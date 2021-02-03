У кінці серії MotoGP 2020 року німецька команда з Thunderbike створила Softail FXDR у стилі успішної команди Petronas Racing, а також наділила його певними особливостями. Тепер такий Harley-Davidson можна сміливо вивозити на трек, щоб взувати суперників!

Джерело: Thunderbike

Байк отримав фрезеровані колеса з новою обробкою, нову систему гідравлічної підвіски. А ретельно продумані зварювальні роботи перетворили GT-2 на мотоцикл для справжніх переможців!

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Той факт, що бак і хвіст цього Softail FXDR виглядають як єдине ціле, навіть якщо складаються з окремих частин, – результат незліченних годин ручної роботи. Передній спойлер складається з 17 частин, а задній з усіх 22! Їх зварили й об'єднали в одне ціле, створивши відчуття монолітності. Хлопці з майстерні також розробили потрійні затискачі спеціально для колеса діаметром 23 дюйми з перевернутою вилкою.

Для цієї конструкції колеса з трьох частин у них були прототипи. Але майстри кілька разів переробляли остаточну обробку, поки не добилися філігранного та тривимірного дизайну.

Байк вони вирішили пофарбувати в аквамариновий колір. На це їх надихнула команда Petronas Racing Team. Ба більше: хлопці переконані, що у наступному році на їхньому байку проїде жива легенда MotoGP Валентино Россі.

Раніше ми розповідали про інше творіння хлопців з Thunderbike. Вони створили крутий кастом Harley-Davidson GP S, на який їх надихнула гонка "24 години Ле-Мана". Зауважимо, що літера S у назві мотоцикла означає "Special". Особливістю цього байка є його новий двигун SE Big Bang 131 Cui з робочим об'ємом близько 2,2 літра.

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