Harley-Davidson Sportster стал безумно популярным благодаря своей компактности и сравнительно доступной цене. Для него есть множество запчастей. А также много мастерских готовы сделать на его основе крутой байк! Уинстон Йо с Rough Crafts – один из тех сумасшедших мастеров, которые уже несколько десятков лет занимаются кастомизацией!

Последний мотоцикл тайского дизайнера – это модель XL1200CX Sportster Roadster 2019 года, получившая название Obsidian Fighter. И это не только демонстрация фирменной эстетики Rough Crafts, но и ода классическому стилю Sportster.

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Клиент Уинстона – фанат эры потрепанных чопперов. Поэтому перед мастером стояла непростая задача – совместить родстер с чоппером, упаковав его в пакет Rough Crafts. И, конечно же, удивить владельца.



Новый байк объединил в себе дух и характер родстера и чоппера

Уинстон хотел бросить вызов Harley без ущерба для качества езды, поэтому он обратился к поставщику подвески Öhlins. Они предоставили комплект вилок FGRT 206, немного короче за стандартных, и пару амортизаторов Blackline HD 757 самой короткой длины из доступных. Вилки были затемнены, а нижние части адаптированы для работы с одним тормозом, и они удерживаются на месте коромыслами Speed ​​Merchant.

Колеса 19F / 18R заменили комплект обручей 19F / 17R от японской компании Gale Speed, обутых в спортивные туристические шины Pirelli Angel GT II. На заднем колесе есть пара изготовленных на заказ чехлов из углеродного волокна, чтобы усилить его визуально.



Байк оснастили колесами японской компании Gale Speed

Тормоза от Beringer, с задней частью, установленные на кронштейне радиального суппорта от The Sick Shop. Диски – детали Rough Crafts с нестандартным видом, которые соответствуют дизайну новых колес.

Что касается кузова, Уинстон хотел объединить безошибочную атмосферу Rough Crafts с некоторыми классическими элементами Frisco – такими как высокий бензобак с воздухом над рамой. У него было множество запросов на топливный бак Sportster Rough Crafts с болтовым креплением, поэтому он разрабатывает его вместе с поставщиком, который прислал прототип для этого проекта. Предполагалось, что он будет намного ниже, но Уинстон попросил своего специалиста по изготовлению перемонтировать его, чтобы добиться нужной вибрации.



Бензобак сделан компанией Frisco

Хвост имеет гораздо более современный, почти треккерный дизайн, вдохновленный байком Stealth Bullet от Rough Crafts, который получил награду AMD. Углеродное волокно наложили на 3D-печатную форму, чтобы придать ему форму, а обивка из кожи CR Custom Leather закрывала его.



Обивка сделана из кожи CR Custom Leather

Уинстон откопал в своем собственном каталоге большую часть набора для обработки. Руль имеет новую конструкцию, но фара и крышка бензобака – все уже имеющиеся детали Rough Crafts. Воздушный фильтр классический – элемент Rough Crafts, как и наконечники и крышки сцепления.



Руль мотоцикла имеет новую конструкцию

Комбинированные передние светодиодные поворотники, задние фонари и указатели поворота – это новые RC-детали, произведенные Koso. Другие приспособления включают ножные элементы управления и ручки Arlen Ness, а также набор переключателей Rebuffini, которые взаимодействуют непосредственно с CAN-шиной Harley без каких-либо суетливых перетяжек. А чтобы кокпит оставался суперсовременным, спидометр переместили сбоку от мотоцикла.

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Двойная выхлопная система добавляет еще один хит старого против нового.



Байк оснастили двойной выхлопной системой

"Идея взята из очень классического выхлопа чоппера, но с более современным индустриальным уклоном, если это имеет смысл", – объясняет Уинстон.

Систему вручную собрала MS Pro, которая взяла на себя все производственные обязанности по проекту.



Байк покрасили в абсолютно черный цвет

CT-Garage позаботился о сборке, а Line & Circle Custom Paint представил фирменную задуманную ливрею Rough Crafts с карбоновыми вставками. 2 Abnormal Sides пришли на вечеринку с парой изготовленных на заказ значков танков и набором самодельных ошейников.

Идея "современного перформанса Frisco Bobber" на бумаге звучит глупо, но на практике это работает. И ездить на нем тоже круто.

Уинстон доволен результатом, который он получил

"Он едет на удивление лучше, чем стандартный. Я имею в виду... намного лучше", – подтверждает Уинстон.

Смотри, как едет Harley-Davidson Sportster:

Все фото JL Photography