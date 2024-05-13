Ее смех на свидании не обязательно что-то значит: наука выступила против силы юмора

Новое исследование утверждает, что смешные мужчины находятся в невыгодном положении на свиданиях. К такому выводу пришла команда из Университета Квинсленда.

Исследователи попросили 554 гетеросексуальных добровольцев принять участие в серии трехминутных быстрых свиданий. Их записали и проанализировали, и результаты показали, что юмор не добавлял баллов в игре.

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Ученые уверяют, что смешить на свиданиях – не гарантия успеха

Этот результат противоречит распространенному мнению, якобы женщин больше привлекают веселые мужчины, а мужчин – женщины, которые считают их смешными.

Независимо от пола, участники, которые больше смеялись со своего партнера или слышали больше смеха, не оценивали этого партнера как более или как менее привлекательного,

– заявил ведущий автор исследования Генри Уэйнрайт.

Ранее психологи утверждали, что женщин исторически привлекают забавные мужчины из-за эволюционных причины. Мол, дети в таких парах с большей вероятностью могли унаследовать полезные характеристики, такие как интеллект.

Действительно, юмор важен практически во всех человеческих культурах. Однако результаты указанного исследования показали, что чрезмерное стремление быть смешным на свидании скорее контрпродуктивно, чем полезно.

На самом деле стоит просто быть собой.

Быть собой или пытаться рассмешить – как лучше вести себя на свиданиях? / Фото freepik

"Этот анализ – ерунда"

С другой стороны, Оливия Петтер, автор книги "Millennial Love", указывает на ошибочность выводов исследования Уэйнрайта и команды.

Этот анализ является чушью – по моему мнению, по крайней мере. Юмор – единственное спасительное средство на сцене свиданий. Это – в буквальном смысле – самое важное, что я и мои друзья ищем, когда идем на свидание,

– уверяет писательница.

В то же время она соглашается, что смех не обязательно является показателем юмора. Потому что, мол, женщины могут смеяться не потому, что мужчина смешной, а потому, что это проще, чем иметь дело с его мрачным настроением.

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Вот некоторые причины, по которым Оливия смеялась на свиданиях, по ее же словам:

Я вижу, что он нервничает, и пытаюсь его успокоить.

Он ужасно флиртует, но я не хочу, чтобы он чувствовал себя смущенным.

Он сказал что-то проблематичное, и я пытаюсь скрыть, что мне неудобно.

Женщина говорит, что понимает, почему исследователи установили, что смех необязательно означает большую привлекательность. Но подчеркивает:

Это ничего не значит относительно того, насколько мы ценим юмор. Это исследование показывает, что слишком многие из нас на свиданиях успокаивают друг друга – смеются с того, что нам не кажется смешным, чтобы сохранить мир или повысить чью-то уверенность в себе, когда мы чувствуем, что она уменьшается.

Госпожа Петтер просит мужчин не позволять подобным исследованиям убедить себя, что юмор потерял свое значение в мире знакомств. Потому что все наоборот – юмор сейчас ценится больше, чем когда-либо прежде.