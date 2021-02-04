Сучасні мотоцикли пропонують надійність та продуктивність, але зазвичай внаслідок простоти, що ускладнює їхню кастомізацію. Тому байки, подібні до Royal Enfield Continental GT 650, викликають справжній фурор на ринку кастомів. Саме про один з таких ми розповімо цього разу.

Джерело: Bike EXIF

Компанія Partridge Design з Великої Британії створила крутий кастомний байк Royal Enfield Continental GT 650. Дивися, що вдалося зробити хлопцям на чолі з Ентоні Партріджем.

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Це просто, чисто і не дуже складно. З величезною кількістю електроніки. З такими байками краще працювати, адже я можу зосередитися на своєму ремеслі без необхідності планувати перестановку складних датчиків і ткацьких верстатів,

– зазначає Партрідж.



Основою мотоцикла став Continental GT 650

Ентоні знадобився проєкт для другого сезону "Goblin Works Garage", телесеріалу Discovery Channel, який він веде. Тож він вирішив зателефонувати у Royal Enfield. Їхній керівник з дизайну Адріан Селлерс запропонував йому "побудувати чистокровного гонщика".

Ці слова були музикою для моїх вух, тому що в основі всього, що я створюю, лежить продуктивність. Ось у чому моя пристрасть. Я люблю гонки та їздити швидко на дорозі або трасі. Тому, природно, всі мої напрацювання в основі стосуються продуктивності,

– додав Партрідж.



Майстри зосередили всю увагу продуктивності байка, але не забули й про дизайн

"На мій погляд, якщо ти не зробиш байк легким, швидшим і цікавішим для їзди (ніж його спочатку створював виробник), то в цьому немає сенсу! Дотримуючись свого ідеалу продуктивності, я хотів зробити все можливе та перетворити цей маленький GT 650 на справжній гоночний байк", – додав він.

В Ентоні був детальний список швидкохідних запчастин, запланованих для Continental GT 650. Але він захотів, щоб байк не лише був швидким, а й ззовні натякав на те, що повільним його не назвеш. Тому він розібрав мотоцикл і попросив свого друга Пола, відомого у Зіггімото, відсканувати його у 3D. Звідти пара розробила обвішування, яке могло б відповідати будь-якому стандартному Continental GT.



Щоб створити круте обвішування, байк довелося повністю розібратися

Я хотів показати усім, хто дивиться телешоу, що вони можуть налаштувати свій байк за допомогою мого обважування, і змінити зовнішній вигляд досить швидко та легко. Я також хотів зробити цей проєкт комерційно життєздатним, сподіваючись повернути трохи своїх інвестицій, а також забезпечити Royal Enfield ще більшу віддачу від їхніх вкладень,

– підкреслює Ентоні.

Деталі байка виготовлені з вуглецевого волокна. GIA Engineering побудувала спеціальний паливний елемент, прикрашений кришкою Racefit.



Деталі байка виготовлені з вуглецевого волокна

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GIA також виготовила масивний маятник з моноамортизатором для мотоцикла, який приєднався до амортизатора Öhlins TTX GP Pro. Спереду є набір вилок Öhlins FGR300, утримуваних на місці кастомними трійками від FastTec, які також надали набір швидкоз'ємних осей у стилі GP. Колеса зроблені з вуглецевого волокна від BST, а шини – від Dunlop Sportmax GPA.



Байк оснащений моноамортизатором від GIA

Що стосується гальм, то Ентоні об'єднав нікельовані гоночну супорти Brembo з дисками Galfer, стропами Venhill та переднім головним циліндром Magura. І він також встановив гідравлічну систему зчеплення Magura. Просто для задоволення.

Робота в задній частині охоплювала модифікацію та зміцнення підрамника. А оскільки заднє колесо тепер ширше за стандартне, передня зірочка потребувала зміщення. Це, своєю чергою, означало, що на рамі потрібно було зробити виїмку, щоб звільнити місце.



Заднє колесо тепер ширше за стандартне, яке використовується у Continental GT 650

На GT 650 встановлений 750-кубовий двигун від S & S Cycle, а також вихлопна система ручної роботи.

Перш ніж Ентоні зміг закінчити свій проєкт, йому довелося вилетіти до Албанії, щоб зняти черговий епізод "Goblin Works Garage". Тому він залишив мотоцикл з Крісом у Hard Knocks Speed ​​Shop в Оксфорді, щоб він виконав роботи, які залишилися.



Байк оснащений 750-кубовим двигуном від S & S Cycle

Останні штрихи охоплюють кілька електронних компонентів Motogadget, кліпси Rizoma, задні частини, дзеркала та покажчики повороту, а також світлодіодні фари Highsider. Також є літій-іонний акумулятор Antigravity і блоки перемикачів від Reese Racing.

Під час фінальної обкатки Ентоні порівняв свій Royal Enfield зі стандартною версією на крижаній трасі у присутності дизайнера GT 650.

Різниця була між днем і ніччю. Виготовлений на замовлення байк виглядає як справжній гоночний мотоцикл: легший, швидший, маневровніший, ніж стандартний, і на ньому багато задоволення,

– зазначає Ентоні.

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Тож Партрідж переконаний, що йому вдалося виконати завдання сповна. Майстер залишився вірним своєму духові та побудував байк, який йому дуже подобається!

Усі фото Alex Lawrence