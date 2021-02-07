Тайці зробили потужний абсолютно чорний Harley-Davidson Sportster: круті фото

Harley-Davidson Sportster став шалено популярним завдяки своїй компактності та порівняно доступній ціні. Для нього є безліч запчастин. А також багато майстерень готові зробити на його основі крутий байк! Вінстон Йо з Rough Crafts – один з тих божевільних майстрів, які уже кілька десятків років займаються кастомізацією!

Останній мотоцикл тайського дизайнера – це модель XL1200CX Sportster Roadster 2019 року, що отримала назву Obsidian Fighter. І це не тільки демонстрація фірмової естетики Rough Crafts, а й ода класичному стилю Sportster.

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Клієнт Вінстона – фанат ери пошарпаних чопперів. Тож перед майстром стояло непросте завдання – поєднати родстер з чоппером, упакувавши його у пакет Rough Crafts. І, звичайно ж, здивувати власника.



Новий байк об'єднав у собі дух і характер родстера та чоппера

Вінстон хотів кинути виклик Harley без шкоди для якості їзди, тому він звернувся до свого постачальника підвіски Öhlins. Вони надали комплект вилок FGRT 206, трохи коротших за стандартні, і пару амортизаторів Blackline HD 757 найкоротшої довжини з доступних. Вилки були затемнені, а нижні частини адаптовані для роботи з одним гальмом, і вони утримуються на місці коромислами Speed ​​Merchant.

Колеса 19F / 18R замінили на комплект обручів 19F / 17R від японської компанії Gale Speed, взутих у спортивні туристичні шини Pirelli Angel GT II. На задньому колесі є пара виготовлених на замовлення чохлів з вуглецевого волокна, щоб посилити його візуально.



Байк оснастили колесами японської компанії Gale Speed

Гальма від Beringer, із задньою частиною, встановлені на кронштейні радіального супорта від The ​​Sick Shop. Диски – деталі Rough Crafts з нестандартним виглядом, які відповідають дизайну нових коліс.

Що стосується кузова, Вінстон хотів об'єднати безпомилкову атмосферу Rough Crafts з деякими класичними елементами Frisco – такими як високий бензобак з повітрям над рамою. У нього було безліч запитів на паливний бак Sportster Rough Crafts з болтовим кріпленням, тому він розробляє його разом з постачальником, який надіслав прототип для цього проєкту. Передбачалося, що він буде набагато нижчим, але Вінстон попросив свого фахівця з виготовлення перемонтувати його, щоб домогтися потрібної вібрації.



Бензобак зроблений компанією Frisco

Хвіст має набагато сучасніший, майже трекерний дизайн, натхненний байком Stealth Bullet від Rough Crafts, який отримав нагороду AMD. Вуглецеве волокно наклали на 3D-друковану форму, щоб надати йому форму, а оббивка зі шкіри CR Custom Leather закривала його.



Оббивка зроблена зі шкіри CR Custom Leather

Вінстон відкопав у своєму власному каталозі більшу частину набору для обробки. Кермо має нову конструкцію, але фара і кришка бензобака – все вже наявні деталі Rough Crafts. Повітряний фільтр класичний – елемент Rough Crafts, як і наконечники та кришки зчеплення.



Кермо мотоцикла має нову конструкцію

Комбіновані передні світлодіодні поворотники, задні ліхтарі та покажчики повороту – це нові RC-деталі, вироблені Koso. Інші пристосування включають ножні елементи управління та ручки Arlen Ness, а також набір перемикачів Rebuffini, які взаємодіють безпосередньо з CAN-шиною Harley без будь-яких метушливих перетяжок. А щоб кокпіт залишався суперсучасним, спідометр перемістили збоку від мотоцикла.

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Подвійна вихлопна система додає ще один хіт старого проти нового.



Байк оснастили подвійною вихлопною системою

"Ідея взята з дуже класичного вихлопу подрібнювача, але з сучаснішим індустріальним ухилом, якщо це має сенс", – пояснює Вінстон.

Систему вручну зібрала MS Pro, яка взяла на себе всі виробничі обов'язки за проєктом.



Байк пофарбували в абсолютно чорний колір

CT-Garage подбав про збірку, а Line & Circle Custom Paint представив фірмову задуману ліврею Rough Crafts з карбоновими вставками. 2 Abnormal Sides прийшли на вечірку з парою виготовлених на замовлення значків танків і набором саморобних нашийників.

Ідея "сучасного перформансу Frisco Bobber" на папері звучить безглуздо, але на практиці це працює. І їздити на ньому теж круто.

Вінстон задоволений результатом, який він отримав

"Він їде на подив краще, ніж стандартний. Я маю на увазі... набагато краще", – підтверджує Вінстон.

Дивися, як їде Harley-Davidson Sportster:

Усі фото JL Photography

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