: наука виступила проти сили гумору

Нове дослідження стверджує, що смішні чоловіки перебувають у невигідному становищі на побаченнях. Такого висновку дійшла команда з Університету Квінсленду.

Дослідники попросили 554 гетеросексуальних добровольців взяти участь у серії трихвилинних швидких побачень. Їх записали та проаналізували, і результати показали, що гумор не додавав балів у грі.

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Учені запевняють, що смішити на побаченнях – не гарантія успіху

Цей результат суперечить поширеній думці, нібито жінок більше приваблюють веселі чоловіки, а чоловіків – жінки, які вважають їх смішними.

Незалежно від статі, учасники, які більше сміялися зі свого партнера або чули більше сміху, не оцінювали цього партнера як більше або як менше привабливого,

– заявив провідний автор дослідження Генрі Вейнрайт.

Раніше психологи стверджували, що жінок історично приваблюють кумедні чоловіки через еволюційні причини. Мовляв, діти у таких парах з більшою ймовірністю могли успадкувати корисні характеристики, такі як інтелект.

Справді, гумор важливий практично у всіх людських культурах. Однак результати зазначеного дослідження засвідчили, що надмірне намагання бути смішним на побаченні радше контрпродуктивне, ніж корисне.

Насправді ж варто просто бути собою.

Бути собою чи намагатися розсмішити – як краще поводитися на побаченнях? / Фото freepik

"Цей аналіз – нісенітниця"

З іншого боку, Олівія Петтер, авторка книги "Millennial Love", вказує на хибність висновків дослідження Вейнрайта та команди.

Цей аналіз є нісенітницею – на мою думку, принаймні. Гумор – єдиний рятівний засіб на сцені побачень. Це – в буквальному сенсі – найважливіше, що я і мої друзі шукаємо, коли йдемо на побачення,

– запевняє письменниця.

Водночас вона погоджується, що сміх не обов'язково є показником гумору. Бо, мовляв, жінки можуть сміятися не тому, що чоловік смішний, а тому, що це простіше, ніж мати справу з його похмурим настроєм.

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Ось деякі причини, з яких Олівія сміялася на побаченнях, за її ж словами:

Я бачу, що він нервує, і намагаюся його заспокоїти.

Він жахливо фліртує, але я не хочу, щоб він почувався збентеженим.

Він сказав щось проблематичне, і я намагаюся приховати, що мені незручно.

Жінка каже, що розуміє, чому дослідники встановили, що сміх не обов'язково означає більшу привабливість. Але наголошує:

Це нічого не означає щодо того, наскільки ми цінуємо гумор. Це дослідження показує, що надто багато з нас на побаченнях заспокоюють один одного – сміються з того, що нам не здається смішним, щоб зберегти мир або підвищити чиюсь впевненість у собі, коли ми відчуваємо, що вона зменшується.

Пані Петтер просить чоловіків не дозволяти подібним дослідженням переконати себе, що гумор втратив своє значення у світі знайомств. Бо все навпаки – гумор зараз цінується більше, ніж будь-коли раніше.